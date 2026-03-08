Tensió global
Com Netanyahu va arrossegar Trump a l’anhelada guerra
Alts càrrecs dels Estats Units han reconegut públicament que va ser l’Estat sionista qui va arrossegar Washington a la contesa. A una guerra
que fa temps perseguia Tel-Aviv i en què aspira a la "destrucció total" del règim iranià, al preu que sigui i durant el temps que sigui.
El Pentàgon reconeix que no hi havia una «amenaça imminent» d’atac des de l’Iran
Ricardo Mir de Francia
"Ximple útil" és com en deien els soviètics dels simpatitzants occidentals de la seva causa disposats a ajudar-los en operacions de propaganda o en missions de més importància. Durant més de tres dècades, Benjamin Netanyahu va buscar el seu ximple útil a la Casa Blanca, un president disposat a ser arrossegat a una guerra amb l’Iran, la gran obsessió de la seva carrera política, juntament amb el sabotatge d’un Estat palestí. Netanyahu va tergiversar reiteradament els temps del programa nuclear iranià i va mirar de convèncer Occident que la seva supervivència depenia de la destrucció del règim dels aiatol·làs.
Amb George Bush va estar a punt d’aconseguir-ho a principis del mil·lenni, però, com va assenyalar aquesta setmana el senador demòcrata Chris Van Hollen, fins ara "Netanyahu no havia trobat cap president que fos prou estúpid per arrossegar els Estats Units a aquesta guerra". Una recerca que va acabar la setmana passada amb Donald Trump.
Fa molts anys que Israel condiciona la política nord-americana al Pròxim Orient gràcies a la influència dels seus aliats, els seus lobbies i els donants afins a la causa del gran Israel a Washington. Un patró minuciosament documentat a El lobby israelià i la política exterior dels EUA, el llibre dels prestigiosos politòlegs John Mearsheimer i Stephen Walt. Però la novetat aquesta vegada és que figures de la mateixa Administració Trump han reconegut que va ser Israel el que va arrossegar Washington a la guerra. "Sabíem que hi hauria una acció israeliana que precipitaria un atac contra les forces nord-americanes, i sabíem que si no actuàvem de manera preventiva abans que no llancessin aquests atacs patiríem moltes baixes", va afirmar dilluns amb una sorprenent candidesa el secretari d’Estat, Marco Rubio, en una roda de premsa.
Una explicació molt semblant a la que va donar el líder de la majoria republicana a la Cambra de Representants, Mike Johnson. "Israel estava decidit a actuar en defensa pròpia, amb el suport nord-americà o sense. ¿Per què? Perquè s’enfrontaven amb el que consideren una amenaça existencial", va dir aquesta setmana. O el senador demòcrata Mark Warner, que treballa com a número dos en el Comitè d’Intel·ligència del Senat. "Aquesta és una guerra per elecció que, com han reconegut d’altres, ha sigut dictada pels objectius i el calendari d’Israel".
Justificacions infundades
La Casa Blanca ha mirat d’apagar el foc de llavors ençà davant l’escàndol que ha provocat en alguns sectors de l’opinió pública, inclòs el moviment MAGA. Tant Trump com els seus portaveus han negat que aquesta sigui una guerra subrogada o que els EUA actuïn com un vassall d’Israel, que obligui els contribuents a pagar una factura que no els correspon o enviant desenes de milers de nord-americans a jugar-se la vida per un tercer país. Però no ha servit de gaire.
L’Administració ha sigut incapaç de justificar la legalitat ni tan sols la necessitat de la seva intervenció, clarament contrària al dret internacional i llançada en plenes negociacions amb Teheran. Alts càrrecs del Pentàgon han negat al Congrés que hi hagi una "amenaça imminent" de l’Iran, i la intel·ligència refutava que desenvolupés míssils balístics capaços d’arribar als EUA, com repeteix Trump. Igual com va passar a l’Iraq el 2003, aquesta és, per tant, una guerra il·legal i basada en uns arguments espuris.
Obstacle per a Israel
"Bibi (Netanyahu) volia la guerra i Trump volia fer una cosa excepcional", va afirmar el primer ministre israelià, Ehud Olmert. Per a Netanyahu aquesta és l’oportunitat que havia estat esperant tota la vida, no perquè cregui realment que l’Iran pot destruir Israel, sinó perquè els aiatol·làs han sigut una permanent pedra a la sabata de l’irrefrenable expansionisme israelià i les seves ambicions per dominar la regió, com un capatàs a la seva explotació.
A diferència de l’Estat jueu, la República Islàmica no té armes nuclears ni ha començat una sola guerra des de la seva fundació, el 1979, per més repressiu que pugui ser el seu règim internament o per més que hagi ingerit en la política d’alguns dels seus veïns. En aquest sentit tots dos països s’assemblen. I, si no, que ho demanin als palestins o els libanesos.
