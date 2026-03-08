Espanya es prepara per rebre part del turisme que renunciï al Pròxim Orient
Jordània, Egipte, el Líban o Turquia ja es veuen afectats per la frenada de passatges
Monique Zamora Vigneault
La guerra al Pròxim Orient ja està frenant part del flux de turistes que habitualment per aquestes dates visiten països com Jordània, Egipte, el Líban o Turquia. La creixent incertesa i l’encariment del combustible, que eleva el preu dels bitllets d’avió, ja estan passant factura a les reserves turístiques a la regió i altres països, com España, es preparen per rebre gran part d’aquests passatges.
Els experts apunten a un possible efecte de substitució en el turisme. Si la inestabilitat al Pròxim Orient frena de manera prolongada els viatges a destinacions estrella de la regió, part d’aquesta demanda es podria redirigir cap a altres enclavaments del Mediterrani, percebuts com a més segurs per als passatgers. El conseller de Turisme de les Illes Balears, Jaume Bauzà, va aprofitar la seva visita aquesta setmana a la fira ITB, celebrada a Berlín, per promocionar-se. "Som un destí segur i això és un factor clau en temps d’inestabilitat internacional", va afirmar.
Des de l’esclat de la guerra sobre l’Iran dissabte de la setmana passada, milers de vols han sigut cancel·lats o desviat pel tancament del trànsit aeri en un grapat de països del Pròxim Orient. Iberia ha anul·lat vols a Doha (Qatar) i preveu que el trajecte a Tel-Aviv es mantindrà tancat fins al 28 de març. No obstant, fonts de l’aerolínia han explicat a EL PERIÓDICO que les operacions han patit poc impacte. "Iberia no ha registrat un impacte significatiu atesa la menor exposició que l’aerolínia té al Pròxim Orient, mentre que l’operació a Àsia es manté sense cap canvi", conclouen des d’Iberia.
Les companyies aèries més castigades per l’aturada a la regió són grans companyies del golf Pèrsic com per exemple Emirates, Gulf Air, Qatar Airways o Turkish Airlines. Cada operadora va transportar més d’un milió de passatgers al llarg del 2025, segons les dades d’Aena. Turkish Airlines va desplaçar la quantitat de passatgers més gran, amb gairebé uns 1,6 milions de persones al llarg del 2025.
Transport de mercaderies
L’escalada bèl·lica a la regió també està afectant el comerç i el transport de mercaderies. Judah Levine, director d’investigació de Freightos Group, va advertir que les tarifes de transport aeri de mercaderies des d’Àsia a Amèrica s’han disparat gairebé un 28% aquesta setmana. El cost per quilogram en aquesta ruta ascendeix ja a 6,91 dòlars dels 5,40 dòlars que costava pocs dies abans que esclatés la guerra.
Stefan Paul, el conseller delegat del gegant de logística, Kuehne & Nagel, preveu afegir un 18% de capacitat a les rutes més afectades. "És molt probable que vegem certs retards al sud-est asiàtic i a la Xina per als mercats europeus i nord-americans", va afirmar, en una trucada amb analistes. "I llavors la pregunta és què està passant a la banda de la demanda, perquè és molt probable que hi hagi un desajust similar al de l’època de la covid".
Subscriu-te per seguir llegint
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana