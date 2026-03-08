Tensió global
La falta de preparació per dilatar l’escalada bèl·lica debilita Trump
La imatge de la Casa Blanca es deteriora amb el continu canvi de versions i el reconeixement que no sap quant pot durar la guerra
Washington admet que va improvisar l’evacuació de civils i diplomàtics de la zona en conflicte
La dependència de la informació d’intel·ligència que transmet Israel preocupa els EUA
"Tot i que els EUA desitgen una pau ràpida i duradora, no és possible en aquest moment conèixer ni l’abast ni la durada totals de les operacions militars que puguin resultar necessàries". La frase està inclosa a la carta desclassificada que el president dels Estats Units, Donald Trump, va enviar al Congrés dilluns passat, dos dies després de llançar la guerra contra l’Iran en coordinació amb Israel.
L’afirmació és només un dels senyals de les múltiples i transcendentals incògnites que envolten la decisió de Trump d’iniciar un conflicte que s’ha estès ràpidament. Una sèrie d’enigmes que s’alimenten per les versions canviants, i de vegades fins i tot contradictòries, sobre els objectius de l’Operació Fúria Èpica però dominats per l’interrogant més gran de tots: ¿Quin és el pla?
Ni el mateix Trump ni la seva Administració han sigut capaços de donar una resposta i els que han rebut informació classificada veuen aquesta absència de claredat amb alarma. Entre ells hi ha Mark Warner, el demòcrata de més alt rang en el Comitè d’Intel·ligència del Senat, que com a tal és membre de l’anomenat Gang of eight de líders del Congrés i ha rebut briefings del govern tant abans com després de l’atac. "En cap cas he tingut una descripció de quina seria la fase dos", va dir al Financial Times.
Més crues encara han sigut altres fonts del mateix Govern. "L’Administració no en té ni idea. No tenen una justificació real, un objectiu final ni un pla per a les conseqüències de tot això", va dir una d’aquestes fonts, protegida per l’anonimat, a The Intercept. "No s’ha pensat què significa a llarg termini. No és un canvi de règim coordinat. És només bombardejar-los fins que representin una amenaça menor", va dir un altre membre del govern.
Hi ha hagut grans senyals de la falta de planificació prèvia. El Departament d’Estat no va emetre fins dilluns passat una alerta instant els nord-americans a evacuar 14 països de la regió. I aquell dia es va fer recomanant vols comercials, que ja estaven afectats. El mateix Trump, al ser preguntat aquest dimarts passat per què no hi va haver un pla d’evacuació, que s’ha organitzat després, va replicar que "perquè tot va passar molt ràpidament".
El Pentàgon també ha hagut de reaccionar i Politico ha publicat que el Comandament Central ha demanat que s’enviï al seu centre de comandament a Florida personal per intentar reforçar les anàlisis d’intel·ligència per preparar operacions per a almenys 100 dies, però que potser es podria allargar fins al setembre.
També el Pentàgon està ara enviant més defenses aèries a la regió, especialment sistemes petits i barats contra drons que s’han estat desenvolupant en els últims anys. Allà experts militars identifiquen un altre dels punts febles de la planificació. I és que els EUA i Israel, malgrat un mes d’intensos preparatius militars, no semblen haver-se preparat bé per a una guerra de drons, quan era coneguda la capacitat iraniana, que va utilitzar un Shahed en l’atac a Kuwait en què van morir sis soldats nord-americans.
Aquest és el mateix model de dron, que sovint pot esquivar radars, que Teheran va vendre a Rússia i que Moscou ha estat utilitzant a Ucraïna. Dilluns, Volodímir Zelenski va indicar que no havia tingut peticions d’informació sobre com el seu país ha estat portant a terme la defensa davant aquestes armes.
Rendició incondicional
Els dubtes davant el que està per venir s’alimenten pel ball en la definició de les metes. Trump reclamava divendres passat la "rendició incondicional" i, "després d’això, la selecció d’un gran i acceptable líder". El president dels EUA remarcava així la seva tàctica de comunicació preferida aquesta setmana, mitjançant la qual exigeix un paper en la determinació d’un nou líder.
Experts en l’Iran com Suzanne Maloney, de Brookings Institution, han destacat, no obstant, que l’iranià "no és un règim de líders individuals. És un règim d’institucions ben arrelades que tenen un monopoli en la coerció. Més enllà d’un procés continu d’assassinats, no tinc clar com el president anticipa que podrà ser capaç de determinar el pròxim líder de l’Iran", va explicar en declaracions per a la revista Time.
En aquest mateix tema, el senador Warner assenyalava un altre problema: la falta d’intel·ligència nord-americana pròpia sobre la resistència dins de l’Iran, informació per a la qual es depèn d’Israel i d’aliats que han acumulat coneixement sobre dinàmiques internes del país a l’haver mantingut presència diplomàtica a Teheran. "No tinc clar que aquesta informació s’estigui compartint plenament", va afirmar.
Trump i la Casa Blanca projecten la idea d’un èxit militar contundent que ha delmat les capacitats militars iranianes a múltiples fronts. Però també el secretari de Defensa, Pete Hegseth, dimecres passat reconeixia que l’operació militar ara mateix no té ni un calendari fix ni una data de final que pugui ser predictible. "Pots dir quatre setmanes però en podrien ser sis, en podrien ser vuit, en podrien ser tres". En qualsevol cas, assegurava, els EUA marquen "el ritme i els temps". El que ni ell ni Trump diuen és on acabarà portant aquesta guerra, ni quin és ben bé el pla.
