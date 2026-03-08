Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Finalitza l'alerta de l'Inuncat davant la millora meteorològica i la disminució del cabal dels rius

L'embassament de Susqueda continua sobreeixint i el riu Gaià encara es manté per sobre del llindar d'alerta, tot i que amb tendència decreixent

El riu Brugent, al seu pas per Amer, després de la borrasca Regina.

El riu Brugent, al seu pas per Amer, després de la borrasca Regina. / ACN

ACN

Barcelona / Girona

Protecció Civil ha tancat l'alerta de l'Inuncat davant la millora de la situació meteorològica en les últimes hores i la disminució del cabal dels rius. Tot i aquesta evolució favorable, el pla Inuncat es manté en situació de prealerta perquè encara hi ha alguns cursos fluvials amb cabals elevats (Ter, Muga, Fluvià i Gaià) i es continua fent seguiment de la situació hidrològica. El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 600 trucades relacionades amb la borrasca Regina, principalment del Barcelonès (91), Vallès Occidental (66), Vallès Oriental (65). Barcelona (65), Sant Joan de les Abadesses (23) i Sant Cugat del Vallès (17) han estat els municipis amb més trucades. En paral·lel, l'N-260 continua tallada per una esllavissada a Ripoll.

A la conca de la Muga es mantenen cabals elevats aigües avall de l'embassament de Darnius-Boadella. En aquest punt, el riu Muga a l'estació de Boadella d'Empordà continua superant el llindar de perill, amb cabals molt alts però amb tendència a la disminució. A la conca del Ter, el riu encara manté cabals per sobre del llindar d'alerta a l'eix principal, des de la capçalera fins a la desembocadura, mentre que la presa de Susqueda continua sobreeixint. Pel que fa a les conques del sud, l'embassament del Foix ha començat a sobreeixir aquest dissabte a la tarda amb un cabal per sota del llindar d'alerta, mentre que el riu Gaià, a l'estació de Vilabella, es manté per sobre del llindar d'alerta, tot i que amb tendència decreixent.

Notícies relacionades

Quatre carreteres afectades per inundacions o esllavissades

Quatre carreteres continuen afectades pel temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). L'N-260 al Ripollès es manté tallada per despreniments al quilòmetre 111; la GIV-6226 i la GIV-5041, tallades per inundació a l'Alt Empordà; i la BV-5301, interrompuda per una esllavissada al Montseny.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  2. Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
  3. El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
  4. La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
  5. Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
  6. Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
  7. El Papa visitarà Montserrat el 10 de juny abans d’oficiar una missa a la Sagrada Família
  8. Un vigilant de seguretat va permetre detenir tres homes que traficaven amb 110 quilos de haixix

Tercer dia de recerca del conductor de la furgoneta arrossegada pel riu a Llinars del Vallès

Tercer dia de recerca del conductor de la furgoneta arrossegada pel riu a Llinars del Vallès

Maria Fochs (21 anys, Navàs), instal·ladora de plaques solars: "El que més m'agrada és contemplar els paisatges des de les teulades"

Maria Fochs (21 anys, Navàs), instal·ladora de plaques solars: "El que més m'agrada és contemplar els paisatges des de les teulades"

L'aparador dels llibres: "Grans exploradors": Aventurers que van eixamplar el món

L'aparador dels llibres: "Grans exploradors": Aventurers que van eixamplar el món

Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes

Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes

Mayte Morales, tècnica de taller d'una unitat de materials mecànics: "Tenia 54 anys i vaig apostar-ho tot a això perquè necessitava un canvi de rumb"

Mayte Morales, tècnica de taller d'una unitat de materials mecànics: "Tenia 54 anys i vaig apostar-ho tot a això perquè necessitava un canvi de rumb"

Finalitza l'alerta de l'Inuncat davant la millora meteorològica i la disminució del cabal dels rius

Finalitza l'alerta de l'Inuncat davant la millora meteorològica i la disminució del cabal dels rius

Elena Crespi: “Moltes famílies volen educar millor en sexualitat, però encara arrosseguen els seus propis tabús”

La feminització dels Mossos d'Esquadra assoleix màxims històrics amb gairebé un 30% de dones

La feminització dels Mossos d'Esquadra assoleix màxims històrics amb gairebé un 30% de dones
Tracking Pixel Contents