Conflicte a l’Iran
Illa insta ERC a avalar els pressupostos per fer front a l’impacte de la guerra
La Generalitat crearà aquest dimarts un grup de treball per analitzar les respostes socials i econòmiques: "No podem posar en risc ni un euro"
El PSC pressiona els republicans per arribar a un acord i així poder aprovar els comptes públics
Quim Bertomeu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha trobat un nou argument per pressionar ERC perquè li aprovi els pressupostos de la Generalitat d’aquest any: la guerra de l’Iran. En un acte a la seu del Govern, va esgrimir ahir que el conflicte generarà "inestabilitat" en totes les economies del món i que, davant aquest escenari, Catalunya ha de disposar de nous comptes en vigor per estar més preparada i disposar de tots els recursos possibles: "No podem posar en risc cap euro".
El cap de l’executiu català va llançar aquest missatge als republicans des d’una reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya que va celebrar al Palau de la Generalitat. No ha esmentat directament el partit d’Oriol Junqueras, però no ha fet falta perquè se li entengués a qui es referia. "Davant la inestabilitat global, no podem bloquejar Catalunya. A Catalunya l’estabilitat avui té un nom: pressupostos", va dir en un breu discurs.
Illa va recordar que els últims conflictes internacionals, com la guerra d’Ucraïna o la política d’aranzels de Donald Trump, han acabat impactant en les economies europees. La seva previsió és que amb el conflicte de l’Iran passi el mateix, i considera que poder aprovar els pressupostos de la Generalitat seria el "millor escut social davant el context global". "Faig una crida a tot el món a actuar amb responsabilitat davant el moment extraordinari que vivim. Demano sentit de país. Davant la crisi global és necessari posar Catalunya per davant de tot", va afirmar.
El president també va anunciar que dimarts vinent, en la reunió ordinària del Consell Executiu, s’aprovarà la creació d’un "grup de treball permanent" amb el Govern i els agents socials per portar a terme un seguiment del conflicte de l’Iran i deliberar sobre les "mesures" que cal anar prenent des de la Generalitat per "protegir socialment i econòmicament el conjunt del país".
Un grup de treball, per tant, que ha d’abordar com respondre a l’eventual impacte de la guerra en l’economia catalana, com, per exemple, un eventual encariment del preu de l’energia. Integraran el grup el Govern i els membres del Consell del Diàleg Social, és a dir, representants de CCOO i la UGT i de les patronals Foment i Pimec.
Negociació bloquejada
Illa intensifica la pressió a ERC perquè reconsideri la negativa als pressupostos després que hagi fet una setmana des que el Govern va presentar els comptes al Parlament i la negociació no hagi avançat. El partit de Junqueras es manté en el no esgrimint que no té garanties que el Govern de Pedro Sánchez emprendrà les mesures legislatives necessàries perquè la Generalitat pugui recaptar l’IRPF en el futur.
Precisament, divendres Junqueras va ratificar el rebuig dels pressupostos des d’un acte a la Seu d’Urgell. Des d’allà va exposar que l’IRPF continua sent un "assumpte pendent" i que això suposa que no es donin "les condicions per iniciar una negociació pressupostària".
El líder republicà va esgrimir que la recaptació d’aquest tribut no és un caprici d’ERC, sinó una qüestió que el mateix Illa va assumir en el pacte d’investidura del 2024 i que durant tot aquest temps després no ha registrat avenços. "El partit socialista s’ha compromès reiteradament a complir i encara no l’ha complert", va lamentar.
Crèdits
Conscient de la pressió que el Govern exercirà a ERC perquè aprovi els comptes, Junqueras va anunciar que, si finalment no hi ha pressupostos, el seu partit sí que està disposat a negociar ampliacions de crèdit amb l’executiu català. Aquesta fórmula permet al govern de torn ampliar els recursos de certes partides tot i que no pugui disposar d’uns nous comptes en vigor. "Els recursos no faltaran si d’ERC depèn", va afirmar.
Aquestes ampliacions creditícies, però, són un escenari que no satisfà Illa per dos motius. El primer, perquè redueix el marge de maniobra que té la Generalitat per decidir el destí de les partides. De fet, el Govern assegura que, de l’augment previst en aquests comptes de 9.000 milions d’euros, 1.500 milions s’acabarien perdent pel camí. El segon motiu és que el president busca la victòria política d’aprovar una comptes, sobretot perquè, des que va arribar al càrrec el 2024, no n’ha pogut aprovar cap.
La partida d’escacs que Illa i Junqueras lliuren amb els comptes té una data límit: el 20 de març. Aquell dia es votaran al Parlament les esmenes contra els pressupostos que els partits, entre ells ERC, han presentat. Si no hi ha acord entre el Govern i ERC, els comptes seran rebutjats i la legislatura a Catalunya entrarà en una nova dimensió.
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana