Tensió global
L’Iran diu que deixarà de bombardejar els països del Golf si no l’ataquen des d’allà
Teheran, malgrat l’anunci, va llançar ahir míssils a enclavaments de Dubai i Doha
Adrià Rocha Cutiller
El president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, va afirmar ahir que ha donat ordre de cessar els bombardejos als països del Golf, mentre l’Iran no rebi atacs des d’aquests mateixos països. Pezeshkian es va expressar a través d’un missatge pregravat, ja que va sobreviure a un intent d’assassinat per part d’Israel dissabte passat i el seu parador actual és desconegut. Amb el missatge, el president iranià es va disculpar amb els països del Golf, objectiu constant del país persa en els seus bombardejos amb míssils balístics i drons Shahed-136.
"El que ha passat és que els nostres comandants han perdut el seu líder a causa de l’agressió bàrbara que hem rebut, i les nostres unitats van començar a disparar a discreció perquè els seus comandants eren absents", va assegurar Pezeshkian en el seu missatge.
"Però ahir el nostre consell interí va donar l’ordre de parar els atacs contra els nostres veïns, tret que siguem atacats des dels seus territoris", va continuar el president iranià. No obstant, mentre el missatge es publicava, Qatar i els Emirats Àrabs Units van reportar l’existència de míssils llançats des de Teheran contra els seus països. L’aeroport de Dubai, de fet, va ser encertat per un dron iranià. Els vols des de i cap a la ciutat emiratiana van ser cancel·lats durant una hora, tot i que després es van tornar a reprendre.
Durant aquesta guerra, l’estratègia de l’Iran ha sigut clara: atacar a tort i a dret a tota la regió, sobretot instal·lacions per al comerç de petroli mundial i els aeroports regionals, per encarir les conseqüències de la intervenció de Washington i Israel.
Aquesta estratègia, no obstant, li ha sortit cara a una Teheran que s’ha enemistat amb tots els països del Golf, alguns que, com Qatar i Oman, gaudien de bones relacions amb la República Islàmica.
Els EUA i Israel van continuar al llarg del dia d’ahir la seva brutal campanya de bombardejos per tot l’Iran, centrant-se sobretot en una castigada Teheran, amb gran part dels 16 milions d’habitants que han abandonat el lloc.
Lluita "a mort"
A través del mateix comunicat, Pezeshkian va respondre al president dels Estats Units, Donald Trump, que li va reclamar la rendició incondicional. "És un somni que els EUA s’emportaran a la tomba", va afirmar el mandatari.
El govern iranià, en els últims dies, s’ha mostrat disposat a continuar amb una guerra "que es podria allargar mesos" i ha rebutjat qualsevol intent de tornar a la via diplomàtica. A diferència del juny del 2025, quan Israel i l’Iran van protagonitzar una guerra de bombardejos que va durar 12 dies, Teheran veu el conflicte actual com una qüestió de supervivència i com una esmena a la totalitat d’un sistema, el de la República Islàmica, instaurat després de la victòria de la revolució islàmica del 1979.
Durant els últims dies, a part dels països del Golf, l’Iran també ha expandit els seus atacs contra Turquia —que és únic país de la regió membre de l’OTAN— i l’Azerbaidjan, un país aliat d’Israel al Caucas sud.
