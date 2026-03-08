El secretari general de Noves Generacions dimiteix, abandona el PP i demana votar a Vox
Carlo Angrisano creu que els populars "temen més perdre vots que defensar el que és correcte"
ACN
El secretari general de Noves Generacions (NNGG) del PP, Carlo Angrisano, ha presentat la dimissió i ha sol·licitat la baixa com a afiliat del partit. Angrisano ho ha anunciat aquest diumenge en un vídeo publicat a les xarxes en què també demana votar a Vox "per coherència". "El PP ha deixat de defensar els valors pels quals ens hi vam afiliar la majoria i és l'hora de defensar les nostres idees i Espanya sense por", ha afirmat. En el comunicat, Angrisano ha advertit que "els partits no comencen a perdre quan deixen de guanyar eleccions, sinó quan deixen de saber què estan defensant, i quan un projecte polític tem més perdre vots que defensar el que és correcte, acaba perdent les dues coses".
"Demano el vot per Vox, perquè les meves idees segueixen fermes i els meus principis, inamovibles. Ha canviat el lloc des que poden defensar-se sense demanar perdó. Seguiré en la mateixa batalla allà on Espanya es defensa sense complexos", ha sentenciat el ja exnúmero dos de les juventuts del PP
Carlo Angrisano, que és nebot de l'eurodiputat de Vox Juan Carlos Girauta, ha recordat que es va afiliar al PP l'any 2012 a Barcelona "per amor a Espanya" en un moment, ha dit, en què tot estava "qüestionat i trepitjat" per l'independentisme. "Estava convençut que el PP havia de protegir el millor del nostre país", ha afegit.
El PP diu que portava "temps" sense treballar pel partit
Des del Partit Popular han replicat que Angrisano "portava temps sense treballar" pel partit i que, a la pràctica, "fa molt" que havia deixat d'exercir el seu càrrec a Noves Generacions. Fonts del partit han apuntat que, de fet, Angrisano es trobava en el tram final del mandat i que, d'alguna manera, "dimiteix abans que el facin dimitir".
Els populars també han explicat que Angrisano havia demanat anar a les llistes del PP per convertir-se en eurodiputat, però que la formació ho va rebutjar. El PP sí que va accedir a atorgar-li un càrrec com a assessor al Parlament Europeu, tot i que, segons fonts del PP, "en els últims temps va deixar d'exercir les seves funcions" perquè passava gairebé tot el temps fora d'Europa.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant