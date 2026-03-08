Eleccions a Castella i Lleó
El PP tornaria a guanyar i aguanta sense desgast l’empenta de Vox
El PSOE mantindria resultats similars i arrabassaria protagonisme a Sòria Ja, segons una enquesta del Gesop
Luis Garrido
El Partit Popular guanyarà les eleccions autonòmiques del 15 de març vinent a Castella i Lleó davant un Partit Socialista que aguanta l’estrebada i un avenç contingut de Vox, que veu incrementat el seu suport, tot i que en molta menor mesura que a Extremadura i Aragó. Aquest és l’escenari polític que dibuixa l’enquesta portada a terme pel Gesop per a La Opinión de Zamora i que llança la certesa que tan sols les dretes tindran l’oportunitat de poder formar govern, tenint en compte que a l’esquerra no hi ha suma possible davant el retrocés de localismes com Sòria Ja i la irrellevància d’Izquierda Unida, Sumar i Podem, que obtenen la mateixa representació per separat que la que van aconseguir de la mà fa ara quatre anys.
L’estimació atorga a Alfonso Fernández Mañueco una nova victòria, la seva segona consecutiva, que permetria al Partit Popular arribar a les quatre dècades ininterrompudes al capdavant de la Junta de Castella i Lleó. Amb un percentatge del 29,6% i una forquilla d’entre 29 i 32 escons, el resultat dels populars seria pràcticament idèntic al de les últimes eleccions, quan van aconseguir ocupar 31 seients a les Corts. Lluny de la majoria absoluta, marcada en 42 procuradors, l’entesa amb Vox sembla necessària per arribar a una investidura satisfactòria. El Partit Socialista de Carlos Martínez aguanta l’envit de les dretes i es manté en les mateixes xifres collides per Luis Tudanca ara fa quatre anys. La principal formació de l’oposició acusaria una caiguda similar a la dels populars en intenció de vot, dos punts, fins a situar-se en el 27,5%. El grup de color vermell estaria conformat per entre 26 i 29 procuradors, que seria un gran resultat per a l’inèdit candidat, amb una meta que era retenir les 28 cadires guanyades en l’última nit electoral.
En tercer lloc, muntat en l’onada nacional que l’ha portat a ser element clau tant a l’Aragó com a Extremadura, apareix Vox amb una pujada de gairebé tres punts en intenció de vot, al passar del 17,4% aconseguit el 2022 a un 20% que obtindria a les urnes diumenge vinent. La formació capitanejada per Carlos Pollán no només retindria els seus 13 seients de manera folgada, sinó que es trobaria en disposició de disputar una forquilla de 16 a 19 procuradors en un duel colze a colze amb el Partit Popular. La ultradreta venç i convenç entre els més joves, on és opció majoritària, tot i que la seva simpatia es desploma a partir dels 45 anys.
A l’esquerra del PSOE
El quart partit amb més representació al Parlament seria Unió del Poble Lleonès, que aconseguiria assegurar els tres escons aconseguits a la província de Lleó fa quatre anys. No obstant, qui perd pistonada al capítol de regionalismes i localismes és Sòria Ja, que el 2022 va aconseguir portar a tres parlamentaris a Valladolid i ara es batria entre un i dos seients amb un PSOE que la influència de Carlos Martínez l’impulsa en aquesta circumscripció. Per Àvila repetiria l’escó obtingut en les últimes eleccions.
L’arc parlamentari el tancaria Izquierda Unida-Sumar, que aconseguiria situar Juan Gascón a les Corts a través d’un 4% en intenció de vot, arrabassant-li així l’únic seient que fins ara mantenia Podem. La formació morada cauria fins al 2,1% i se n’aniria de buit d’uns comicis encaminats cap a una reedició del pacte que el 2022 ja van formalitzar Partit Popular i Vox a tall de primer assaig de govern autonòmic entre les dues formacions. Alfonso Fernández Mañueco és el president que volen els castellans i lleonesos a partir del pròxim 15 de març. El mandatari del Partit Popular és el preferit pel 26,7% dels ciutadans, guanya en tots els segments d’edat, agrada per igual tant als homes com a les dones i fins i tot els que van votar Vox en les últimes autonòmiques el volen a ell als comandaments de la Junta de Castella i Lleó per davant de Carlos Pollán.
Líder popular
L’enquesta portada a terme per part del Gesop reflecteix com el líder popular gaudeix d’un coneixement extraordinari per part de la ciutadania, superior al 92%, tot i que a l’hora de gestionar tindria encara deures pendents, a jutjar per la nota mitjana de 4,6 que donen a la seva figura els veïns de les nou províncies.
La pregunta llançada és ben senzilla: "¿A qui preferiria com a pròxim president de Castella i Lleó?". I la resposta, inapel·lable. Si una mica més d’un quart dels enquestats ha assegurat que el seu mandatari autonòmic ha de ser Alfonso Fernández Mañueco, fins a un 20% dels participants ha respost que, si aquestes són les opcions, és millor que no hi hagi ningú al capdavant.
El fàstic de la societat regional sobre els seus representants polítics ha arribat a tal punt que es tracta de la segona opció més escollida i evidencia la desconnexió que hi ha entre el terra i les moquetes, especialment entre la població més jove.
