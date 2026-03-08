Eleccions a Castella i Lleó
Sánchez introdueix el ‘no a la guerra’ en campanya
El president acusa el PP i Vox de ser "uns hipòcrites" i de "defensar la guerra"
Luis Ángel Sanz
Pedro Sánchez va introduir com un canó ahir el no a la guerra en plena campanya de les eleccions de Castella i Lleó del 15 de març. El president del Govern va fer aixecar el públic assistent al míting central de campanya, que es va celebrar a Sòria, a la recerca d’una mobilització que permeti al PSOE donar la campanada en els comicis autonòmics d’una terra que fa 39 anys que està en mans del PP. I ho va fer fent una crida al patriotisme: "Dir no a la guerra és dir sí a la sobirania de la nació espanyola". Amb la imatge gegant d’una bandera d’Espanya voleiant al darrere, Sánchez va reivindicar a Castella i Lleó que Espanya "no està sola", com acusen el PP i Vox el Govern. Al revés: "Som els primers, com amb Palestina, perquè molts governs ara es posicionen en contra d’aquesta guerra".
"Nosaltres no estem sols; els que estan sols són els que defensen l’indefensable", va indicar amb referència als dos partits de la dreta. "Un país que defensa sempre els drets humans i el dret internacional es guanya el respecte de tothom, com se l’ha guanyat Espanya aquestes últimes setmanes", va dir.
Segons Sánchez, el PP i Vox "recolzen la guerra" perquè "confonen sobirania amb servilisme". El president va qualificar les dues formacions de ser uns "hipòcrites" perquè "és molt fàcil ser bel·licós a costa de la butxaca dels altres", amb referència a les conseqüències econòmiques d’una guerra que ja està disparant els preus dels carburants i que amenaça d’implicar una hipotètica nova crisi econòmica.
Banderes entre el públic
En una terra on fan molt mal els pactes del PSOE amb ERC o amb Junts per Catalunya, el líder socialista va voler apel·lar a l’"orgull de ser espanyol" reivindicant la posició espanyola en contra de la intervenció a l’Iran: "Aquest és el nostre posicionament: el defensem amb respecte i humilitat, però també amb determinació i fermesa", va apuntar mentre feia posar dret tot l’auditori, que onejava diverses banderes espanyoles al costat d’altres del PSOE o de Castella i Lleó.
"Avui i sempre, Espanya dirà no a la guerra", va assegurar el president, que va recordar el suport del Govern de José María Aznar a la guerra de l’Iraq fa 23 anys per dir que aquells que llavors van fer entrar el país en un conflicte "en contra de l’opinió pública", avui tornen a fer-ho a l’Iran, "i demostren que no han après res i que s’equivoquen en tot".
Sánchez va protagonitzar el seu segon míting en la campanya electoral davant unes 700 persones que van omplir el teatre Palacio de la Audiencia, en plena plaça major de Sòria. En diverses ocasions abans i durant l’acte, el públic va corejar el "no a la guerra" que ja es va fer famós el 2003.
Aquest "no a la guerra" és "més que un sí a la pau", va explicar un exultant Sánchez durant la seva intervenció.
