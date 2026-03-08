Cas Koldo
El Suprem suma indicis contra Ábalos pel deute d’Air Europa
Cristina Gallardo
El Tribunal Suprem ha rebutjat l’intent de l’exdiputat José Luis Ábalos i del seu exassessor en Transports Koldo García de traslladar a l’Audiència Nacional la part del cas Koldo que porta instruint des de novembre del 2024 pel 'pelotazo' de les mascaretes i l’endollisme en empreses públiques de dones relacionades amb l’exministre. A més de rebatre tots els arguments de les defenses, la interlocutòria dictada en resposta a les qüestions prèvies fixa les proves que podran utilitzar-se en el judici que comença el pròxim 7 d’abril i afegeix nous indicis, com els que permetran il·lustrar la relació amb Air Europa del tercer dels encausats, Víctor de Aldama.
La Sala de set magistrats que jutjarà aquest cas ha donat llum verda a una nova documental requerida per part de l’acusació popular, que dirigeix el PP i que integren altres organitzacions habituals en les causes contra el Govern o l’entorn de Pedro Sánchez, entre les quals Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum o Manos Limpias.
Informació detallada
En concret, es demana a Globalia, propietària d’Air Europa, "informació detallada" dels treballs realitzats per Aldama i per una de les seves societats per a aquest grup empresarial. També que informi sobre l’estat de la retenció per part del Govern veneçolà de 200 milions de dòlars objecte del contracte de 17 de setembre del 2019 firmat amb Víctor de Aldama, en al·lusió al deute que l’executiu de Nicolás Maduro va mantenir amb l’aerolínia i el fitxatge d’Aldama com a lobbista per intentar el pagament.
El Suprem reclama també la documentació de les contractacions de l’empresa que va obtenir els contractes milionaris (Soluciones de Gestión) pel subministrament de material sanitari "des de la República Popular de la Xina", amb identificació de "vols i horaris que van portar mercaderia" de la mercantil vinculada amb Aldama.
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana