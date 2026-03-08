Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cas Koldo

El Suprem suma indicis contra Ábalos pel deute d’Air Europa

L'exministre Jose Luis Ábalos durant l'audiència preliminar en el Tribunal Suprem

L'exministre Jose Luis Ábalos durant l'audiència preliminar en el Tribunal Suprem / Pool

Cristina Gallardo

Madrid

El Tribunal Suprem ha rebutjat l’intent de l’exdiputat José Luis Ábalos i del seu exassessor en Transports Koldo García de traslladar a l’Audiència Nacional la part del cas Koldo que porta instruint des de novembre del 2024 pel 'pelotazo' de les mascaretes i l’endollisme en empreses públiques de dones relacionades amb l’exministre. A més de rebatre tots els arguments de les defenses, la interlocutòria dictada en resposta a les qüestions prèvies fixa les proves que podran utilitzar-se en el judici que comença el pròxim 7 d’abril i afegeix nous indicis, com els que permetran il·lustrar la relació amb Air Europa del tercer dels encausats, Víctor de Aldama.

La Sala de set magistrats que jutjarà aquest cas ha donat llum verda a una nova documental requerida per part de l’acusació popular, que dirigeix el PP i que integren altres organitzacions habituals en les causes contra el Govern o l’entorn de Pedro Sánchez, entre les quals Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum o Manos Limpias.

Informació detallada

En concret, es demana a Globalia, propietària d’Air Europa, "informació detallada" dels treballs realitzats per Aldama i per una de les seves societats per a aquest grup empresarial. També que informi sobre l’estat de la retenció per part del Govern veneçolà de 200 milions de dòlars objecte del contracte de 17 de setembre del 2019 firmat amb Víctor de Aldama, en al·lusió al deute que l’executiu de Nicolás Maduro va mantenir amb l’aerolínia i el fitxatge d’Aldama com a lobbista per intentar el pagament.

Notícies relacionades

El Suprem reclama també la documentació de les contractacions de l’empresa que va obtenir els contractes milionaris (Soluciones de Gestión) pel subministrament de material sanitari "des de la República Popular de la Xina", amb identificació de "vols i horaris que van portar mercaderia" de la mercantil vinculada amb Aldama.

TEMES

