Ofensiva contra l’Iran
Trump i Netanyahu abracen la guerra en un any amb eleccions crucials per al futur de tots dos
Els EUA celebraran al novembre les eleccions de mig mandat que renoven tota la Cambra de Representants i un terç del Senat, mentre que Israel tindrà comicis legislatius
Idoya Noain
Abansd’obrir la guerra contra l’Iranal costat d’Israel, Donald Trump va demanar durant setmanes sessions informatives als seus assessors per estudiar com l’acció militar podia permetre-li projectar força dins dels Estats Units. En aquell temps va rebre nombroses advertències de les dificultats que tindria per contenir una escalada i del risc que iniciar el conflicte podria representar per al Partit Republicà de cara a les eleccions legislatives del novembre, en les quals es renova la Cambra de Representants i un terç del Senat i on, amb l’actual control del seu partit del Congrés a la corda fluixa, està en joc el futur de la seva pròpia agenda. El seu aliat israelià, Benjamin Netanyahu, després de plegar-se a un alto el foc a Gaza, també ha optat per abraçar de nou la guerra en any electoral: a l’octubre estan previstes les pròximes eleccions legislatives en què es jugarà el seu lloc de primer ministre.
La decisió que va prendre Trump exposa el seu càlcul polític i la seva convicció que no li passarà factura una guerra que no titlla com a tal sinó com «grans operacions de combat» i que, ha dit aquesta setmana, creu que militarment pot resoldre’s en «quatre o cinc setmanes».
La Casa Blanca i els republicans, no obstant, en el seu missatge han de lidiar amb incògnites que ni la confiança extrema en si mateix que expressa Trump resolen: quant pot allargar-se el conflicte, quin serà l’abast de la resposta iraniana, quantes víctimes nord-americanes s’acumularan sobre els sis soldats ja morts i l’impacte que la guerra acabi tenint sobre els preus de la gasolina i, en general, sobre el cost de la vida, la principal preocupació dels votants nord-americans.
Les enquestes
Les primeres enquestes des que van caure les primeres bombes a l’Iran no justifiquen, en aparença, la tranquil·litat de Trump. En una realitzada en les 48 hores següents a l’atac a Reuters només el 27% dels nord-americans donaven la seva aprovació a la guerra i el 43% la rebutjaven. En un altre sondeig de ‘The Washington Post’ el suport s’elevava fins al 39% però també el rebuig pujava al 52%. I en una altra enquesta de CNN la reprovació arribava al 59%, incloent el del 68% dels votants independents.
El mandatari i alguns dels seus assessors i defensors, no obstant, veuen importants matisos en aquests sondejos. En el de CNN el 77% dels republicans donaven el seu suport a la decisió de Trump. Segons un de la cadena conservadora Fox News, el 98% de la base més fidel del republicà continua recolzant-lo.
En un any electoral que ja abans de la guerra no es plantejava amb les millors perspectives per als republicans hi ha qui tem que la possible onada blava (el color dels demòcrates) es torni tsunami al novembre, especialment a la Cambra baixa, Trump i els seus, no obstant, miren a precedents històrics com el del 2002, quan en les legislatives els republicans van guanyar escons malgrat l’inici de la guerra de l’Afganistan (tot i que el 2006 van patir una pallissa per l’oposició a la guerra de l’Iraq).
Es recolzen també en el suport majoritari que han mostrat des de dissabte congressistes republicans, fins i tot els que lluiten en districtes molt competitius. I alguns demòcrates moderats, també en districtes molt en licitació al novembre, han mostrat públicament un recolzament, tot i que sigui tebi, a la guerra.
Bretxa MAGA
Trump i la seva Administració han passat la setmana negant la transcendència de la bretxa amb el moviment MAGA que la seva decisió d’anar a la guerra ha aprofundit. Aquesta fractura ja s’havia fet evident pel cas dels
i ha tornat a exposar-se, intensificada, en algunes de les veus més influents de la dreta i ultradreta. I la tensió en la coalició MAGA és evident.
«Sigui el que sigui la nova perversió recargolada de MAGA de Trump, perdrà en les legislatives», ha augurat Marjorie Taylor-Greene, l’excongressista de Geòrgia que va trencar amb Trump públicament després de xocs intensos pel cas Epstein. Ella ha criticat taxativament la guerra com una «traïció» i ha avisat que passarà factura al novembre. I també ha recordat que «el Partit Republicà ja té un problema de vot amb les dones» que s’aprofundirà per la falta d’acció en el cas Epstein i pels insults i atacs a la credibilitat que des de la dreta es llancen contra les víctimes. «Bona sort amb l’intent que dones republicanes votin per vostès al novembre, pallassos insensibles», va escriure a X.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, passarà més de la meitat del seu mandat electoral sumit en diverses guerres. Els seus soldats van arrasar la Franja de Gaza, el sud del Líban i, ara, busquen acabar amb l’Iran. Només el rei Bibi podria haver imaginat sobreviure a un error històric com va ser l’atac de Hamàs del 7 d’octubre del 2023, però sembla que l’acabada d’ofensiva contra el país persa, impulsada de la mà amb els Estats Units, li dibuixarà un camí tranquil cap a la cita electoral d’aquest octubre. Junt amb el president nord-americà Donald Trump, els dos líders conservadors abracen la guerra l’any electoral. No obstant, les reaccions de la població no són les mateixes a Israel que a Washington.
Tancament de files a Israel
Igual que va passar després del 7 d’octubre, tota oposició a Netanyahu als carrers i en la política s’ha dissipat i han tancat files amb l’estratègia bèl·lica del Govern més dretà de la història d’ Israel. El 81% dels ciutadans israelians recolza els atacs contra l’Iran, mentre que el 63% creu que la campanya ha de continuar fins a la caiguda del règim iranià, segons una enquesta publicada per l’Institut d’Estudis de Seguretat Nacional del país aquesta setmana. Això s’ha traslladat en un augment de popularitat per al Likud de Netanyahu, tot i que no en una suposada victòria electoral. El seu bloc no guanyaria en escons si les eleccions se celebressin avui, ja que l’ascens del Likud sembla produir-se a expenses d’altres partits de la coalició, segons una nova enquesta realitzada per a Zman Yisrael.
Els últims dos anys i mig al Pròxim Orient han demostrat que la realitat pot canviar d’un moment a l’altre. Queda molt per a finals d’octubre, quan estan convocats comicis a Israel. Els rumors d’un avançament electoral segueixen presents, tot i que una font de la coalició de Netanyahu reconeix a ‘The Times of Israel’ que és poc probable que el primer ministre anticipi les eleccions per capitalitzar els guanys de la guerra perquè això semblaria «cínic» i és possible que estigui esperant un incentiu més gran en el futur. Experts polítics israelians afirmen que, tot i que la victòria israeliana en la guerra contra l’Iran li donaria un impuls a les enquestes, no podria garantir-li una victòria en les pròximes eleccions nacionals.
No obstant, si el règim caigués i això propiciés, al seu torn, una expansió dels Acords d’Abraham amb països àrabs que també estan rebent atacs de l’Iran, les seves perspectives millorarien significativament. El precedent de l’anterior ofensiva amb l’Iran no garanteix una victòria electoral. Durant la guerra dels 12 dies del juny passat, el bloc de Netanyahu va obtenir entre 48 i 54 dels 120 escons de la Knesset, el Parlament israelià, a les enquestes. Els analistes alerten que és massa aviat per firmar l’obituari polític del primer ministre més longeu de la història del país. La societat israeliana sap que el seu líder compta amb un arsenal bèl·lic i polític capaç de tornar a portar Israel i a la regió a un punt desconegut.
