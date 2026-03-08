Legislació feminista
La Unió Europea endureix la llei de violència digital contra les dones
Els Estats estaran obligats a penalitzar el ciberassetjament, una situació que pateixen el 27% de les joves d’entre 16 i 29 anys
El 98% dels vídeos creats amb IA són pornogràfics
Quan la plataforma detecta que l’usuari és un home, de seguida li recomana continguts misògins
Irene Benedicto
El ciberassetjament ja és considerat, legalment, un tipus de violència contra les dones. La dimensió a què ha arribat es mesura en xifres difícils d’ignorar: el 98% dels vídeos creats per intel·ligència artificial (IA) són pornogràfics i el 99% de les persones objectiu en aquesta pornografia són dones, segons dades de l’Agència de Drets Fonamentals (FRA). En l’actualitat, una de cada deu dones (11%) ha patit almenys una forma de ciberassetjament des dels 15 anys, una dada que es dispara entre les joves de 16 a 29 anys: el 27% d’elles l’han experimentat en els últims cinc anys.
La primera llei integral a escala europea destinada a combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, en vigor des del 2024, i que inclou el ciberassetjament entre els delictes contemplats, serà obligatòria perquè els Estats la implementin el 2027.
En vigílies del Dia de la Dona, el Parlament Europeu va celebrar dijous una sessió del Comitè Interparlamentari per valorar com es poden reforçar els drets de més de la meitat de la seva població (el 51%: hi ha 10 milions més de dones que d’homes a la Unió Europea), en un intent que no tots els temes quedin a l’ombra de la incertesa geopolítica.
"Els propietaris de les plataformes que permeten que hi hagi aquest abús online continuat són homes blancs, multimilionaris de Silicon Valley", va afirmar Silvia Semenzin, investigadora italiana experta en violència de gènere facilitada per la tecnologia, que a més és professora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Recomanacions misògines
Especialista en governança de plataformes, va demanar que, més enllà d’apel·lar a la responsabilitat ciutadana, el focus se situï en qui dissenya les infraestructures digitals i se’n beneficia. No és casualitat que, quan la plataforma detecta que l’usuari és un home, comenci a recomanar-li contingut sexual i misogin i, eventualment, pornogràfic, encara que no l’hagi buscat. És l’esquer que fan servir les plataformes i que llancen a qualsevol usuari identificat com a masculí, per retenir-lo mirant la pantalla perquè, en general, funciona. "N’hi ha prou amb menys de 23 minuts perquè la plataforma recomani contingut misogin a un home", va assenyalar la investigadora, que exigeix rendició de comptes als gegants tecnològics.
La raó per la qual la violència online ha passat a considerar-se una forma més d’assetjament i abús és que, si bé s’exerceix en línia, la víctima pateix estralls físics i mentals. "Les conseqüències no són únicament virtuals, sinó que també són profundament reals", va remarcar Julie Guichard, responsable d’assumptes públics de seguretat digital a Microsoft. La IA no sempre és l’origen del mal, però sí que "reconfigura com s’infligeixen els danys i la velocitat a què s’estenen".
En el cas de la distribució de les imatges sexuals sense consentiment, tant si són reals com alterades per IA, Guichard va posar èmfasi a retirar el contingut a temps per contenir l’impacte i el dany. Quan el contingut s’expandeix, "el perjudici és pràcticament irreparable", va assenyalar.
La resposta de Brussel·les fixa estàndards mínims perquè els Estats tipifiquin com a delicte diverses formes greus de ciberviolència, entre elles l’anomenat cyberflashing (difusió no consentida de material íntim real), l’alteració d’imatges amb IA per crear falsos nus, el ciberassetjament i la ciberincitació a la violència o a l’odi.
La base legal es concentra en els casos amb dany greu, inclòs el mal psicològic greu, o quan la víctima tem seriosament per la seva seguretat o la dels seus dependents (ja que la violència vicaria també s’exerceix online), i incorpora límits per preservar la llibertat d’expressió en el delicte d’incitació. De tota manera, que una directiva reconegui un dret no garanteix que els Estats la compleixin.
Dificultats
Per exemple, és obligació de les plataformes esborrar contingut detectat com a il·lícit, segons el reglament general de protecció de dades, però a la pràctica es tracta d’una autèntica lluita per a les víctimes: cal localitzar còpies a múltiples servidors, sol·licitar esborraments un a un i bregar amb la falta de cooperació de les companyies.
La Digital Services Act (DSA) obliga les plataformes a disposar de mecanismes per frenar contingut il·legal i exigeix que les víctimes puguin aconseguir que el material íntim difós sense consentiment o manipulat es retiri mitjançant tramitació ràpida. Les obligacions de la DSA estan en vigor des del 17 de febrer del 2024.
Guichard ho va enllaçar amb un problema operatiu: "Les denúncies dels usuaris no escalen". Va explicar un enfocament "centrat en la víctima", amb sistemes que utilitzen una "empremta digital" per impedir que imatges denunciades reapareguin en cerques. I va rematar: "No necessitem la llei per fer el que és correcte; la llei, però, crea l’ecosistema necessari perquè tingui impacte".
