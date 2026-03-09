Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els comptes del 2026

Els Comuns exigeixen al Govern que limiti la compra especulativa d’habitatge encara que no aprovi els pressupostos

Alícia Romero: "Habrá ayudas para empresas y familias si la crisis de Irán lo requiere"

Las vías del Govern y ERC para superar el escollo del IRPF para los presupuestos: de la enmienda al compromiso de Sánchez

La coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, en roda de premsa

La coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, en roda de premsa / Catalunya en Comú

Sara González

Barcelona

Els Comuns exigeixen al Govern de Salvador Illa que, passi el que passi amb els pressupostos, limiti igualment la compra especulativa d’habitatge. En plena incertesa sobre si ERC acabarà negociant els comptes catalans a partir de divendres de la setmana que ve, el grup de Jéssica Albiach ha reclamat als socialistes que el veto al lucre amb els pisos continuï endavant, tot i que va ser una de les condicions que l’Executiu va assumir a canvi del 'sí' dels seus sis diputats als pressupostos.

"És important que aquesta prohibició tiri endavant passi el que passi", ha assegurat sense embuts la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Candela López, que ha recordat que dos de cada tres catalans estan a favor de la mesura amb l’objectiu d’aconseguir preus assequibles al mercat de l’habitatge. Perquè aquesta llei prosperi, necessita els vots dels republicans, tot i que també són partidaris de dialogar-la amb la CUP, com ja es va fer amb la regulació dels lloguers de temporada. Segons el que es va pactar, la norma s’hauria d’aprovar abans de l’estiu.

Compte enrere per als pressupostos

Els Comuns fan aquestes declaracions en un moment en què** falten 12 dies per a la votació** clau al Parlament i les negociacions entre Govern i ERC no prosperen perquè els republicans continuen esperant un moviment del Govern de Pedro Sánchez amb la recaptació de l’IRPF. Si els comptes no aconsegueixen una majoria suficient, les mesures pactades amb el Govern d’Illa corren el risc de quedar en paper mullat.

Notícies relacionades

López ha evitat mullar-se sobre quin dels dos hauria de fer el pas per desencallar la situació i s’ha limitat a assenyalar que els Comuns "ja han fet la seva feina" i que ara correspon a les altres dues parts trobar la fórmula per "complir els seus acords". La dirigent ha recordat que hi ha una majoria de catalans que vol que s’aprovin nous pressupostos, ha defensat que la majoria progressista que ha sostingut fins ara la legislatura ha de continuar i, a més, ha recordat que l’impacte de la guerra a l’Orient Pròxim obliga els partits a estar "a l’altura" del moment. De fet, els Comuns han instat el Govern de Sánchez a posar en marxa "ja" les** mesures de l’anomenat escut social **per fer front a l’encariment dels preus que s’acosta.

