Judici a l’Audiència Nacional
Els banquers d’Andorra donaran la seva versió en el judici dels Pujol
Higini Cierco, expropietari amb el seu germà de la BPA, va denunciar presumptes coaccions perquè informés sobre els comptes de la família
Ángeles Vázquez
El tribunal de l’Audiència Nacional que des del mes de novembre passat jutja la família Pujol tindrà l’oportunitat d’escoltar aquesta setmana de primera mà els gestors i responsables dels bancs andorrans en els quals l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, la seva dona, la difunta Marta Ferrusola, i els seus set fills tenien guardada la seva fortuna al país veí. Un d’aquests serà Higini Cierco, propietari amb el seu germà de la Banca Privada d’Andorra (BPA), entitat a la qual els Pujol van portar els seus diners l’any 2010. El judici entra una altra vegada en un ambient d’alt voltatge amb el renaixement en la vista de la denominada operació Catalunya contra l’independentisme català i les maniobres portades a terme per la policia política del Govern del PP.
Van ser precisament els Cierco els que van presentar la querella en la qual van acabar sent imputats a Andorra l’expresident del Govern Mariano Rajoy i els seus ministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz per les coaccions que al·leguen haver patit per aportar informació bancària de polítics catalans. Aquesta setmana també està citat a l’Audiència Nacional Joan Pau Miquel, que va ser conseller delegat de la BPA i va ser condemnat a set anys de presó per blanqueig de capitals. Segons va declarar el cap d’Assumptes Interns de la Policia, Marcelino Martín-Blas, és qui li va entregar una quartilla amb dades bancàries dels Pujol, de la qual es va desfer perquè no incloïa informació d’interès policial. Al cap d’un temps, va aparèixer una captura de pantalla d’aquests dipòsits al diari El Mundo, cosa que va provocar la confessió de l’expresident Jordi Pujol i Soley sobre els comptes de la família a Andorra. Una vegada que avui acabin de declarar els policies que van participar en els registres realitzats en la causa, començaran a fer-ho la desena de testimonis previstos relacionats amb les entitats bancàries andorranes, les compareixences dels quals davant el tribunal es produiran entre demà i dimecres. Entre els citats figura un dels més esmentats durant les declaracions relatives als comptes a Andorra: Josep Maria Pallerola, el gestor de Banca Reig que compartien tots els testimonis a qui Jordi Pujol Ferrusola va transferir diners que ells mai van detectar i l’existència dels quals només van conèixer quan els va trucar la policia per prendre’ls declaració. Eren traspassos de quantitats importants que es van fer a l’esquena dels titulars dels comptes, com ha quedat ja demostrat. El que expliqui aquest testimoni tindrà una especial transcendència per esbrinar les operacions que presumptament van ser utilitzades per emmascarar la fortuna oculta.
"Missals"
També està previst que declari qui el va substituir com a gestor a Andbank: Juan Jové Torruella, que apareix esmentat en les notes manuscrites de la família, entre les quals, una de l’exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, en la qual l’autoritzava a entregar 975.000 euros a qui portés una de les notes. Durant la instrucció de la causa Higini Cierco va aportar a la Fiscalia Anticorrupció un document manuscrit, en què Marta Ferrusola ordenava transferències diverses a la Banca Reig, després Andbank, com a "mare superiora de la congregació", datat el 19 de desembre de 1995.
S’hi recollien aquestes paraules: "Mossèn, soc la mare superiora de la Congregació, desitjaria que traspassessis dos missals de la meva biblioteca del capellà de l’església, ell li dirà on s’ha de col·locar. Molt agraïda. Marta". El justificant del banc reflecteix un moviment de dos milions de pessetes. També està previst que declari Manel Cerqueda Donadeu, president d’Andbank, per les transferències internes que va rebre la joiera Montserrat Esteve, que en el judici va declarar que els 14 milions d’euros que va rebre Jordi Pujol Ferrusola obeïen a les joies que li va comprar i va explicar la seva relació amb una empresa especialitzada en diamants de Nova York amb la qual s’explicarien els moviments.
