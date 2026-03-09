Anàlisi
Els "confetis de l’imperi" francès
França va deixar de ser una gran potència colonial a mitjans del segle passat, però conserva
12 territoris que sumen 120.000 quilòmetres quadrats i tres milions d’habitants. Al Carib, l’herència de l’esclavisme encara perdura.
Kim Amor
Groenlàndia ha deixat de donar titulars als mitjans de comunicació, encara que Donald Trump, ficat ara en altres guerres, mantingui la intenció d’apropiar-se de l’illa danesa. En tot cas, aquest territori gèlid no és l’únic d’ultramar que pertany a un país de la UE. Hi ha quatre països més del bloc comunitari que tenen possessions fora del continent: Espanya, Portugal, França i els Països Baixos. Excepte la Guaiana francesa, situada a Sud-amèrica, la resta són illes i arxipèlags. Aquests territoris es divideixen en dues categories: països i territoris d’ultramar (PTU) i regions ultraperifèriques (RUP). Els primers no formen part de la UE, tot i que els seus habitants sí que són ciutadans europeus. Es beneficien de la condició d’associats, cosa que contribueix al seu desenvolupament econòmic i social. Els segons formen part de la UE a tots els efectes; és el cas, per exemple, de les Canàries. El país del bloc comunitari amb més territoris fora del continent és França, amb 12 en total, vestigis del passat colonial. "Els confetis de l’imperi", els va definir el periodista francès Jean-Claude Guillebaud.
França va deixar de ser una gran potència colonial a mitjans del segle passat, tot i que va retenir petits territoris en zones estratègiques. En bona part d’aquests territoris, tant en els PTU com en els RUP, hi té bases militars. A més de la Guaiana, n’hi ha a l’oceà Índic, a l’Atlàntic, al Pacífic i al Carib; és a dir, a les principals rutes marítimes del planeta. Totes aquestes possessions permeten a França gestionar la zona econòmica exclusiva més gran del món (territori marítim sobirà).
Rebel·lió a la Martinica
Els 12 territoris sumen 120.000 quilòmetres quadrats de terra ferma. La població és de gairebé tres milions d’habitants. Bona part es concentren en les dues principals illes de les Antilles franceses: les caribenyes Martinica i Guadalupe. El passat esclavista en aquesta regió encara avui genera grans desigualtats, cosa que ha provocat al llarg dels anys revoltes populars.
Els descendents de les famílies blanques propietaris d’esclaus, coneguts com a békés, representen només l’1% dels habitants de les illes caribenyes, però posseeixen el 50% de les terres i controlen el 90% de la indústria agroalimentària. Un dels escàndols més grans atribuït als békés és l’ús durant molts anys d’un pesticida per a les plantacions de plàtans que ha afectat la salut de la població, a més d’enverinar l’aigua i els terres.
L’última rebel·lió a les Antilles va ser a l’illa de la Martinica el 2024, per l’alça dels preus dels articles de primera necessitat, com els aliments, un 40% més cars que a la metròpoli. París es va veure obligat a enviar agents especials antiavalots i mentrestant les autoritats locals van decretar un toc de queda. Les dues illes han perdut població els últims anys per l’èxode de joves cap a la França continental.
Aquell mateix any també hi va haver disturbis a Nova Caledònia. Van morir 14 persones. En aquella ocasió la revolta va tenir a veure amb l’ampliació del cens electoral per a les eleccions provincials, que afavoria els unionistes davant els partidaris de la independència de França, un enfrontament que ha sigut constant en aquest arxipèlag del Pacífic Sud. La majoria dels partidaris de la independència es troben entre la població nativa, els kanaks, més del 40% de la població. El Govern de París va haver de negociar amb les autoritats caledonianes un estatus especial per al territori. Nova Caledònia continuarà formant part de França, però serà reconeguda com un nou Estat. Firmat l’any passat, el pacte està pendent de ser aprovat per l’Assemblea Nacional francesa i en referèndum pels electors caledonians. Aquell any, l’ONU va expressar les seves inquietuds per l’"ús excessiu de la força" durant la repressió tant a les Antilles com a Nova Caledònia.
Un altre factor desestabilitzador de l’arxipèlag és la Xina. El gegant asiàtic guanya influència i poder a la regió i és el principal comprador de níquel a Nova Caledònia, el quart productor del món d’aquest element químic tan preuat. Els independentistes aspiren a estrènyer llaços amb el gegant asiàtic. "L’ombra de la Xina planeja sobre el referèndum", va titular el diari francès Le Monde el 2021, quan es va celebrar el tercer referèndum d’autodeterminació, que els independentistes van boicotejar. Els altres dos els van guanyar els unionistes.
Hi ha territoris francesos que són reivindicats per altres països. L’arxipèlag Saint-Pierre-et-Miquelon, davant Terranova, el reclama el Canadà; l’illa Clipperton, situada a l’Atlàntic, Mèxic, i l’illa de Mayyote, a l’oceà Índic, les illes Comores. Més al sud, hi ha les Terres Australs i Antàrtides Franceses, unes illes que serveixen principalment com a bases científiques. I una curiositat més. Hi ha una illa caribenya, Sant Martí, a la qual va arribar Colom el 1493, que des del segle XVII pertany a dos països europeus. El nord a França i el sud als Països Baixos. És l’única frontera que comparteixen dos països de la UE fora del continent.
