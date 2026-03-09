Eleccions al ‘land’ alemany
Els Verds mantenen per la mínima el domini a Baden-Württemberg
Obtenen 30,3% davant el 29,7% dels conservadors de la CDU
La ultradretana AfD dobla resultats i el socialdemòcrata SPD s’enfonsa
Özdemir serà previsiblement el primer polític d’origen turc al davant d’un govern regional
Gemma Casadevall
Els Verds alemanys van defensar ahir per un mínim avantatge la posició de primera força en el pròsper land de Baden-Württemberg, amb un 30,3% dels vots, segons les projeccions de vot de la televisió pública ZDF al tancament d’aquesta edició. Va ser una victòria per un marge molt estret sobre la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Friedrich Merz, que va quedar una mica per sota dels ecologistes, amb un 29,7%. La ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) va doblar amb escreix els resultats i es col·loca com a tercera força, amb un 18,8%. El Partit Socialdemòcrata (SPD) va patir una patacada històrica i va quedar a la corda fluixa del 5,5%, un xic més de mig punt per sobre del mínim necessari per obtenir escons.
Segons les projeccions, que segons les dades de la ZDF són pràcticament irreversibles, el candidat dels Verds, Cem Özdemir, es convertirà previsiblement en el primer polític d’origen turc –va néixer en aquest land, fill d’immigrants– al capdavant d’un govern regional a Alemanya. Perquè sigui així haurà de formar coalició amb la CDU com a soci menor, la constel·lació que ha governat en les últimes dues legislatures en aquesta regió del sud del país.
Els comicis de Baden-Württemberg obrien l’any electoral a Alemanya i tenien rang de test a les urnes per a la CDU de Merz, que al maig farà un any que és el canceller. En total, aquest 2026 tindran lloc cinc eleccions regionals, que sumen aproximadament una quarta part de l’electorat de tot el país.
Merz havia elegit Stuttgart, la capital del land, com a seu del congrés federal de la CDU celebrat a mitjan febrer. Hi va ser reelegit com a líder del partit per un 91% dels vots i el canceller va esperonar els seus a buscar la victòria en la ronda de comicis regionals d’enguany.
La primera etapa no ha sortit tal com volia Merz. Tot i que el seu partit ha pujat quatre punts respecte als comicis anteriors, aquest ascens té un cert aire de derrota, atès que fa unes setmanes el seu candidat, Manuel Hagel, es perfilava com a favorit. Segons les primeres anàlisis de la ZDF, la presència en campanya de Merz va perjudicar el seu candidat en comptes d’ajudar-lo.
A la ultradreta li pronosticaven fa unes setmanes un resultat fins i tot més espectacular, amb un 20%. Aparentment un seguit d’escàndols de nepotisme han fet efecte en la seva credibilitat.
Ecologista amb molt rodatge
Baden-Württemberg, amb més d’11 milions d’habitants, és una regió identificada amb la prosperitat econòmica i industrial. Hi tenen la central grans grups automobilístics, com ara Daimler-Benz, Audi i Porsche.
Durant dècades va ser un feu conservador, però el 2011 es va convertir en el primer i fins ara únic land alemany governat pels Verds. Va ser arran del triomf de l’ecologista Winfried Kretschmann, que ha liderat d’aleshores ençà successius governs. Es retira de la política activa als 77 anys i com a representant de la via anomenada "realista" dels ecologistes. És la via compartida per Özdemir i suposadament també la clau del seu èxit.
Özdemir és un polític molt conegut no solament a la regió, sinó a escala nacional. Així, el 1994 ja va marcar una fita, al convertir-se en el primer diputat d’origen turc del Parlament federal. Després va liderar els Verds entre el 2008 i el 2018 i va ser ministre d’Agricultura en el govern del canceller Olaf Scholz, entre el 2021 i el 2025.
Özdemir va assumir la candidatura com un retorn al seu land i, alhora, amb l’esperança de ser una taula de salvació per als Verds, que des de l’enfonsament de la coalició de Scholz van de mal borràs. La seva victòria és doncs un èxit personal, basat en el factor de la seva experiència. A l’inici de la campanya li pronosticaven el tercer lloc, per darrere de la CDU i AfD.
El candidat de la CDU, Manuel Hagel, era un rostre poc conegut. Però Merz li va confiar la tasca de recuperar el domini que es va perdre fa 15 anys a Baden-Württemberg. Özdemir i Hagel, de 60 i 37 anys, s’han comportat en campanya gairebé com ànimes bessones, determinats a mantenir aïllada AfD. Malgrat l’estret marge de diferència entre tots dos, que a mesura que passaven les hores s’anava reduint, Hagel va felicitar immediatament Özdemir, sense esperar resultats definitius.
Ben aviat, noves eleccions
Després de les regionals d’ahir vindran, en 15 dies, les de Renània-Palatinat, amb un govern liderat pels socialdemòcrates. La ronda següent arribarà al setembre, els comicis a dos estats de l’est, Saxònia-Anhalt i Mecklenburg-Pomerània Occidental, i a la capital, Berlín.
