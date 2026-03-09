Negociació dels comptes catalans
Els votants d’ERC creuen que el partit ha de recolzar els pressupostos
Dos de cada tres catalans consideren que és important que s’aprovin els comptes del 2026, segons una enquesta elaborada pel GESOP
Els que van votar el PSC, ERC, Comuns, el PP i la CUP donen molta o bastanta importància a una aprovació
Jose Rico
¿Aconseguirà aprovar els seus primers pressupostos Salvador Illa? La legislatura catalana va camí de l’equador amb la incògnita de si el Govern del PSC podrà tirar endavant uns comptes que li donarien prou oxigen per poder afrontar la segona part del mandat. El futur del projecte està en mans d’ERC, que de moment ha presentat una esmena a la totalitat per mirar de forçar Illa (i Pedro Sánchez) a complir la seva principal exigència: que la Generalitat gestioni la recaptació de l’IRPF. Les diferències no són insalvables, però el context electoral condiciona els moviments del PSOE.
Les negociacions durant els pròxims 10 dies seran determinants perquè el 20 de març el Parlament votarà l’esmena d’ERC, que s’aprova frustrarà els pressupostos. Mentrestant, les eleccions de Castella i Lleó i una possible reunió del Consell de Política Fiscal i Financera podrien aplanar (o no) l’entesa amb els republicans. Però, més enllà d’estratègies partidistes, ¿els votants d’Esquerra volen recolzar els comptes d’Illa? ¿Què opina el conjunt dels catalans?
Una enquesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) indica que dos de cada tres catalans, el 65,4%, consideren que és molt important que s’aprovin els pressupostos de la Generalitat. A aquest percentatge cal sumar-hi el 22,4% que consideren que seria bastant important que Catalunya tingués uns comptes aquest any. És a dir, el 87,8% dels ciutadans de Catalunya reclamen que hi hagi un nou pressupost. El treball de camp del sondeig es va elaborar, a partir de mil entrevistes, del 18 al 27 de febrer, la qual cosa significa que les entrevistes es van acabar el mateix dia que el Govern va aprovar i va presentar el projecte de pressupostos, una vegada havia lligat el suport dels Comuns, però sense esperar a tenir el d’ERC. De fet, en plena enquesta es va produir el primer xoc de la legislatura entre Illa i Oriol Junqueras per la negativa dels republicans a negociar els comptes mentre no hi hagi un compromís inequívoc amb la recaptació de l’IRPF.
El paper d’ERC
Els votants de tots els partits, a esquerra i dreta, donen molta o bastanta importància a aprovar els pressupostos: supera el 90% en els electorats del PSC, ERC, els Comuns, el PP i la CUP. El percentatge és una mica inferior, però també molt majoritari, entre els votants de Junts i de Vox, en tots dos casos vorejant el 80%, com també passa entre els que no van votar en les últimes eleccions catalanes.
El contrapunt el posen els votants d’Aliança Catalana: el 45,9% veu important tenir pressupostos i el 40,4% no hi dona cap importància. Perquè hi hagi pressupostos, el vot clau és el d’ERC. El 60,4% dels catalans creuen que és Esquerra qui ha de facilitar l’aprovació dels comptes, pel 26% dels que són contraris que els republicans recolzin el pressupost autonòmic. Entre els mateixos votants d’ERC, però, el percentatge de suport se situa per sobre de la mitjana catalana: el 72,9% dels que van votar Esquerra el 2024 són partidaris que el partit permeti aprovar els pressupostos, davant el 19,9% que rebutja ajudar Illa.
Els votants del partit del Govern, el PSC, i de l’altre soci parlamentari d’Illa, els Comuns, són els que més reclamen a ERC que aplani els comptes. Ho exigeixen el 85,3% dels electors socialistes i el 71,5% dels simpatitzants dels Comuns. Fins i tot els afins a Vox estan d’acord que sigui Esquerra qui faciliti els pressupostos: en són partidaris el 51,8% i hi estan en contra el 36,7%.
El suport dels republicans divideix els votants de Junts (el 41,3% hi estan a favor i el 41,3% hi estan en contra), del PP (44,2% a favor i 43,6% en contra) i de la CUP (41,4% a favor i 44,4% en contra), mentre que l’electorat d’Aliança Catalana és àmpliament contrari a la col·laboració d’ERC amb el Govern: el 66,2% dels votants del partit d’extrema dreta independentista rebutgen la idea i només el 19% hi donen suport.
