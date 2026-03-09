Campanya de Castella i Lleó
Feijóo acusa Vox de "bloquejar" i d’absentar-se a l’hora de governar
El líder conservador torna a carregar contra Sánchez per la seva posició en el conflicte de l’Orient Mitjà
Mariano Alonso Freire
El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va aterrar ahir, jornada central de la campanya a Castella i Lleó, a Tordesillas, a la província de Valladolid, en un acte sense la participació del candidat popular, Alfonso Fernández Mañueco, que va fer campanya a Burgos. Sense esmentar en cap moment ni Vox ni Santiago Abascal, el líder dels populars va centrar bona part del seu discurs en atacs velats però molt clars a l’extrema dreta, vint-i-quatre hores després que Vox frustrés amb el seu vot la investidura de María Guardiola en l’Assemblea d’Extremadura.
"Governar és mullar-se, governar és prendre decisions, governar és assumir responsabilitats, és presentar i aprovar els pressupostos. Governar és saber que hi ha problemes i buscar les prioritats i prendre les alternatives millors per solucionar aquests problemes. Una altra cosa és comentar, una altra cosa és dir als altres tot el que han de fer, tot i que tu no facis res, una altra cosa és donar lliçons a tothom, malgrat que tu no hagis resolt cap problema en la teva vida", va aprofundir Feijóo davant dos-cents simpatitzants (l’acte es va celebrar en un restaurant de la localitat val·lisoletana), mentre va afegir que "alguns només es presenten per bloquejar", i que "quan van veure el toro del govern van fugir", va afirmar jugant amb el símil taurí. "I ara diuen que volen governar, home...", va exclamar el president dels populars.
En la mateixa línia, Feijóo va presumir davant els simpatitzants del PP que el seu partit aposta perquè el relatiu a Castella i Lleó es decideixi en aquesta comunitat autònoma i no —va subratllar en un dard críptic a Vox— en cap "despatx de Madrid". A més, va afirmar: "Alguns demanen el vot per al circ, nosaltres demanem el vot per al pa". En clau directa de campanya, Feijóo va reclamar el vot per a les candidatures del PP encapçalades per Mañueco: "Si el que volen és un govern del PP, votin el PP; les altres opcions només dispersaran el vot, dividiran i bloquejaran", va sentenciar.
La guerra de l’Iran
A més, Feijóo va tornar a carregar amb duresa contra Pedro Sánchez per la seva postura en la guerra de l’Iran. "No li paguem perquè aparenti barallar-se amb els nostres aliats", va dir sobre el tema. El líder de l’oposició va reiterar que segons el seu parer l’enviament d’una fragata espanyola ("la millor de l’Armada", va reiterar diverses vegades durant el seu discurs) a Xipre, per defensar la base britànica atacada en un país membre de la Unió Europea (UE), ha de passar per l’aprovació del Congrés dels Diputats, una cosa que el Govern nega, al·legant que la Llei de defensa només obliga en el cas d’un desplegament de tropes. Però, en qualsevol cas, Feijóo considera que aquest enviament és incoherent amb el proclamat no a la guerra per part del cap de l’Executiu.
"A l’endemà d’assenyalar que no està d’acord amb la guerra, envia el millor vaixell de l’Armada a una zona de conflicte, ple de torpedes fins a l’altura màxima del pal. Aquest senyor no respecta els nostres aliats, també els menteix, i s’hi enfronta. I tampoc respecta la llei i les Corts Generals. Insisteixo: per enviar recursos, per enviar homes, per enviar tropes espanyoles a un conflicte armat, és necessària l’autorització prèvia del Congrés. L’Exèrcit espanyol, la Marina espanyola, no és propietat del senyor Sánchez, és propietat d’Espanya i necessita l’autorització de les Corts", va afirmar, fortament ovacionat.
En la seva primera aparició pública el 8M, Dia Internacional de la Dona, Feijóo no va oblidar mencions a la causa feminista, que segons va tornar a dir el seu partit representa millor que el Govern de PSOE i Sumar. Feijóo es va mostrar "molt orgullós" d’un partit que, segons va dir, ha trencat abans que ningú sostres de vidre en la política espanyola. Per contra, va afirmar que l’actual Executiu de Sánchez és el pitjor per a la causa de la dona, i fins i tot va dir que "el masclisme és tan consubstancial al sanchisme com la corrupció". Una asserció que va tornar a basar en el cas Koldo i els tractes amb prostitutes de l’exministre José Luis Ábalos i el seu ajudant Koldo García; en la llei del només sí és sí, a la qual va tornar a culpar de l’excarceració de molts delinqüents.
