Les ciutats demanen hospitals i més bon transport públic

Els alcaldes de 20 dels municipis més grans de Catalunya reclamen nous pressupostos per poder tirar endavant projectes clau també en matèria d’habitatge

Jaume Collboni.

Jaume Collboni.

Sara González

Barcelona

En plena negociació pressupostària, els alcaldes de Catalunya demanen la paraula i detallen les seves prioritats a EL PERIÓDICO. De la llum verda als comptes en depenen projectes locals en matèria de sanitat, educació i habitatge.

Barcelona.

Jaume Collboni veu fonamental tenir pressupostos per no haver de retardar "projectes clau" com deu nous CAP, l’ampliació de l’Hospital del Mar i el futur Hospital Clínic. Al seu torn, els comptes desbloquejarien l’extensió de la xarxa de metro –línies L2 i L9–, la rehabilitació del Besòs-Maresme, la nova Model, la unió de tramvies i la construcció de pisos públics.

Mireia González.

David Quirós / L'Hospitalet

L’hospitalet.

"L’Hospitalet de Llobregat és una de les ciutats amb més densitat de població d’Europa i necessita que la Generalitat mantingui un compromís ferm amb les inversions en serveis públics", remarca David Quirós. El regidor apunta a la necessitat de construir el CAP de Sant Josep i de reforçar les infraestructures educatives. També insisteix en la importància que l’Incasòl impulsi les noves promocions d’habitatge previstes.

Marta Farrés.

Jordi Ballart / Terrassa

Terrassa.

Jordi Ballart vol millores urgents a la Ronda Nord i l’estació de Terrassa Oest, la rebaixa de tarifes ferroviàries, l’eliminació del peatge de la C-16 a les Fonts i avenços en la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Hospital de Terrassa, UAB i Barcelona/Sagrera. També exigeix més efectius dels Mossos, nous equipaments sanitaris i habitatge protegit.

Lluïsa Moret.

Xavier García Albiol / Badalona

Badalona.

Xavier García Albiol lamenta que hi ha "inversions promeses" que no s’acaben de materialitzar mai. Esmenta la construcció o millora dels centres educatius Ventós Mir, Badalona Port i la Riera, però no oblida la urbanització del lateral de l’autopista C-31, la prolongació de la L1 de metro i de la línia del Tram. "La Generalitat està en deute amb la ciutat", assegura.

David Quirós.

Marta Farré / Sabadell

Sabadell.

Marta Farrés confia que els comptes permetin avançar en tres prioritats: la residència del Sud, la rehabilitació de l’espai públic del barri de Merinals i la continuació del pla de millora de l’hospital Parc Taulí.

Olga Morales.

Rubén Viñuales / Tarragona

Tarragona.

Rubén Viñuales parla dels pressupostos del 2026 com "un pas de gegant" que al Tarragonès multiplicaria per quatre la inversió habitual, fins a arribar a 200 milions. Destaca aportacions a l’Hospital Joan XXIII, al tramvia TramCamp i al Fòrum de la Justícia: "Som l’única capital sense ciutat judicial".

Gemma Badia.

Gemma Badia. / Mataró

Mataró.

Per a David Bote, el més urgent és que es facin realitat els compromisos en sanitat i educació. Bote esmenta l’ampliació de l’hospital i la millora dels jutjats, "clau per a la seguretat".

Sandra Guaita.

Mireia González / Santa Coloma

Santa Coloma.

Mireia González opina que els comptes tindran "impacte directe" en els municipis per "afrontar els reptes" que tenen al davant. Per als colomencs, serà clau construir una residència i dos centres educatius acordats amb el Govern. "Ens juguem que guanyi terreny el discurs de l’extrema dreta contra els serveis públics", avisa.

Rubén Viñuales.

Sandra Guaita / Reus

Reus.

Sandra Guaita esmenta inversions per valor de 83 milions d’euros, com és el cas de la reobertura de la residència ICASS i la nova Unitat d’Estudis Clínics de l’Hospital Sant Joan.

Juan Luis Ruiz.

Juan Luis Ruiz.

Sant Cugat.

Josep Maria Vallès, el lideratge municipal més destacat de Junts, exigeix que els comptes incloguin projectes estratègics per garantir "un creixement sostenible". Parla de l’impuls d’un hospital de dia, la creació de nous jutjats i el desdoblament de la línia del Vallès de Ferrocarrils.

Kenneth Martínez.

Antonio Balmón / Cornellà

Cornellà.

Antonio Balmón assenyala que amb els pressupostos Catalunya tindrà "més recursos econòmics". "Les forces polítiques haurien d’interpretar la situació", afirma.

Alba Bou.

Lluïsa Moret / Sant Boi

Sant Boi.

Lluïsa Moret apunta al trasllat de la caserna militar de Santa Eulàlia com una de les prioritats del seu municipi i demana així mateix una aportació econòmica per a la compra del sòl que ocupa aquesta caserna. "Això, juntament amb el trasllat de la subestació elèctrica, permetria fer realitat el Districte Z", diu.

Josep Maria Vallès.

Juan Luis Ruiz / Vilanova i La Geltru

Vilanova i la Geltrú.

Juan Luis Ruiz ja ha demanat al Govern de la Generalitat que cal millorar el bus exprés cap a Barcelona i "la connectivitat dins de la vegueria". També vol que s’avanci sobre el nou hospital.

Jordi Ballart.

Manu Reyes / Castelldefels

Castelldefels.

"Castelldefels necessita un hospital", també sol·licita Manu Reyes, que també insisteix en el traspàs a l’Ajuntament del Canal Olímpic, a més de "solucions per a Rodalies".

David Bote.

Olga Morales / Viladecans

Viladecans.

Olga Morales exposa com a prioritat projectes sanitaris de pes com ara la construcció d’un nou CAP i el reforç dels que ja hi ha. La regidora també remarca la necessitat d’impulsar una nova residència pública per a persones grans.

Manu Reyes.

Alba Bou / El Prat

El Prat.

A Alba Bou la preocupa no tenir pressupostos perquè "és el comodí perfecte" per aturar el país. La regidora prioritza "la concreció del Pla de Barris": "Hem sigut una de les ciutats que més va poder aprofitar el primer Pla de Barris i en aquest segon presentem molts projectes en urbanisme i habitatge".

Mar Lleixà.

Alba Barnusell / Granollers

Granollers.

"Tenir pressupostos és indispensable", exposa Alba Barnusell, que defensa que d’això depèn tenir més recursos per a l’Hospital de Granollers i per construir més habitatge assequible. "Fracassar en l’intent d’aprovar-los seria posar en suspens projectes clau", alerta.

Antonio Balmón.

Gemma Badia / Gavà

Gavà.

Gemma Badia destaca l’educació, la sanitat i l’habitatge com les principals prioritats per a la localitat i defineix l’habitatge com "el gran repte social".

Xavier García Albiol.

Kenneth Martínez / El Vendrell

El Vendrell.

Kenneth Martínez assenyala que l’ampliació de l’hospital comarcal és una prioritat pel que fa als comptes catalans. "Amb el creixement demogràfic, el nou hospital és una necessitat", assegura.

Alba Barnusell.

Mar Lleixà / Tortosa

Tortosa.

Mar Lleixà, d’ERC, veu "important" tenir comptes, però diu que prorrogar-los no significa no tenir recursos municipals i avisa el PSC que "complir els acords" és "indispensable".

TEMES

