Tensió global
Netanyahu i Trump abracen la guerra en un any amb eleccions
Els EUA celebraran al novembre comicis de mig mandat i Israel tindrà legislatives
Les primeres enquestes després de les bombes a l’Iran no encaixen amb la calma del president Trump
Idoya Noain
Abans d’obrir la guerra contra l’Iran juntament amb Israel, Donald Trump va demanar durant setmanes sessions informatives als seus assessors per estudiar com l’acció militar podia permetre-li projectar força dins dels Estats Units. En aquell temps va rebre nombroses advertències de les dificultats que tindria per contenir una escalada i del risc que iniciar el conflicte podria representar per al Partit Republicà de cara a les eleccions legislatives del novembre, en les quals es renova la Cambra de Representants i un terç del Senat i en què, amb l’actual control del seu partit del Congrés a la corda fluixa, està en joc el futur de la seva pròpia agenda. El seu aliat israelià, Benjamin Netanyahu, després de doblegar-se a un alto el foc a Gaza, també ha optat per abraçar de nou la guerra en l’any electoral: a l’octubre hi ha previstes les pròximes eleccions legislatives en les quals es jugarà el seu lloc de primer ministre. La decisió que va prendre Trump exposa el seu càlcul polític i la seva convicció que no li passarà factura una guerra que no titlla com a tal sinó com a "grans operacions de combat" i que, ha dit aquesta setmana, creu que militarment pot resoldre’s en "quatre o cinc setmanes".
La Casa Blanca i els republicans, no obstant, en el seu missatge han de lidiar amb incògnites que ni la confiança extrema en si mateix que expressa Trump resolen: quant pot allargar-se el conflicte, quin serà l’abast de la resposta iraniana, quantes víctimes nord-americanes s’acumularan sobre els sis soldats ja morts i l’impacte que la guerra acabi tenint sobre els preus de la gasolina i, en general, sobre el cost de la vida, la principal preocupació dels votants nord-americans.
43% de rebuig
Les primeres enquestes des que van caure les primeres bombes a l’Iran no justifiquen, en aparença, la tranquil·litat de Trump. En una de realitzada en les 48 hores següents a l’atac a Reuters només el 27% dels nord-americans donaven la seva aprovació a la guerra i el 43% la rebutjaven. En un altre sondeig de The Washington Post el suport s’elevava fins al 39% però també el rebuig pujava el 52%. I en una altra enquesta de CNN, la reprovació arribava al 59%, incloent el del 68% dels votants independents. El mandatari i alguns dels seus assessors i defensors, no obstant, veuen importants matisos en aquests sondejos. En el de CNN, el 77% dels republicans donaven el seu suport a la decisió de Trump. Segons un de la cadena conservadora Fox News, el 98% de la base més fidel del republicà continua recolzant-lo. En un any electoral que ja abans de la guerra no es plantejava amb les millors perspectives per als republicans, hi ha qui tem que la possible onada blava (el color dels demòcrates) es torni tsunami al novembre, especialment a la Cambra Baixa, Trump i els seus, no obstant, miren a precedents històrics com el del 2002, quan en les legislatives els republicans van guanyar escons malgrat l’inici de la guerra de l’Afganistan (tot i que el 2006 van patir una pallissa per l’oposició a la guerra de l’Iraq).
A Israel, igual que va passar després del 7 d’octubre, tota oposició a Netanyahu als carrers i en la política s’ha dissipat i han tancat files amb l’estratègia bèl·lica del Govern més dretà de la història d’Israel. El 81% dels ciutadans israelians recolza els atacs contra l’Iran, mentre que el 63% creu que la campanya ha de continuar fins a la caiguda del règim iranià, segons una enquesta publicada aquesta setmana.
