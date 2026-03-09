Fuga cap a la ultradreta
El número dos dels joves del PP dimiteix i demana el vot per a Vox
Carlo Giacomo Angrisano, que és nebot de l’eurodiputat Juan Carlos Girauta, sol·licita la baixa com a afiliat del partit
Mariano Alonso Freire
El secretari general de les Noves Generacions (NG) del PP, Carlo Giacomo Angrisano, va sol·licitar la baixa com a afiliat del partit i va demanar el vot per a Vox. Angrisano va informar de la seva decisió mitjançant un comunicat, en el qual afirma que el PP ha deixat de "defensar els valors pels quals ens afiliem la majoria de nosaltres".
El fins ara número dos de les NG va assenyalar que es va afiliar el 2012 al partit "per amor a Espanya, la seva identitat, la seva història, la seva llibertat", en un moment en què "tot estava sent qüestionat" pel "separatisme". "Jo era un de tants espanyols convençuts que el Partit Popular havia de protegir el millor del nostre país", va afirmar. Tanmateix, considera que "els partits no comencen a perdre quan deixen de guanyar eleccions, sinó quan deixen de saber què estan defensant". "I quan un projecte polític tem més perdre vots que defensar el correcte, acaba perdent les dues coses", va argumentar.
Per això, va reclamar el vot per als de Santiago Abascal, afirmant que ho fa "perquè les meves idees continuen fermes i els meus principis inamovibles". "Ha canviat el lloc des del qual poden defensar-se", va afegir. D’aquesta manera, va avançar que seguirà "en la mateixa batalla" en què "Espanya es defensa sense complexos".
Tranquil·litat a Génova
Des de Génova es transmet una tranquil·litat total per la baixa, que fonts de la direcció nacional atribueixen a un afany de protagonisme i d’acaparar càrrecs que no s’han vist satisfets. "Va demanar anar en les llistes del PP per convertir-se en eurodiputat i se li va dir que no", asseguren les esmentades fonts, que amb sarcasme conclouen: "Feia temps que no treballava, almenys per al PP. Si a partir d’ara treballa per a Vox almenys sabrà el que és cobrar per fer alguna cosa".
