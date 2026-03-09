Apunt
Preguntes de guerra
Rafael Vilasanjuan
La guerra no és un objectiu; és un mitjà per aconseguir alguna cosa. Donald Trump ha esbossat moltes justificacions per a l’acció militar, des d’acabar amb el seu arsenal nuclear fins a destruir el seu exèrcit o proposar un règim alternatiu al dels aiatol·làs. El que no hem sentit són les conseqüències que pot generar això, i en una guerra les no desitjades són almenys tan importants com els objectius que es pensen aconseguir. Aquí comencen les preguntes que ningú respon.
¿L’assetjament militar pot acabar amb el règim? Si la guerra és llarga el més probable és que l’Exèrcit, la Guàrdia Revolucionària i els nous aiatol·làs caiguin. Però el resultat serà un buit de poder enorme, una possible guerra civil i un nou Estat fallit com va passar a l’Iraq amb Saddam, a Líbia amb Gaddafi o a l’Afganistan, on l’espai l’han tornat a ocupar els talibans. Els precedents no animen i aquí l’oposició ni és organitzada, ni té líders, ni armes.
¿Quant pot aguantar el règim actual? Sense comptar amb Israel, l’Exèrcit de l’Iran és el més potent de l’Orient Mitjà, però no per aguantar llançant míssils indefinidament. La seva estratègia, però, no serà purament militar. Ataquen a través de guerrilles a la regió i poden buscar altres objectius a Occident. El terrorisme de cèl·lules radicals no és descartable. La guerra ja s’ha expandit i ha implicat tots els veïns del món àrab, que volien evitar-ho tant sí com no. ¿Fins on pot arribar?
En aquesta zona, la més violenta del món des que va començar el segle, des de la guerra contra el terror fins a la invasió de l’Iraq, les guerres civils a Líbia, el Iemen o Síria, la creació de l’ISIS i la massacre a Gaza ¿Feia falta una altra guerra? Ens alegrem que Ali Khamenei no pugui continuar oprimint les dones a Teheran, però amb el seu assassinat no s’acaba amb el règim ni amb el patiment dels iranians. Les pitjors conseqüències polítiques, socials, de seguretat i econòmiques no desapareixeran ni per a l’Iran ni per a tots nosaltres en bastant temps.
