Partidari de la línia dura
Mojtaba Khamenei, el misteriós nou líder suprem de l’Iran: continuisme, desafiament als EUA i revés al principi de la revolució contra la successió hereditària
El fill del fins ara aiatol·là, Ali Khamenei, mai va ser favorit ni un candidat real abans de la mort del seu pare, assassinat el 28 de febrer en un bombardeig israelià
Adrià Rocha Cutiller
Mojtaba Khamenei sempre va estar a la llista, però mai entre els favorits. El seu pare, el fins ara líder suprem iranià,Ali Khamenei, va morir el 28 de febrer als 86 anys –a causa d’un bombardeig israelià– i durant l’última dècada mitjans i experts passaven les hores especulant sobre la seva salut i avançada edat i ponderant qui el podria succeir.
Els noms eren molts: Ebrahim Raisi, president de l’Iran fins al 2024, el nom del qual va sortir de la llista després de la seva mort en un accident d’helicòpter;Hassan Rouhani, president fins al 2021; Alireza Arafi, alt clergue de l’Assemblea d’Experts;Mohammad Bagher Ghalibaf, exlíder de la Guàrdia Revolucionària i ara president del Parlament… Entre aquests, al final de la llista, hi havia un nom, sempre descartat: Mojtaba Khamenei, fill del líder suprem.
L’home, als seus 56 anys, amb prou feines ha tingut perfil ni públic ni polític, i la població iraniana –tant llavors com ara– desconeixia i desconeix les seves tendències polítiques, pensaments i fins i tot discursos. No hi ha, amb prou feines, gravacions d’ell fent discursos. Clergue de formació, ha sigut en els últims anys ajudant i emissari del seu pare. Poca cosa més. Mai ha tingut un càrrec públic.
Khamenei pare, a més, va assegurar en vida que no volia que la posició del líder suprem passés a cap dels seus fills per no caure en un sistema hereditari com el que la República Islàmica va substituir i va prometre no repetir, el de la brutal monarquia dels Pahlavi.
Però Mojtaba, segons els experts, ha sigut elegit precisament per això, per ser capaç d’heretar la batuta del seu pare. Per remarcar, tant dins com fora del país, una continuïtat del règim malgrat la guerra i la pressió –amb protestes i violència– de la població iraniana per un canvi radical.
«Jurista multifacètic»
«Celebrem l’elecció d’aquest jurista multifacètic, aquest jove pensador, el que més sap de qüestions socials i polítiques, la seva reverent eminència, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei. Com el braç fort i castrense del líder, estem preparats per obeir i sacrificar les nostres vides complint les ordres divines del gran jurista dels nostres temps», ha declarat en un pompós comunicat aquest dilluns de matinada la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar de la República Islàmica.
Mojtaba Khamenei, de fet, ha sigut empès per la mateixa guàrdia cap al tron, segons els rumors que han circulat en els últims dies, mentre que altres altes figures dins de l’estament clerical iranià afavorien perfils més eclesiàstics i ideològics, com l’aiatol·là Alireza Arafi. Khamenei fill ha sigut relacionat en el passat amb figures radicals i de gran pes econòmic i polític dins de la Guàrdia Revolucionària.
«Tot el que queda de la casta dirigent de l’Iran està clarament donant-li un gran ‘no’ al president nord-americà, Donald Trump. Han optat per una opció continuista dins del règim i, de fet, fan més que això: li estan dient a Trump que no seran persuadits per la seva pressió», ha explicat l’expert del Middle East Institute,Alex Vatanka. «L’elecció de Mojtaba Khamenei és el reflex del fet que els ultraconservadors en el sistema tenen el poder. No només senyalitzen que continuaran amb la guerra militarment, sinó també políticament. I això hauria de fer despertar Washington, perquè els plans que Trump té a l’Iran, si busca un canvi dins del mateix règim, no estan passant», afegeix Vatanka.
Una família trencada
Juntament amb el seu pare, Mojtaba va perdre, el dissabte 28 de febrer, la seva mare, la seva dona, un fill i una cunyada, segons ha reconegut el Govern iranià durant l’última setmana. Es desconeix si ell també era al lloc del bombardeig sorpresa d’aquell dissabte al matí, amb el qual Israel va aconseguir escapçar la cúpula política del país, assassinant també diversos assessors pròxims a Khamenei pare.
«L’elecció de Mojtaba com a líder suprem comporta un gran risc per a la República Islàmica», escriu Sina Toossi, expert del ‘think tank’ nord-americà Center for International Policy: «El seu ascens reforça la idea que el règim està disposat a creuar límits que abans s’havia posat, fins i tot si això comporta alienar la societat i apartar els sectors més centristes i reformistes dins de Teheran. Durant anys, Mojtaba no va ser vist com un candidat seriós precisament perquè una successió dinàstica perjudicaria la legitimitat revolucionària del sistema».
Segons Toossi, amb aquesta elecció, la República Islàmica no farà més que distanciar-se de la població iraniana, castigada després d’anys de penúries econòmiques, brutalitat policial en les diverses onades de protestes en l’última dècada i, ara, bombardejada des del cel diàriament.
«Que Mojtaba hagi sigut escollit –explica l’expert– assenyala una possible trajectòria de l’Iran cap a un model semblant al de Corea del Nord:armes nuclears, un govern rígid centrat en la seguretat i un estat purament ‘revolucionari’ que s’assemblarà cada vegada més a una monarquia hereditària».
