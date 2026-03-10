Admesa la segona denúncia contra Errejón per agressió sexual
Cristina Gallardo
La titular de la plaça número 12 del Jutjat de Violència sobre la Dona de Madrid, Carolina Garcia, va admetre a tràmit la segona denúncia presentada contra l’exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, per delictes d’agressió sexual. Fonts jurídiques van assenyalar a aquest diari que l’exdiputat encara no ha sigut cridat a declarar en qualitat d’imputat en relació amb aquesta acció penal, que va ser presentada per una "actriu de reconeguda notorietat" representada per Alfredo Arrién, el mateix advocat que defensa Elisa Mouliaá, la denúncia de la qual va acabarLa titular de la plaça número 12 del Jutjat de Violència sobre la Dona de Madrid, Carolina Garcia, ha admès a tràmit la segona ççdenunciaççdenúnciaçç presentada contra l’exportaveu de Sumar al Congrés Íñigo Errejón per delictes d’agressió sexual. Fonts jurídiques assenyalen a EL PERIÓDICO que l’exdiputat encara no ha sigut cridat a declarar en qualitat d’imputat en relació amb aquesta acció penal, que es va presentar directament davant la justícia per una "actriu de reconeguda notorietat" representada per Alfredo Arrién, el mateix advocat que defensa Elisa Mouliaá, la ççdenunciaççdenúnciaçç del qual contra el polític ha acabat amb obertura de judici.
Amb l’obertura de judici.
Segons la denúncia, els fets haurien tingut lloc l’octubre del 2021, com en el cas de l’actriu. El polític va entaular relació amb la dona, la identitat de la qual es demana preservar, a través d’Instagram, i l’agressió hauria tingut lloc després d’una trobada en un local públic, tant al cotxe en el qual viatjaven com a la vivenda de l’exdirigent de Més Madrid. L’advocat sol·licita que la intervenció del seu client "es faci com a testimoni protegit".Segons la ççdenunciaççdenúnciaçç, en aquest cas els fets també haurien tingut lloc l’octubre de 2021, com en el cas de l’actriu. El polític va entaular relació amb la dona –-la identitat del qual es demana preservar fins al moment en què sigui citada per ratificar la ççdenunciaççdenúnciaçç- a través de la xarxa Instagram, i l’agressió hauria tingut lloc després d’una ççtrobadaççpartitçç de tots dos en un local públic, tant al cotxe en el qual tots dos viatjaven com a la vivenda de l’exdirigent de Més Madrid. L’advocat sol·licita que la intervenció del seu client "es realitzi com testimoni protegit.
Des de l’entorn d’Errejón s’assenyala que l’expolític no ha sigut notificat de l’obertura d’aquest procediment ni ha tingut accés a la denúncia.La ççdenunciaççdenúnciaçç parteix d’un context de relació prèvia en la qual el polític es va interessar "de forma insistent per les amistats, sortides i relacions socials de la denunciant, generant situacions de tensió i retret" i en el que hauria ocultat a més a aquesta dona l’existència d’una altra parella sentimental. Des de l’entorn d’Errejón s’assenyala a aquest diari que l’exlíder de Més Madrid no ha sigut notificat de l’obertura d’aquest procediment i tampoc ha tingut accés encara a la ççdenunciaççdenúnciaçç que va ser revelada per la premsa el passat 25 de febrer.
