La demència més comuna

¿Què és l’Alzheimer precoç? Set claus

Un de cada mil habitants d’entre 45 i 65 anys pateix aquesta modalitat de la malaltia

Beatriz Pérez

Barcelona

L’<strong>Alzheimer</strong> és la forma més comuna de demència: representa entre el 60% i el 80% de tots els casos de demència. No és una característica de l’envelliment, si bé l’edat és un factor de risc. Es tracta d’una malaltia que causa problemes en la memòria, el pensament i el comportament.

Els símptomes generalment es desenvolupen lentament i empitjoren amb el temps, fins que són tan greus que interfereixen amb les tasques quotidianes. Segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), a Espanya, entre un 3% i un 4% de la població d’entre 75 i 79 anys està diagnosticada d’Alzheimer, xifres que augmenten fins al 34% en persones de més de 85 anys. Però, a més, hi ha un tipus d’Alzheimer denominat Alzheimer precoç (o d’inici primerenc). Aquestes són algunes claus de la malaltia.

