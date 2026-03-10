Competència vigilarà les gasolineres per evitar abusos en plena espiral per la guerra a l’Orient Mitjà
Aagesen demana per carta a l’organisme una "supervisió màxima" de les energètiques en plena espiral de preus
David Page
El Govern central ha encarregat a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) reforçar la seva vigilància sobre els preus energètics per prevenir abusos en plena espiral per la guerra a l’Orient Mitjà. Amb la volatilitat disparada als mercats del petroli, del gas natural i a poc a poc també en el de l’electricitat, l’Executiu ha sol·licitat a Competència "màxima supervisió" sobre els mercats energètics i en com es traslladen les pujades al preu final que paguen els consumidors, segons va revelar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen.
"Hem sol·licitat a la CNMC màxima supervisió per veure com reaccionen els mercats majoristes i quin és l’impacte sobre els preus minoristes tant d’electricitat com de productes petrolífers (...). És important que l’organisme supervisor estigui molt pendent perquè els consumidors no pateixin un impacte que no sigui el desitjat, més enllà del provocat pels mateixos mercats energètics", va explicar Aagesen, que va traslladar la seva petició mitjançant una carta remesa divendres passat a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.
La CNMC està realitzant la seva tasca de supervisió per detectar possibles irregularitats de companyies que miren d’aprofitar la volatilitat dels mercats per inflar els seus marges. L’organisme admet que la seva intenció és concentrar especialment la seva tasca de vigilància al sector de la venda de combustibles, especialment sensible en moments de tensió als mercats internacionals del petroli.
"A la CNMC estem al corrent de com s’està traslladant a Espanya el conflicte internacional i, en particular, estem monitoritzant l’evolució dels preus dels carburants", expliquen a aquest diari fonts oficials de l’organisme, que deslliga aquesta tasca de la petició expressa realitzada per Aagesen i ho circumscriu: "Realitza la supervisió i el control dels mercats com a part de l’àmbit de les seves competències".
Pujades al sortidor
L’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà, que ha anat enverinant-se i estenent-se durant l’última setmana, està tenint ja un impacte directe en els preus energètics. El petroli ha superat la cota dels 100 dòlars per barril per primera vegada des del 2022, amb l’inici de la invasió russa d’Ucraïna; el gas natural de referència a Europa gairebé ha duplicat el seu preu des de l’inici de l’atac dels EUA i Israel sobre l’Iran, i el mercat majorista elèctric ha començat a notar la pressió del preu del gas i ha arribat al seu preu més alt en un any.
A l’espera que l’espiral de preus es noti directament en els rebuts de llum i de gas, on sí que s’ha començat a reflectir clarament és en els preus de les gasolineres. Gasolina i gasoil s’han encarit ja amb força i amb rapidesa, amb pujades històriques que ja es nota als sortidors en tot just uns dies des que va arrencar el conflicte en una zona tan especialment sensible per al negoci mundial del petroli.
En aquest context, Competència pretén focalitzar la seva supervisió vinculada a la crisi en els preus dels carburants que paga el conductor. A la carta remesa divendres passat, la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica emplaça la presidenta de la CNMC a supervisar "la màxima traçabilitat en la relació entre els preus majorista i minoristes" i garantir "que realment tot està en ordre i que tots els consumidors reben el tracte que els correspon".En aquest context, Competència pretén focalitzar la seva supervisió vinculada a la crisi en potència precisament en els preus dels carburants que paga el conductor. A la carta remesa divendres passat, la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica emplaça la presidenta de la CNMC a supervisar "la màxima traçabilitat en la relació entre els preus majorista i minoristes" i garantir "que realment tot està en ordre i que tots els consumidors reben el tracte que els correspon segons l’operativa dels mercats".
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros
- Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes