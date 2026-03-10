El dirigent de Noves Generacions dimitit es defensa davant del PP
Angrisano, número dos de l’organització juvenil dels populars que va demanar votar Vox, afirma que sí que exercia les seves funcions
El Periódico
El fins diumenge secretari general de Noves Generacions (NNGG), Carlo Angrisano, va defensar ahir la seva tasca en l’organització juvenil del PP, mentre la formació d’Alberto Núñez Feijóo insistia que feia anys que no exercia i que l’única motivació de la seva dimissió és acostar-se a Vox.El fins ahir secretari general de Noves Generacions (NNGG), Carlo Angrisano, ha defensat aquest dilluns el seu treball en l’organització juvenil del PP, mentre la formació d’Alberto Núñez Feijóo insisteix que portava anys sense exercir i que l’única motivació de la seva dimissió, en plena campanya castellanolleonesa, és acostar-se a Vox.
"Fa nou anys que soc en la direcció nacional de les joventuts. Si hagués sigut un gandul i no hagués fet res, m’haurien fet fora fa temps", va explicar Angrisano a l’agència Efe."Porto nou anys en la direcció nacional de les joventuts. Si hagués sigut un gandul i no hauria fet res m’haurien llançat fa temps", ha explicat a EFE en una conversa telefònica Angrisano. Tot això hores després que anunciés a les xarxes socials que es donava de baixa com a afiliat del PP i demanés el vot per a Vox, al creure que el partit de Feijóo ha deixat de defensar "els valors" pels quals es va afiliar als 14 anys.Tot això unes hores després que anunciés, a través de xarxes socials, que es donava de baixa com a afiliat del PP i demanés el vot per a Vox, al considerar que el partit de Feijóo ha deixat de defensar "els valors" pels quals es va afiliar als 14 anys, segons va assenyalar.
Angrisano va afirmar que, malgrat l’enrenou generat, està "tranquil" amb la seva decisió, que ha "meditat molt".Angrisano ha afirmat a EFE que, malgrat l’enrenou generat, està "tranquil" amb la seva decisió, que ha "meditat molt", ja que ha dedicat tota la seva vida adulta a NNGG i en el partit continua tenint "grans amistats" i gent que respecta. Però quan les divergències polítiques "són massa" i un "no creu en el que proposa el partit", el que cal fer és dimitir, va defensar.Però quan les divergències polítiques "són massa" i un "no creu en el que proposa el partit", el que cal fer és el que va fer, dimitir, ha defensat.
Segons el PP, feia temps que Angrisano no treballava per a la formació i mai va exercir el càrrec de secretari general, informació que ell desmenteix tot i que admet que, per haver tingut recentment un nadó, fa uns mesos que ha estat "menys actiu".Segons el PP, feia temps que Angrisano no treballava per a la formació i mai va exercir el càrrec de secretari general, una informació que ell mateix desmenteix tot i que reconeix que, per haver tingut recentment un nadó, porta uns mesos "menys actiu". En els últims nou anys, va ser el president més jove de l’organització estudiantil del PP europeu, va negociar la presència d’espanyols en organitzacions internacionals juvenils i va participar a crear les estructures de NNGG i a redactar programes electorals.En els últims nou anys, ha detallat, s’ha convertit en el president més jove de l’organització estudiantil del PP europeu, ha negociat la presència d’espanyols en organitzacions internacionals juvenils i ha participat en la construcció de les estructures a nivell provincial i autonòmic de NNGG i a la redacció de programes electorals. Fonts del PP, en canvi, van assenyalar a Efe que va exercir el càrrec menys d’un any.
