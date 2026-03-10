Els Comuns exigeixen al Govern limitar la compra especulativa d’habitatge
"És important que la prohibició tiri endavant passi el que passi" amb els comptes, reclamen
Sara González
Els Comuns exigeixen al Govern de Salvador Illa que limiti la compra especulativa d'habitatge. En plena incertesa sobre si ERC negociarà els comptes catalans a partir de divendres de la setmana que ve, el grup de Jéssica Albiach va reclamar ahir als socialistes que el veto al lucre amb els pisos continuï, malgrat que va ser una de les condicions que l'Executiu va assumir a canvi del sí dels seus sis diputats als pressupostos.
"És important que aquesta prohibició tiri endavant passi el que passi", va assegurar la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Candela López, que va recordar que dos de cada tres catalans estan a favor de la mesura per aconseguir preus assequibles al mercat de l'habitatge. Perquè aquesta llei prosperi, cal els vots dels republicans, tot i que també són partidaris de dialogar-la amb la CUP. Segons el pactat, la norma s'hauria d'aprovar abans de l'estiu. "Qualsevol iniciativa política en aquest àmbit és una prioritat política. El Govern decidirà", va assegurar la portaveu del PSC, Lluïsa Moret
Els Comuns van fer aquestes declaracions a 12 dies de la votació clau al Parlament, mentre les negociacions entre Govern i ERC no prosperen, ja que els republicans esperen un moviment del Govern de Pedro Sánchez sobre la recaptació de l'IRPF. Si els comptes no aconsegueixen una majoria suficient, les mesures pactades amb el Govern d'Illa corren el risc de caure en sac foradat.
López va evitar mullar-se sobre quin dels dos hauria de fer el pas per desencallar la situació i es va limitar a assenyalar que els Comuns "ja han fet la seva feina" i que ara correspon a dues altres parts trobar la fórmula per "complir els seus acords". Va recordar que hi ha una majoria de catalans que volen que s’aprovin nous pressupostos i que la majoria progressista que ha sostingut la legislatura ha de continuar.
