Feijóo aposta per rebaixar l’IVA per frenar una crisi derivada de la guerra
El líder del PP proposa reduir la taxa energètica i la reforma de l’IRPF per ajudar les famílies, cosa que el Govern podria aplicar immediatament
Mariano Alonso Freire
Quatre anys exercint de líder de l’oposició, gairebé el temps mitjà que segons l’experiència històrica s’està en aquest càrrec, li han donat ocasió a Alberto Núñez Feijóo de proposar algunes idees similars davant situacions d’aquesta dimensió. Ara, quan es compleix aquest temps des de la seva arribada a Génova el 2022, coincidint amb l’esclat de la guerra a Ucraïna, una altra crisi bèl·lica d’envergadura, la d’Iran, li permet insistir a reclamar l’alleujament fiscal com a millor tractament de xoc per a una situació energètica preocupant, que va fer que ahir els ministres de Finances del G7 es reunissin d’urgència per analitzar la resposta a la crisi, sense descartar l’alliberament de reserves petrolíferes per garantir el subministrament global. Una mesura que es va aplicar per última vegada després de la invasió russa d’Ucraïna.Cuatro anys exercint de líder de l’oposició, gairebé el temps mitjà que segons l’experiència històrica es manté en aquest càrrec, li han donat ocasió a Alberto Núñez Feijóo de proposar algunes idees similars davant situacions de semblant dimensió, cada vegada que ha tingut oportunitat. Ara, quan es compleix aquell temps des de la seva arribada a Gènova el 2022, coincidint just amb l’esclat de la guerra en Ucraïna, una altra crisi bèl·lica d’envergadura igual o possiblement molt més gran, la de l’Iran, li permet insistir a reclamar l’alleujament fiscal com a millor tractament de xoc per a una situació energètica que torna a ser preocupant, i que va portar aquest dilluns als ministres de Finances dels països del G-7 a reunir-se d’urgència per analitzar la resposta a la crisi, sense descartar l’alliberament de reserves petrolíferes per garantir el subministrament global. Una mesura molt excepcional que precisament es va aplicar per última vegada després de la invasió russa d’Ucraïna.
Diumenge, a Tordesillas (Valladolid), durant un acte de la campanya electoral de Castella i Lleó, el president del PP va anunciar un pla energètic. Es tracta d’una rebaixa de l’impost sobre el valor afegit, l’IVA, al 10% en el cas de l’energia a tots els consumidors, suprimir l’impost de generació elèctrica i, mitjançant una reforma de l’IRPF, dotar de 200 euros més les famílies amb fills al seu càrrec. El càlcul de l’equip de Bravo és que una família mitjana, amb dos adults i dos menors, es podria estalviar fins a 900 euros a l’any.Diumenge a Tordesillas (Valladolid), durant un acte de la campanya electoral de Castella i Lleó, el president del Partit Popular (PP) va anunciar un pla energètic, al qual aquest dilluns va posar lletra l’equip del vicesecretari d’Hisenda de la direcció popular, Juan Bravo. Es tracta, en síntesi, d’una rebaixa substancial de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’IVA, al 10% en el cas de l’energia a tots els consumidors. Així com suprimir l’impost de generació elèctrica i, mitjançant una reforma de l’IRPF, dotar, assegura el PP, de 200 euros més a les famílies amb fills a càrrec, mitjançant el procediment de doblar els mínims vitals, així com una actualització dels trams d’aquest gravamen. El càlcul de l’equip de Bravo és que una família mitjana, amb dos adults i dos menors, podria estalviar-se fins a 900 euros a l’any.
El Grup Popular al Congrés portarà aquestes mesures a la Cambra baixa, però el PP apel·la al Govern, ja que segons el seu parer són mesures que avui mateix podria aplicar el Consell de Ministres. En un míting ahir a El Burgo de Osma (Sòria), Feijóo va qualificar d’"injust que amb la inflació i la guerra perdin les famílies i guanyi la recaptació del Govern. Si el litre de gasolina ha pujat i no baixen els impostos, un impost sobre una quantitat més elevada és més recaptació per al Govern i més esforç per a les famílies. El que estem demanant és que, si puja el preu, baixin els impostos almenys perquè no hàgim de pagar més". El líder popular va apel·lar a l’Executiu: "Espero i desitjo que demà en el Consell de Ministres prenguem nota i abaixem d’una vegada l’IVA al 10% de l’energia".El Grup Popular al Congrés dels Diputats portarà aquestes mesures a la Cambra Baixa (l’activitat parlamentària es reprèn la setmana que ve, després de l’aturada per la campanya a Castella i Lleó) però el PP apel·la al Govern, ja que segons el seu parer són mesurades que aquest mateix dimarts podria aplicar el Consell de Ministres. En un míting aquest dilluns en El Burgo d’Osma (Sòria), Feijóo va titllar d’"injust que amb la inflació i la guerra perdin les famílies i guanyi la recaptació del Govern. Si el litre de gasolina ha pujat, si el litre del dièsel ha pujat i no abaixen els impostos, un impost sobre una quantitat major és més recaptació per al Govern i més esforç per a les famílies. El que estem demanant és que si apuja el preu, abaixin els impostos almenys perquè no hàgim de pagar més". El líder popular va apel·lar així a l’Executiu: "Espero i desitjo que demà en el Consell de Ministres prenguem nota i baixem una vegada per totes l’IVA al 10% de l’energia".
Comparativa amb altres països
Ja el 2022, Feijóo va irrompre en la política nacional després dels seus anys com a president de la Xunta de Galícia. Enmig de la forta crisi inflacionària, va plantejar portar a l’IVA superreduït, del 4%, productes bàsics com la carn, el peix, les conserves i l’oli d’oliva, i va demanar estendre aquesta reducció als productes d’higiene íntima femenina, cosa que havia reivindicat l’esquerra.Ja en 2022 Feijóo va irrompre per primera vegada en la política nacional, després dels seus anys com a president de la Xunta de Galícia, i enmig de la forta crisi inflacionària de llavors, sense precedent en dècades, va plantejar portar a l’IVA superreduït, el del 4%, productes bàsics a la cistella de la compra com la carn, el peix, les conserves o l’oli d’oliva. I fins i tot va demanar estendre aquesta reducció als productes d’higiene íntima femenina, una cosa que en altres ocasions havia reivindicat l’esquerra.
Ara, el PP torna a acusar el Govern de Sánchez de no adoptar mesures que podrien ajudar a pal·liar la crisi i que, segons expliquen a Génova, sí que estan adoptant altres executius de països de l’entorn. Brandeixen des de la rebaixa extraordinària dels impostos sobre la gasolina a Portugal fins al límit al preu del combustible a Croàcia, sense oblidar que Itàlia, sota la primera ministra Giorgia Meloni, està estudiant reduir impostos especials a la gasolina.Ara, el PP torna a acusar al mateix Govern de Pedro Sánchez de no adoptar mesures que podrien ajudar a pal·liar al crisi i que, segons expliquen a Gènova, sí que estan adoptant altres executius de països del nostre entorn. Per a això, brandeixen des de la rebaixa extraordinària dels impostos sobre la gasolina al veí Portugal fins al límit al preu del combustible a Croàcia, sense oblidar que la Itàlia de la primera ministra Giorgia Meloni està estudiant reduir impostos especials a la gasolina.
El mateix Juan Bravo va reivindicar a Burgos, on va fer campanya per al PP aquest dilluns, la trajectòria de Feijóo en la matèria: "Acuérdense que ja l’any 2022, quan va arribar el president Feijóo, vam posar a sobre de la taula una sèrie de mesures de l’àmbit fiscal i el Govern en va copiar algunes, i fins i tot va presumir que la inflació havia baixat gràcies a aquestes polítiques fiscals. La recepta és allà, a sobre de la taula, i nosaltres tornem a exigir al Govern que pensi en el ciutadà, que posi en el centre al ciutadà i que no sigui una màquina de recaptar".L’argument del combat fiscal contra l’emergència energètica és el primer de tipus propositiu de Feijóo davant la crisi de l’Iran, que ha descol·locat la seva estratègia d’oposició.
