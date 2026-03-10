La fiscalia no veu indicis per imputar Mazón i demana la jutge que investigui més
El fiscal superior Ortiz Navarro afirma que no hi ha "dades" amb "prou solidesa" per acreditar una presumpta "criminalitat" de l’expresident ni per demostrar que va donar instruccions i apunta en canvi a l’exconsellera
Laura Ballester
El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, no veu acreditat que Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana el 29 d’octubre del 2024, donés instruccions sobre l’emergència que va acabar amb 230 valencians morts. Per això va demanar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que torni a la jutge de Catarroja la causa de la dana, perquè continuï la instrucció a la recerca de "més indicis". Així consta en l’escrit d’al·legacions del ministeri públic a l’exposició raonada presentada per la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja, que sol·licitava que el TSJCV investigués Mazón, que manté l’aforament al seguir com a diputat. Conèixer la posició de la Fiscalia Superior era decisiu perquè marca el camí que seguirà el ple de la Sala Civil i el Penal del TSJCV sobre la petició d’investigar Mazón.El Fiscal Superior de el País Valencià, José Francisco Ortiz Navarro, no veu acreditat que Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana el 29 d’octubre de 2024 donés instruccions sobre l’emergència que va acabar amb 230 valencians morts. Per això el representant del Ministeri Públic va demanar ahir al Tribunal Superior de Justícia de el País Valencià (TSJCV) que torni a la jutge de Catarroja la causa de la dana, perquè continuï la instrucció a la recerca de "més indicis". Així consta en l’escrit d’al·legacions del Ministeri Públic a l’exposició raonada presentada per la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja, en la qual sol·licitava que el TSJCV investigués l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, que manté l’aforament al seguir com a diputat. Conèixer la postura de la Fiscalia Superior era decisiu perquè marca el camí que seguirà, amb tota probabilitat, el ple de la sala Civil i el Penal del TSJCV que s’ha de pronunciar sobre la petició d’investigar Mazón. I respondre als escrits presentats per la quarantena d’advocats persones en la causa com a acusació i els dos de les defenses.
En l’escrit, al qual va tenir accés Levante-EMV, el fiscal superior José Ortiz Navarro fa un "exprés reconeixement als professionals que han tingut part en la gestió de la tragèdia de la dana esdevinguda el 29 d’octubre del 2024".
Destaca l’esforç de la magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, "objecte del present informe, per establir un relat complet de totes les circumstàncies que van envoltar les morts de 230 persones, a fi d’aclarir el que va passar i aconseguir així una visió global d’uns esdeveniments tan terribles, sense oblidar cap de les vides fatalment perdudes en aquella data, i mirant de satisfer la necessitat dels seus familiars d’obtenir un relat detallat de la tragèdia i de totes les seves vicissituds". Una investigació judicial que, assenyala el representant del ministeri públic, "és crucial per facilitar el llarg camí del tancament emocional i psicològic dels afectats, al convertir el caos, la tragèdia i la desolació en uns fets narrables i verificats". Sobre el fons de l’assumpte, la possible investigació a Carlos Mazón, el fiscal superior repassa la legislació aplicable per determinar si el llavors president de la Generalitat tenia la posició de "garant" de protecció civil.
Pradas, "comandament únic"
Destaca que cap legislació atorga al president competències en protecció civil, com sí que fa la legislació valenciana a la persona responsable de les emergències, paper que el dia de la dana requeia en Salomé Pradas, "comandament únic de l’emergència".
El representant del ministeri públic posa l’accent en la possible comissió del delicte d’homicidi imprudent imputable a Mazón "per acció" i no per omissió, com s’incidia en l’escrit de la magistrada de Catarroja.Sobre el fons de l’assumpte, la possible investigació a Carlos Mazón, el Fiscal Superior repassa la legislació aplicable a aquest cas per determinar si el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón, tenia la posició de "garant" de protecció civil. Més enllà de la seva condició de president de la Generalitat per nomenar, coordinar i cessar als consellers, el representant del Ministeri Públic destaca que cap legislació atorga al president de la Generalitat competències en Protecció Civil, com sí que fa la legislació valenciana a la persona responsable de les emergències, paper que el dia de la dana requeia en Salomé Pradas, "comandament únic de l’emergència". El representant del Ministeri Públic posa l’accent en tot moment en la possible comissió del delicte d’homicidi imprudent imputable a Mazón "per acció" i no per omissió, com s’incidia en l’escrit de la magistrada de Catarroja.
Únicament una reforma de la llei valenciana de protecció civil i gestió d’emergències del 2010, aprovada el 2020 a través de la llei d’acompanyament dels pressupostos, concedia al president o presidenta de la Generalitat la possibilitat d’assumir la direcció d’una emergència. "En tot cas, el fet objectiu és que la situació d’emergència catastròfica a escala autonòmica no va ser mai declarada pel senyor Mazón, fet que va determinar que la cadena de comandament ordinària prevista en la mateixa Llei 13/2010 de la Comunitat Valenciana es mantingués inalterada" en mans de la llavors consellera, Salomé Pradas.Únicament una reforma de la llei valenciana de protecció civil i gestió d’emergències de 2010, aprovada el 2020 a través de la llei d’acompanyament dels pressupostos, concedia al president o presidenta de la Generalitat la possibilitat d’assumir la direcció d’una emergència. "En tot cas, el fet objectiu és que la situació d’emergència catastròfica a nivell autonòmic no va ser mai declarada pel senyor Mazón, el que va determinar que la cadena de comandament ordinària prevista en la mateixa Llei 13/2010 de el País Valencià es mantingués inalterada" i en mans de la llavors consellera, Salomé Pradas, destaca l’escrit.
Per això, en principi, només es podria investigar Carlos Mazón en la seva faceta de president de la Generalitat, "si en algun moment, al llarg del fatídic dia 29 d’octubre del 2024, l’expresident Mazón hagués donat instruccions concretes a la consellera de Justícia i Interior sobre la manera d’afrontar l’emergència desencadenada". I, en el cas d’haver-les donat, "és evident que aquestes indicacions o instruccions s’haguessin complit". Unes "indicacions o instruccions directes, emparades per la llei, que podrien haver consistit tant en requeriments de conductes actives, a fi que es duguessin a terme determinades actuacions, com en requeriments de conductes passives, tal com no adoptar determinades decisions o actuacions que poguessin estar sobre la taula del Cecopi".Per això, en principi, només es podria investigar Carlos Mazón en la seva faceta de president de la Generalitat i, per tant, màxima autoritat autonòmica, "si en algun moment al llarg del fatídic dia 29 d’octubre de 2024, l’ex president Mazón hagués donat instruccions concretes a la Consellera de Justícia i Interior sobre la manera d’afrontar l’emergència desencadenada". I, en el cas d’haver-les donat, "és evident que les esmentades indicacions o instruccions haguessin sigut complertes". Unes "indicacions o instruccions directes, emparades per la llei, que podrien haver consistit tant en requeriments de conductes actives, a fi que es realitzessin determinades actuacions, com en requeriments de conductes passives o omisivas, tal com no adoptar determinades decisions o actuacions que poguessin estar sobre la taula del Cecopi, o com retardar-les per qualssevol motius o fins a un determinat moment".
El fiscal superior considera que, "si aquestes instruccions s’haguessin produït, això determinaria que l’expresident de la Generalitat va assumir de manera voluntària i efectiva el comandament a l’exercir el seu poder de decisió per sobre de la consellera competent, cosa que estaria dins de les seves atribucions com a màxima autoritat de la comunitat autònoma".
No obstant, aquest detall no s’ha confirmat en la causa de la dana que s’investiga a Catarroja. "En el present moment processal no hi ha la certesa que aquestes instruccions o requeriments [de Mazón] haguessin tingut lloc, si bé no és descartable que aquest panorama probatori pogués variar al llarg de la instrucció, en vista que consten trucades entre el senyor Mazón i la senyora Pradas (una entorn de les 17.37 hores, quan la situació a Utiel ja era devastadora i unes altres a les 18.16, 18.25, 18.30 i 19.43), converses del senyor Mazón amb altres persones presents en el Cecopi (com el senyor Mompó, president de la Diputació Provincial de València) i converses de la senyora Pradas amb el cap de gabinet del senyor Mazón, el senyor Cuenca, en les quals, pel que sembla, aquest li va traslladar la seva opinió contrària a l’adopció de determinades mesures que estaven sent debatudes en el Cecopi"."En el present moment processal no existeix la certesa que tals instruccions o requeriments [de Mazón] haguessin tingut lloc, sí bé no és descartable que l’esmentat panorama probatori pogués variar al llarg de la instrucció, en vista que sí que consten trucades entre el senyor Mazón i la senyora Pradas (significativament una entorn de les 17.37 hores, quan la sítuación a Utiel ja era devastadora i altres a les 18.16, 18.25, 18.30 0 19.43), converses del senyor Mazón amb altres persones presents en el Cecopi (com el senyor Mompó, president de la Diputació Provincial de València) i converses de la senyora Pradas, amb el cap de gabinet del senyor Mazón, senyor Conca, en les que, pel que sembla, aquest li hauria traslladat la seva opinió contrària a l’adopció de determinades mesures que estaven sent debatudes en el Cecopi".
Contradicció
El fiscal superior incideix en una contradicció en l’exposició raonada de la magistrada de la dana. Explica que la jutge reflecteix que el cap de gabinet de Mazón "no es va limitar a aconsellar la consellera, sinó que li va impartir ordres a les quals l’expresident no va ser aliè, ja que això resultaria il·lògic". La magistrada destaca "com un dels escenaris possibles que [Mazón] donés ordres a través del seu cap de gabinet retardant – i discutint-se per un disbarat– l’al·legat confinament, la limitació per comarques". Afegeix que "junt amb aquest escenari n’assenyala un altre en sentit contrari: "És totalment aliè a la situació, a l’enviament del missatge, al seu contingut, a la situació que es desenvolupa en el Cecopi.Tot i que al respecte, el Fiscal Superior incideix en una contradicció en l’exposició raonada de la magistrada de la dana. D’una part, explica el fiscal, [la jutge] reflecteix que el cap de gabinet de Mazón "no es va limitar a aconsellar a la consellera sinó que li va impartir ordres a les quals l’ex president no va ser aliè, ja que això resultaria il·lògic." Per això, la magistrada de la dana destaca "com un dels escenaris possibles que [Mazón] donés "ordres a través del seu cap de gabinet retardant – i discutint-se per un disbarat-, l’al·legat confinament, la limitació per comarques". Tot i que, afegeix, "al costat d’aquest escenari n’assenyala un altre en sentit contrari: "És totalment aliè a la situació, a l’enviament del missatge, al seu contingut, a la situació que es desenvolupa en el Cecopi" (mateixa pàgina)".
La Fiscalia Superior de la Comunitat Valenciana considera que "no consta que, més enllà de les consideracions que assenyala la magistrada, el cap de gabinet reconegués que va actuar seguint ordres de l’expresident, sense que els missatges transcrits indiquin que el que transmet és el que ha disposat respecte de l’emergència. Per això, l’escenari que s’assenyala no es fonamenta, en l’actualitat, en dades o indicis amb prou solidesa per justificar la imputació de l’expresident".Per això la Fiscalia Superior de el País Valencià considera que "no consta que, més enllà de les consideracions que assenyala la magistrada tenint en compte el càrrec del cap de Gabinete (secretari autonòmic) i l’estreta relació que mantenia amb l’ex president i la seva manca de coneixements tècnics, el cap de Gabinete reconegués que va actuar seguint ordres o instruccions d’aquell, sense que tampoc els missatges transcrits fins al moment indiquin o revelin que el que transmet és el que l’ex president ha disposat respecte de l’emergència. Per això, l’escenari que s’assenyala no es fonamenta, en l’actualitat, en dades o indicis amb prou solidesa per justificar la imputació de l’ex president". Per tant, conclou, "entenem que, en aquest moment processal, no es presenten prou indicis de criminalitat contra el senyor Mazón i, en conseqüència, és procedent acordar la devolució del procediment a l’òrgan instructor i l’arxivament del present".Per tant, acaba el Fiscal Superior de el País Valencià, José Francisco Ortiz Navarro, "entenem que, en aquest moment processal, no es presenten indicis suficients de criminalitat contra el senyor Mazón i, en conseqüència és procedent acordar la devolució del procediment a l’òrgan instructor i l’arxiu del present, sense perjudici del resultat que pugui oferir la instrucció".
