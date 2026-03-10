Guerra a l'Orient Mitjà
El Govern dissenyarà un pla de resposta integral a la guerra consensuat amb l'oposició i els agents socials
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha recalcat la importància d'escometre la transició energètica per reduir la dependència del cru i del gas
Jaime Mejías
El Govern continua estudiant la situació derivada del conflicte a l'Orient Mitjà abans d'aprovar noves mesures per pal·liar-ne les conseqüències. Tot i que, segons va avançar la ministra portaveu, Elma Saiz, l'Executiu "fa temps que prepara un pla de resposta integral" als efectes d'aquesta guerra.
Per això, segons va assenyalar a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, "al llarg d'aquesta setmana" s'"intercanviaran idees amb els grups parlamentaris, amb els agents socials —sindicats i patronal—, i "escoltarem propostes" de la Comissió Europea.
Per tancar aquest pla continuaran "monitorant l'evolució de les dades. Tot això per posar en marxa una resposta calibrada i eficaç en un doble pla", va comentar també la titular de Seguretat Social.
Segons Saiz, el doble pla en què vol treballar el Govern passa per un de conjuntural, amb "mesures per protegir llars, treballadors i empreses afectades", i un altre "estructural, amb mesures per accelerar la transició ecològica i enfortir la nostra autonomia estratègica".
"Ja hem anteposat els interessos de la ciutadania en altres conflictes com el d'Ucraïna i ho tornarem a fer perquè estem preparats", va asseverar la portaveu de l'Executiu.
Elma Saiz va aprofitar per reivindicar la bandera del 'no a la guerra' agitada pel president del Govern, asseverant que un "no a la guerra" és "la millor mesura per protegir les vides i les butxaques de la ciutadania". No obstant això, per fer front a la situació vigent l'Executiu contactarà amb "tots els grups" polítics —cosa que inclou també Vox— per debatre sobre les mesures necessàries que cal posar sobre la taula per mitigar la situació. Unes mesures de les quals no va oferir cap detall més enllà de la ronda que liderarà el ministre Félix Bolaños i que també s'explicaran en la compareixença del pròxim 25 de març del president del Govern, Pedro Sánchez, per donar compte del moment internacional.
La dependència espanyola d'Ormuz és mínima
Així mateix, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha reforçat la idea que Espanya ha d'avançar en la transició energètica per reduir la seva dependència dels combustibles fòssils. Així, la ministra ha insistit a posar de manifest "que l'agenda verda és econòmica, de seguretat i de prosperitat, tant a escala europea com a escala nacional, i no podem fallar".
"La dependència dels combustibles fòssils és una vulnerabilitat. Ja ho vam viure en el conflicte d'Ucraïna: aquesta dependència es converteix en una arma de guerra", ha reflexionat Aagesen, indicant que les majors conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran s'han apreciat en l'alta volatilitat del preu del cru.
Malgrat el caos, Aagesen ha volgut traslladar als espanyols un missatge de tranquil·litat. "La situació dista molt de la que vam viure a Ucraïna, perquè la nostra exposició directa al subministrament bloquejat a Ormuz és molt inferior", ha aclarit. En aquest cas, les xifres són del 2% en el gas i del 5% en el petroli, per la qual cosa Espanya pot recórrer a fonts de subministrament alternatives i la seva dependència és limitada.
Les dades avalen la transició d'Espanya
Al mateix temps, Aagesen ha volgut remarcar la feina feta per Espanya en la transició ecològica. "El 2019, al mercat elèctric, el preu que s'havia de pagar per el 75% de les hores del dia el marcava el gas natural. El 2025, la situació passa a ser molt diferent: actualment només el preu del 19% de les hores el marca el gas natural", ha explicat la ministra.
Així mateix, ha indicat que el Govern, que està tenint "nombroses reunions" amb els seus col·legues europeus, està fent un seguiment del preu del cru, que ha crescut un 28% respecte de l'època preconflicte, i també de l'evolució de la llum, que ha experimentat una pujada del 80%.
Pel que fa a les mesures concretes, malgrat que no s'han anunciat de moment, la vicepresidenta ha sostingut que el Govern està "preparat per actuar". "Ho hem demostrat abans, en situacions tan complexes com Ucraïna o la pandèmia. Hem actuat amb un pla de resposta integral, amb mesures conjunturals però també estratègiques, que implementem des del 2019, i ha demostrat que Espanya queda menys exposada a les altes volatilitat del combustible", ha explicat Aagesen.
En un altre ordre, la ministra ha declarat que, de cara al 2050, serà peremptori reduir la dependència dels hidrocarburs per centrar-se en nous mercats que girin entorn de noves matèries primeres, entre les quals destaca l'hidrogen.
