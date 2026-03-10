El Govern ultima mesures, però espera a calibrar la inflació
Sumar pressiona per pal·liar la pujada dels preus i la part socialista demana temps per ajustar-les a l’evolució de la crisi
Iván Gil
El Govern continua monitoritzant l’evolució dels preus pels efectes de la guerra al Pròxim Orient per aplicar un paquet de mesures de contenció, en línia amb les desplegades durant la pandèmia o la crisi inflacionista després de la invasió russa d’Ucraïna. Fonts de la Moncloa refreden la possibilitat de desplegar en el Consell de Ministres d’avui la bateria completa de contramesures, al·ludint que "cal estudiar-ho bé i analitzar-ho i no és fàcil".
Des de ministeris clau com Transició Ecològica i Hisenda, prefereixen esperar perquè la situació és canviant i creuen que no s'és encara en la fase de prendre totes les mesures en el seu conjunt.
Alhora que des de l'Executiu es comprometen a respondre, apunten que s'està analitzant la situació i s'estan estudiant de prop les conseqüències de l'escalada bèl·lica. "Es posaran en marxa en el moment en què els esdeveniments es vagin produint i es vagin elevant preus de matèries primeres", va explicar ahir la vice presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. La durada de la guerra, va afegir, "és fonamental per calcular com impacta en les economies domèstiques i industrials". El preu de la llum marcarà avui màxims des del febrer del 2025, amb un increment del 15%
Articular un escut social
Els socis de coalició pressionen per aprovar un escut social per la guerra. Sumar colla els socialistes per recuperar mesures que van decaure amb el rebuig del Congrés al decret per a la pròrroga de l'escut social, com la moratòria antidesnonaments i ampliar el bo social elèctric. El PNB posa el focus en les ajudes a la indústria siderúrgica i electrointensiva, sense passar per alt la situació crítica d'empreses basques com Tubos Reunidos.
Malgrat el llistó de Sumar per anar més enllà en un nou escut social i exigir celeritat en la seva implantació, el debat en la coalició és lluny dels xocs que es van mantenir amb Podem després de la pandèmia i el sector liderat per la vicepresidenta Yolanda Díaz després de la guerra d'Ucraïna. Llavors es van trencar les resistències d'alguns departaments econòmics a l'intervencionisme de l'Estat i es va compartir el disseny de mesures proteccionistes del qual es partirà ara.
"Els mecanismes estan disponibles i són activables de manera immediata davant l’evolució del conflicte", assenyalant el mecanisme RED com alternativa a l’acomiadament o les bonificacions a les empreses afectades i l’ajornament d’obligacions, recorden des del departament de Treball.
