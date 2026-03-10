A petició de la Cambra
Illa compareixerà el 18 de març al Parlament per Rodalies i les protestes de professors i metges
Els mestres i professors catalans seran els tercers més ben pagats d’Espanya, segons el Govern
El Govern destina 390 milions a l’escola concertada
Carlota Camps
El president Salvador Illa compareixerà la setmana vinent al Parlament per donar explicacions sobre com l'Executiu està abordant les diferents crisis obertes en les últimes setmanes, entre les quals, el caos en el servei de Rodalies i les protestes de metges, professors i agricultors. El ple, a petició de Junts, va acordar fa dues setmanes que el cap del Govern retria comptes per això i va donar 30 dies al cap del Govern per complir el mandat parlamentari, cosa que farà el pròxim 18 de març.
Illa ja va assegurar en aquell debat que no tenia "cap problema" a acudir a la Cambra, tot i que va recordar que el seu Govern ja havia respost sobre la crisi ferroviària després de l'accident mortal a Gelida. Ho va fer el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que tenia delegades les funcions de president per la seva baixa mèdica.
La intervenció d'Illa es produirà dos dies abans que el mateix hemicicle debati i voti la tramitació dels pressupostos de la Generalitat, un moment clau per avaluar els suports del Govern, que de moment no compta amb els vots favorables d'ERC. Els republicans han presentat una esmena a la totalitat i, per revertir la situació, demanen garanties al PSOE que Catalunya podrà recaptar i gestionar l'IRPF.
Però, a més, les explicacions d'Illa també tindran lloc en plena vaga de professors. El Departament d'Educació va assolir dilluns un acord amb CCOO i UGT per millorar les condicions laborals i salarials del professorat català. Tanmateix, Ustec, el sindicat majoritari de docents, es va desmarcar de l'entesa assolida i va anunciar que mantenia la convocatòria d'aturades per a la setmana vinent.
