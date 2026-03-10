Un informe publicat per Defensa va predir la guerra i advertia dels perills d'atacar l'Iran
Segons l’anàlisi, els bombardejos porten Teheran a canviar d’estratègia i a recórrer a les seves dues últimes cartes: el terrorisme i una aposta definitiva per l’arma atòmica
Juan José Fernández
Un anàlisi elaborat pel Ministeri de Defensa va predir la situació actual de guerra a l’Iran i va analitzar-ne les conseqüències per a la seguretat global. L’informe considera, a més, dos escenaris inquietants: campanyes terroristes i una inclinació estratègica definitiva del règim iranià cap a l’arma nuclear.
Es tracta d’un treball clau publicat pel Centre Superior d'Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) fa un any, i la lectura del qual s’ha tornat necessària avui per als alts funcionaris de l’Estat amb responsabilitats afectades per la guerra.
L’autor és l’enginyer industrial, expert en el mercat energètic —vinculat a l’Institut de Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE)— i analista del terrorisme i la defensa David Poza Cano. Del seu estudi no se n’extreu cap previsió positiva per després de la guerra.
Les cartes de l’Iran
«Tot el pensament estratègic de l’Iran gira al voltant de l’objectiu principal de garantir la supervivència del règim i la seva pròpia estabilitat», afirma com a punt de partida l’autor a “El pensament estratègic de la República Islàmica de l’Iran”, estudi que va ser actualitzat el 13 de gener de 2025 per a la seva publicació pel CESEDEN.
De la lectura d’aquest treball se’n desprèn una descripció central de l’estratègia que fins ara utilitzava el règim iranià per intentar dissuadir els seus adversaris a l’Orient Mitjà: una doctrina militar aplicada «de manera reactiva i oportunista». Atès que Iran no podria guanyar una guerra oberta contra els seus enemics pel suport decidit dels Estats Units, fins ara havia optat per la guerra asimètrica i per delegació, donant suport a milícies xiïtes en punts clau propers a Israel, Aràbia Saudita i els emirats del Golf Pèrsic.
L’informe del CESEDEN descriu quatre pilars de l’estratègia de defensa de l’Iran. El primer és «una xarxa de grups associats», l’anomenat «Eix de Resistència», és a dir, el conjunt de milícies, grups terroristes i aliats que finança i dona suport Iran, com els Houthis del Iemen, Hezbollah al Líban i Hamàs a Gaza. El segon és «un programa de fabricació de míssils balístics i avions no tripulats que li proporciona un mitjà ràpid de resposta».
Tot i que aquests dos primers pilars continuen vigents, han quedat molt debilitats pels actuals atacs aeris continuats dels Estats Units i Israel, l’ofensiva israeliana al Líban i els assassinats selectius de dirigents d’aquests grups.
Això deixa més espai per considerar el tercer pilar estratègic, «un programa nuclear», i el quart: «una xarxa exterior internacional que, mitjançant sicàries o grups terroristes, pot dur a terme atemptats contra adversaris o opositors al règim en qualsevol part del món».
Repensar l’estratègia
De la lectura d’aquest estudi amb perspectiva militar se’n desprèn la recomanació, feta el gener de fa un any, de no entrar en una guerra oberta a la regió que portés (com està passant) la cúpula del règim a canviar la seva antiga estratègia per una de nova, imprevisible, però probablement asimètrica i nuclear.
«L’ús i el suport de l’Iran als grups de l’Eix de Resistència, el propòsit dels quals era minimitzar el risc de veure’s arrossegada a un conflicte militar directe, han conduït finalment a un enfrontament militar directe amb Israel: tot el que van planificar que passés no ha passat; tot el que no volien que passés està passant», afirma l’anàlisi.
Els atacs dels Estats Units i Israel han sorprès la cúpula de la dictadura islamista repensant la seva estratègia, després de la intercepció gairebé total dels míssils llançats per Iran sobre Israel en la primera fase de la guerra, gràcies al sistema defensiu conegut com la Cúpula de Ferro, i de l’èxit dels raids aeris israelians de resposta.
L’informe sosté que la guerra ha agafat Iran en males condicions: «La seva economia està en dificultats més greus, els seus líders estan més envellits i la seva estratègia de dissuasió de defensa avançada està en gran mesura inutilitzada pels atacs d’Israel contra Hamàs i Hezbollah i contra les instal·lacions de producció de míssils del país».
Vaticini
En aquesta situació, l’anàlisi afirma: «Malgrat la innegable superioritat militar dels Estats Units o d’Israel, l’experiència històrica indica que és poc probable que només les accions militars puguin tenir èxit a l’hora d’erradicar les organitzacions i règims que formen part de l’Eix de Resistència».
Aquest analista del CESEDEN sostenia fa un any que «segurament l’estratègia israeliana de guerra total continuï produint victòries tàctiques a curt termini que degradin les capacitats dels grups i milícies associades a Iran, obligant-los a una mena de mode de supervivència durant un temps».
Però això no necessàriament portarà la pau. De fet, «sense una solució política integral que tingui en compte l’arrelament social d’aquests grups, és probable que l’Eix de Resistència torni a recórrer a les seves bases socials locals d’influència, que (…) li permetin reconfigurar-se de nou».
L’anàlisi, dirigida a una audiència formada per militars espanyols, considerava abans de l’actual campanya d’atacs aeris el programa nuclear iranià com «l’únic element actual de l’estratègia de seguretat iraniana sobre el qual el règim pot actuar amb probabilitats d’èxit per assolir un element dissuasiu definitiu contra futures agressions israelianes o nord-americanes».
L’analista ja apostava pel pitjor escenari: «Sembla que la decisió ja està presa i l’aposta del règim iranià és adquirir la capacitat de produir la bomba nuclear com més aviat millor», tot i que aquesta decisió podria accelerar els atacs contra Teheran, com efectivament ha passat. En el futur, un canvi de doctrina de defensa iraniana podria portar a «explorar la possibilitat de realitzar una prova nuclear que pugui servir com la ‘pòlissa d’assegurança’ definitiva contra Israel i els Estats Units».
En aquell moment encara era viu l’aiatol·là Ali Khamenei. Ara és el seu fill qui ha estat escollit per dirigir el país. Amb aquesta designació es redueix molt la possibilitat d’un últim escenari que valorava Poza: «Un canvi radical de l’actitud de les elits governants de l’Iran cap a una posició menys confrontativa». Aquesta opció va fracassar a la taula de negociacions que va precedir la guerra.
