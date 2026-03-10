Guerra de l’Iran
L’Iran respon a Trump que pot "expandir" la guerra i que els seus míssils "ara són més potents"
La Guàrdia Revolucionària reitera en un comunicat que "no permetrà l’exportació d’un sol litre de petroli de la regió a la part hostil"
EFE
La Guàrdia Revolucionària de l’Iran va respondre aquest dimarts al president nord-americà, Donald Trump, que els seus míssils són "ara més potents que a l’inici de la guerra" i que té la capacitat d’"expandir" el conflicte.
"Estem disposats a expandir la guerra; la seguretat serà per a tothom o la inseguretat per a tothom. Som nosaltres qui determinarem la fi de la guerra", va subratllar el cos militar d’elit en un comunicat difós per l’agència Fars.
Poc abans, Trump va assegurar que la guerra amb l’Iran està "pràcticament acabada" i que Teheran "no té armada, ni comunicacions, ni força aèria".
"El mentider president dels Estats Units, per escapar de la pressió de la guerra i acabar amb la desesperació dels soldats nord-americans a la regió, ha proclamat falsament la fi del poder de les forces armades de la República Islàmica", va subratllar la nota.
Sobre els míssils, la Guàrdia Revolucionària va assegurar que aquests són "ara més potents que al començament de la guerra, amb més volum i ogives de més d’una tona".
Les forces iranianes també es van referir a la situació a l’estret d’Ormuz, del qual Trump va dir que està considerant "prendre’n el control" i va assenyalar que per aquest ja hi estan transitant vaixells.
"(Trump) afirma la presència de vaixells comercials i militars a la regió i el seu pas fàcil per l’estret d’Ormuz; mentrestant, vaixells de guerra nord-americans s’han estacionat a més de 1.000 quilòmetres de la zona per protegir-se dels potents míssils i drons iranians", sostenia la nota.
Ormuz, on el trànsit mercant ha quedat pràcticament paralitzat per la guerra, és l’única manera de sortir del golf Pèrsic per arribar a l’oceà Índic i per allà circula el 20% del cru mundial i també importants partides de gas natural liquat (GNL).
Sobre això, la Guàrdia Revolucionària va reiterar la seva amenaça que, si els EUA i Israel continuen les seves agressions contra la població i les infraestructures iranianes, "no permetran l’exportació d’un sol litre de petroli de la regió a la part hostil i els seus socis fins a nou avís".
"Les decisions i el futur de la regió són ara a les mans de les nostres forces armades. No seran les forces nord-americanes les que posin fi a la guerra", va subratllar el cos militar d’elit.
