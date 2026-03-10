Govern d’ultradreta
Milei es considera el president "més sionista del món", al nivell de Netanyahu
El president argentí va rebre el premi "Guerrer de la veritat" a Nova York de part del setmanari jueu The Algemeiner
Abel Gilbert
"Guanyarem". L’ultradretà Javier Milei es va permetre parlar en la primera persona del plural quan li van preguntar a la Universitat Yeshiva de Nova York sobre el curs de la guerra dels Estats Units i Israel contra l’Iran. Va rebre una ovació i no va ser l’única. El president argentí es va considerar davant del seu auditori el "president més sionista del món", potser al nivell o per sobre de Benjamín Netanyahu.
L’anarcocapitalista es va sentir afalagat de poder prendre la paraula a la "universitat jueva més important del món", fundada a finals del segle XIX. Milei va qualificar Teheran d’"enemic" de l’Argentina i va recordar els dos atemptats de caràcter antisemita perpetrats el 1992 i el 1994, amb un balanç de més de 100 morts, que són atribuïts a l’Iran. "Ens han posat dues bombes, una a l’AMIA (la mutual jueva de la ciutat de Buenos Aires) i una altra a l’Ambaixada d’Israel". Però, a més, va destacar l’extertulià televisiu, "tinc una aliança estratègica amb els Estats Units i Israel".
Milei va participar a Miami en la reunió amb el president Donald Trump i la seva coalició d’homòlegs dretans de la regió. "És increïble com el món es va salvar per un centímetre: i va ser aquella bala que no va impactar Trump", va dir sobre l’intent d’assassinat del magnat mentre feia la seva campanya electoral, el juliol del 2024. L’adhesió incondicional de Milei al multimilionari li ha permès eludir dificultats electorals. "Anàvem pel camí de ser Cuba amb una escala a Veneçuela pel mig".
El mandatari argentí ha expressat la seva intenció de convertir-se al judaisme. Ha estudiat la Torà amb un rabí ortodox. A Nova York ha visitat la tomba de Menachem Mendel Schneerson, el rabí de Lubavitch i va participar en la Gala Anual del setmanari jueu de notícies The Algemeiner. La publicació li va lliurar el premi "Guerrer de la Veritat". Durant el seu discurs va destacar l’acció dels EUA a l’Iran. "Intervenir-hi era senzillament el que havia de fer". I va afegir: "nosaltres som els bons, ells són els dolents".
