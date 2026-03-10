El misteriós nou líder suprem de l’Iran
Adrià Rocha Cutiller
Mojtaba Khamenei sempre va estar a la llista, però mai entre els favorits. El seu pare, el fins ara líder suprem iranià, Ali Khamenei, va morir el 28 de febrer als 86 anys –a causa d’un bombardeig israelià–, però durant l’última dècada, mitjans i experts han passat les hores especulant sobre la seva salut i ponderant qui podria succeir-lo. Al final de la llista, sempre descartat, hi havia un nom: Mojtaba Khamenei, fill del líder suprem.
L’home, de 56 anys, tot just ha tingut perfil ni públic ni polític, i la població iraniana desconeixia i desconeix les seves tendències polítiques, pensaments i fins i tot discursos. No hi ha, amb prouf eines, gravacions d’ell. Clergue de formació, ha sigut en els últims anys ajudant i emissari del seu pare. Poc més. Mai ha tingut un càrrec públic. Khamenei pare, a més, va assegurar en vida que no volia que la posició del líder suprem passés a cap dels seus fills per no caure en un sistema hereditari com el que la República Islàmica va substituir i va prometre no repetir, el de la brutal monarquia dels Pahlavi.
Però Mojtaba, segons els experts, ha sigut elegit precisament per això, per ser capaç d’heretar la batuta del seu pare. Per remarcar, tant dins com fora del país, una continuïtat del règim malgrat la guerra i la pressió de la població iraniana per un canvi radical.
"Celebrem l’elecció d’aquest jurista multifacètic, aquest jove pensador, el que més sap de qüestions socials i polítiques, la seva reverent eminència l’aiatol·là Mojtaba Khamenei. Com el braç fort i castrense del líder, estem preparats per obeir i sacrificar les nostres vides complint les ordres divines del gran jurista dels nostres temps", va declarar en un pompós comunicat ahir de matinada la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar de la República Islàmica.
Mojtaba Khamenei, de fet, ha sigut empès per la mateixa Guàrdia cap al tron, segons els rumors dels últims dies, mentre que altres altes figures dins de l’estament clerical afavorien perfils més eclesiàstics i ideològics, com el de l’aiatol·là Alireza Arafi. Khamenei fill ha sigut relacionat en el passat amb figures radicals i de gran pes econòmic i polític dins de la Guàrdia Revolucionària.
"Tot el que queda de la casta dirigent de l’Iran està clarament donant un gran no al president nord-americà, Donald Trump. Han optat per una opció continuista dins del règim i, de fet, fan més que això: estan dient a Trump que no seran persuadits per la seva pressió", explica l’expert del Middle East Institute, Alex Vatanka. "L’elecció de Mojtaba Khamenei és el reflex del fet que els ultraconservadors en el sistema tenen el poder. No només senyalitzen que continuaran amb la guerra militarment, sinó també políticament. I això hauria de despertar Washington, perquè els plans que Trump té a l’Iran, si busca un canvi dins del mateix règim, no s’estan produint", afegeix.
Un gran risc
"L’elecció de Mojtaba com a líder suprem comporta un gran risc per a la República Islàmica", escriu Sina Toossi, del think tank nord-americà Center for International Policy: "El seu ascens reforça la idea que el règim està disposat a traspassar límits que abans s’havia posat, fins i tot si això comporta alienar la societat i apartar els sectors més centristes i reformistes". Segons Toossi, l’elecció "assenyala una possible trajectòria cap a un model semblant al de Corea del Nord: armes nuclears, un govern rígid centrat en la seguretat i un estat purament revolucionari que s’assemblarà cada vegada més a una monarquia hereditària".
