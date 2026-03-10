Investigacions periodístiques
El vast imperi immobiliari a l’ombra de Mojtaba Khamenei a Europa: mansions a Londres, hotels de luxe a Mallorca i Frankfurt i un resort d’esquí als Alps
El segon fill d’Ali Khamenei, hauria acumulat una cartera d’actius per valor de 400 milions d’euros, segons informacions de ‘Bloomberg’ i el ‘Financial Times’
Javier Ojembarrena Alba
Suposadament, el règim de l’Iran es regeix per un mode de vida discret i auster. Amb la imatge d’una vida sense luxes i allunyada dels excessos. Suposadament. Però des que aquest diumenge es va conèixer el nomenament de Mojtaba Khamenei, fill del fins ara líder suprem de l’Iran Ali Khamenei, com a cap de la república islàmica, han anat aflorant diverses investigacions que mostren una realitat completament diferent i plena de propietats luxoses.
Segons publica el canal de notícies ‘Bloomberg’, el segon fill d’Ali Khamenei, hauria creat un ampli imperi immobiliari per tot Europa a través d’una xarxa d’hotels, mansions i apartaments de luxe que s’estenen des del Regne Unit, Alemanya, Àustria, França, fins i tot Espanya. En concret, fins a Mallorca, on Mojtaba Khamenei, hauria adquirit l’Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, al sud-oest de l’illa, com a part d’una cartera europea d’actius per valor de 400 milions d’euros.
D’aquesta propietat també es va fer ressò el diari britànic ‘Financial Times’, després de portar a terme una investigació sobre el patrimoni d’Ali Ansari. Un banquer iranià que durant anys hauria mantingut una relació molt estreta amb el nou líder suprem de la República Islàmica, i que apareix com a propietari de moltes dels immobles de Mojtaba Khamenei. Tant la investigació de ‘Bloomberg’ com la de ‘Financial Times’ dibuixen una àmplia xarxa que en els registres públics apareix sota el control d’Ansari. Convertit en una peça central per mantenir a l’ombra els actius financers del nou líder iranià.
Entre els immobles més destacats de Khamenei hi ha la seva cartera de propietats a Londres per un valor que arribaria als 138 milions de lliures. Un conjunt de 12 mansions i solars ubicats majoritàriament a ‘Bishops Avenue’, un dels carrers més exclusius de la ciutat coneguda com a ‘Billionaires Row’, que Ansari hauria obtingut per 73 milions de lliures a través de Birch Ventures Limited, una societat vinculada a Smart Global Limited. Un any després, aquest catàleg de propietats s’hauria ampliat amb la compra d’una nova mansió el 2014 per 33,7 milions de lliures i un pis en aquesta mateixa avinguda; a més de dos apartaments de luxe a prop de Kingston Palace a escassos 50 metres de l’Ambaixada d’Israel a la capital anglesa.
Segons la investigació de ‘Bloomberg’, el 30 d’octubre passat, després que el banc familiar d’Ansari fes fallida, el Govern del Regne Unit va congelar tots els seus actius a la capital britànica, davant la sospita que aquest exercís de testaferro per a Khamenei i els beneficis dels immobles s’estiguessin utilitzant per finançar la Guàrdia Revolucionària iraniana. Ansari ha rebutjat aquests vincles i ha anunciat la seva intenció de recórrer les sancions.
A Alemanya, el patrimoni de Khamenei inclouria des dels hotels Hilton Frankfurt City Centre i Hilton Frankfurt Gravenbruch:tots dos adquirits per 80 milions d’euros a través de societats matrius als Països Baixos i Alemanya; fins a un centre comercial Bero Oberhausen, adquirit per 49 milions d’euros i ubicat al nord-est del país germànic.
En el cas dels hotels, segons ‘Bloomberg’, al febrer el Hilton va començar a revisar la seva relació contractual sobre la gestió de l’hotel després que la investigació assenyalés Khamenei com a beneficiari últim de l’immoble.
Però la gran cartera de propietats del nou líder suprem iranià no es redueix només a hotels i mansions. A Àustria Khamenei va aconseguir un informe del resort d’esquí Schlosshotel Kitzbühel. Un espai exclusiu als Alps austríacs que actualment es troba discutint la seva exclusió del registre d’accionistes.
La investigació de ‘Bloomberg’ també esmenta una secció d’un edifici a París que va ser venuda el 2023, així com un àtic a l’hotel Four Seasons a Toronto que es va vendre per 7,7 milions de dòlars.
Tots aquests se sumen al resort de luxe que Khamenei havia adquirit a Mallorca. En concret, l’Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, un complex de luxe de 164 habitacions situat a la zona d’Andratx.
