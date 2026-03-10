Negociació en marxa
El Govern d’Illa promet apujar el salari als professors i limitar la compra especulativa de vivenda tot i que no hi hagi pressupostos
La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, considera que s’ha fet «prou» perquè els republicans avalin els comptes i descarta una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera abans del 20 de març, dia de la votació al Parlament
Els Comuns exigeixen al Govern que limiti la compra especulativa de vivenda tot i que no aprovi els pressupostos
Alícia Romero: «ERC s’haurà de moure amb els pressupostos, el compromís amb l’IRPF és evident i sincer»
Sara González
Al Govern mantenen que «el pla a, el pla b i el pla c» és aprovar nous pressupostos. Queden nou dies perquè el president, Salvador Illa, amarri el ‘sí’ d’ERC, però de moment, continua sense haver-hi fumata blanca. Fins ara, la Generalitat ha esquivat detallar si, en cas de naufragar en el seu intent, apedaçarà de nou la situació amb suplements de crèdit o bé convocarà eleccions anticipades. No obstant, aquest dimarts ha donat per fet que la legislatura catalana continuarà, o almenys així seria necessari per garantir les dues promeses que ha formulat: que hi haurà increment salarial per als professors i que s’aprovarà la llei per limitar la compra especulativa d’habitatge passi el que passi amb els comptes.
Ha sigut la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l’encarregada de verbalitzar que l’executiu «complirà» amb les millores acordades en l’àmbit educatiu al marge de quin sigui el desenllaç dels pressupostos, tot i que ha reconegut que aquest seria «el mecanisme democràtic normal». No obstant, no ha aclarit si la via per assegurar tant el sou dels docents com els 300 milions per a l’escola inclusiva o els 390 milions per a l’escola concertada serà la dels suplements de crèdit, que és el camí que tindria a l’abast la Generalitat per disposar de més recursos. «Pas a pas», s’ha limitat a apuntar.
Quant a la limitació de la compra especulativa d’habitatgte pactada amb els Comuns, el grup de Jéssica Albiach ja s’ha anticipat al possible escenari de no aprovació dels comptes i exigit que la llei s’aprovi passi el que passi. «Es complirà, treballarem per a les majories necessàries», ha assegurat, a més d’afegir que no només aspiren a sumar els vots necessaris d’ERC a la proposta, sinó que també tenen «coincidències» amb la CUP i els agradaria comptar amb els seus vots replicant el gran acord de la regulació dels lloguers de temporada. Sigui com sigui, el compliment de les dues mesures exigeix que la legislatura continuï, una cosa que topa amb la referència a l’avanç electoral com a possible sortida que entre bambolines apunten des del Govern en cas de no amarrar una majoria suficient sabent que als republicans no els interessa anar a les urnes amb Oriol Junqueras encara inhabilitat.
Sense reunió del Consell de Política Fiscal i Financera
En tot cas, el Govern considera que encara «queden dies» per arribar a un pacte amb ERC que espera que arribi «abans» del dia 20 de març, quan es votaran les esmenes a la totalitat al Parlament i es dirimirà si els comptes tenen o no recorregut. El missatge que transmeten és que «no hi ha elements de discussió» amb els republicans sobre la necessitat de disposar d’aquesta eina per deixar enrere els pressupostos del 2023 i fer front als reptes actuals amb tots els recursos disponibles.
Però el que no aclareix l’Executiu és com surten del carreró sense sortida les dues parts. Perquè ERC continua reclamant que hi ha d’haver un compromís del Govern amb la ració de l’IRPF mentre Paneque assegura que tot el recorregut fet fins ara amb el model de finançament i els compromisos tant de la Generalitat com del Govern espanyol són «suficients» perquè Junqueras confiï en la paraula d’Illa sobre el fet que es complirà també amb aquest assumpte.
De fet, la portaveu i també consellera ha advertit que la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en la qual la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, haurà d’exposar les modificacions legislatives per impulsar el nou finançament no es produirà abans del dia 20, la jornada clau per als pressupostos catalans. «Ni es produirà ni ho hem demanat», ha aclarit. És per això que, una vegada més, ha fet una crida a teixir l’acord atenent al que depèn del Govern i del Parlament i no mirant cap a Madrid.
¿Després de les eleccions a Castella i Lleó?
En tot cas, Paneque ha esquivat entrar al cos a cos amb ERC considerant que siguin ells els que hagin de cedir. Sí que ha desplegat, una vegada més, la tirallonga d’arguments per apel·lar a la seva responsabilitat: des que es tracta d’uns números que han rebut l’aval dels Comuns, de sindicats i patronals i que volen «la majoria» dels ciutadans de Catalunya que, després de presentar el finançament singular, «no es pot posar en dubte la voluntat» del Govern d’Illa de complir amb els pactes d’investidura. «Simplement, hi ha elements que s’han de superar, però no cremem carpetes tan ràpid. El model de finançament és una mostra del que farem amb els tributs», ha insistit Paneque.
Al principi de la seva intervenció aquest dimarts, la portaveu ha tret pit que el Govern estigui obrint i afrontant carpetes que feia anys que eren dins del calaix, però la dels pressupostos, per ara, es resisteix. Entre bambolines, els equips negociadors de socialistes i republicans continuen asseguts a la taula esperant que, després de les eleccions de Castella i Lleó i ja amb el ‘deadline’ per al pacte trepitjant-los els talons, trobin la fórmula per sortir del compromís.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt