Acord del Govern
Catalunya posa en marxa el programa per acollir palestins amb un pressupost d'1,5 milions
Els fons estan vinculats als nous pressupostos de la Generalitat, l'aprovació dels quals no està garantida
Quim Bertomeu
El Govern ha aprovat en la reunió d'aquest dimarts el programa 'Catalunya, casa Palestina', un pla dotat amb 1,5 milions d'euros per acollir palestins afectats per la massacre a Gaza. La idea és "protegir, cuidar i transformar les condicions de vida" dels palestins tant a Catalunya com a Palestina. El programa està vinculat als nous pressupostos de la Generalitat, que encara no tenen la garantia que seran aprovats.
Segons la documentació del Govern, la Generalitat planteja acollir tres tipus de perfils. Palestins que accedeixen a Catalunya "per la via de l'atenció mèdica d'urgència", persones universitàries "en situació d'emergència", i població refugiada i sol·licitant d'asil. La Generalitat no ofereix cap estimació de quantes persones es podrien acollir. Aquest és un compromís que el president català, Salvador Illa, va assumir en el debat de política general de l'octubre de l'any passat.
Més enllà del pla d'acollida, el programa també vol "oferir un acompanyament integral" a la comunitat palestina que ja resideix actualment a Catalunya perquè pugui "descansar, cuidar-se i dignificar la seva estada temporal". A més, la Generalitat també busca "vincular" aquesta comunitat amb les iniciatives que hi ha actualment a Catalunya relacionades amb l'"educació global i la construcció de pau" per enfortir el seu "empoderament i lideratge social, cultural i professional".
El 'Catalunya, casa Palestina' també crea tres instruments nous d'ajuda. El primer és el 'Campus Palestina' per a la "formació i acompanyament integral" de joves palestins "en situació de desplaçament forçat o vulnerabilitat humanitària". El segon és el 'Palestina Cultura', una iniciativa pensada per "promoure el desenvolupament de les competències artístiques" d'aquesta comunitat i donar visibilitat als seus creadors. Finalment, hi ha el 'Palestina activa' que busca "l'acollida temporal, la protecció integral i el suport professional" a activistes i periodistes palestins en situació de "risc extrem".
12 milions en joc
Amb l'impuls d'aquest programa el Govern vol exhibir de nou que Palestina és un "país prioritari" per a la cooperació catalana. El 2025, el Govern ja va aprovar 800.000 euros per a ajudes a la població més afectada de Gaza i Cisjordània. Unes ajudes que va vincular a través de la UNRWA, l'agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins, que en aquells moments estava en el punt de mira.
A banda del milió i mig d'euros que el Govern dedica al programa d'acollida, els pressupostos de 2026 contemplen altres 10,5 milions d'euros dedicats a Palestina. Una part d'aquests diners serà per a projectes de cooperació al desenvolupament que es duran a terme sobre el terreny. "És una de les crisis humanitàries més persistents del món", va justificar recentment el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. Els 12 milions totals estan previstos en uns comptes que no tenen garantida la seva aprovació, ja que està pendent d'ERC. Si finalment els pressupostos fracassen, el Govern haurà de buscar els recursos a través de la reassignació de partides dels comptes prorrogats vigents o d'ampliacions de crèdit.
