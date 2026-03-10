Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Paratge únic

El bosc de Catalunya que va fascinar Joan Maragall: continua hipnotitzant qui el visita

L’entrada és gratuïta i es troba a una hora i mitja de Barcelona

Un ciclista a la Fageda d'en Jordà.

Un ciclista a la Fageda d'en Jordà. / JORDI RIBOT PUNTÀ

Patricia López Avilés

Barcelona

Catalunya és un territori d’una riquesa paisatgística extraordinària, on la natura s’expressa en formes molt diverses. Des de valls verdes fins a muntanyes escarpades, el paisatge canvia a pocs quilòmetres de distància i ofereix racons que conviden a perdre’s i a desconnectar del ritme accelerat del dia a dia.

En aquests espais, el silenci i l’entorn es converteixen en els protagonistes: els boscos frondosos, camins rurals i parcs naturals conformen una xarxa verda que reflecteix el valor paisatgístic de la comunitat autònoma.

Una vibra màgica

Aquests racons naturals no només destaquen per la seva bellesa, sinó també per la sensació de calma que transmeten. Lluny de les grans aglomeracions, ofereixen refugis perfectes per a qui busca aire pur, contacte amb l’entorn i una experiència més íntima amb el paisatge.

Un dels exemples més emblemàtics és la Fageda d’en Jordà, un bosc situat a la comarca de la Garrotxa (Girona) que sorprèn per la seva frondositat i la seva vibra màgica.

Va captivar Joan Maragall

Aquesta fageda, poc habitual en zones de baixa altitud, s’ha convertit en un dels paratges més visitats i admirats de Catalunya. A més, també va captivar el poeta modernista Joan Maragall, que li va dedicar un poema.

“¿Saps on és la Fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund com mai cap més n'hagis trobat al món”, componia Maragall a la seva poesia.

I aquestes paraules no són per menys: la Fageda d'en Jordà és una de les 28 reserves naturals del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa i s’estén pels municipis de Santa Pau, Olot i les Preses.

Un lloc únic

A més, és un dels paratges més importants del parc, ja que ha crescut sobre un terreny pla a 550 metres d’altitud, més concretament en l’antiga colada refredada de lava del volcà Croscat.

De fet, tots els arbres han crescut sobre la lava freda que va expulsar el volcà fa segles, cosa que el converteix en un lloc únic a tota la Península, i es troba a 1 hora i mitja de Barcelona.

L’entrada a la Fageda d’en Jordà és gratuïta, i es pot visitar lliurement. Així mateix, hi ha dues rutes que surten des del centre d’informació de Can Serra i compten amb senders marcats i diferents quilòmetres de distància.

Els itineraris

El primer itinerari es recorre en 3 hores i mitja i és una ruta circular d’uns 10 quilòmetres que s’endinsa per l’interior de la Fageda, per conèixer el volcà del Croscat i el de Santa Margarida.

L’itinerari 2 és molt més curt i senzill, i està pensat per a qui vulgui fer un passeig pel cor de la Fageda d'en Jordà, admirar-ne l’encant i submergir-se de ple en la seva peculiar atmosfera.

La granja de la Fageda

Més endavant es troba la granja de la Fundació La Fageda, famosa pels seus productes lactis com melmelades o iogurts.

L’entitat es va fundar el 1988, de la mà del psicòleg aragonès Cristóbal Colón per donar feina a una quinzena de persones amb discapacitat intel·lectual.

Actualment, la Fundació compta amb una plantilla contractada de 350 persones, i la majoria pertanyen a col·lectius vulnerables amb certificació de discapacitat i persones en risc d’exclusió social.

Hi ha diferents tipus de visites per visitar la fàbrica de iogurts de la Fageda. Tota la informació sobre aquestes activitats es pot consultar a la seva pàgina web oficial.

