Després de l’1-O
Sílvia Orriols acusa Puigdemont "d'abandonar" Catalunya i assegura que ja no coneix la "realitat del país"
La líder d'Aliança Catalana considera que Catalunya sí que ha d'acollir els iranians contraris al règim aiatol·là perquè estan "occidentalitzats"
Gisela Boada
La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha acusat aquest dimarts l'expresident Carles Puigdemont d'haver "abandonat" Catalunya després de marxar a Bèlgica després de la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1-O el 2017. "El capità no pot abandonar el vaixell, jo no abandonaré el país ni els catalans", ha declarat en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha assegurat que mai no ha parlat amb ell, ni tampoc "personalment" amb el seu entorn.
La diputada del Parlament considera que els partits independentistes del 'procés' van declarar una independència -que "va durar vuit segons"- sense haver preparat adequadament l'estabilitat econòmica de Catalunya. "No pots aventurar-te a fer una declaració com la que vam fer i quedar en ridícul a tot Europa", ha retret Orriols. Ha afegit que, actualment, el president de Junts -principal partit de l'oposició- a qui sempre ha considerat el "president legítim" dels catalans, no coneix la "realitat de Catalunya". "A tants quilòmetres de distància no és conscient de la realitat de Catalunya. Es guia pel que li arriba i així no es pot governar un país", ha afirmat.
Contactes internacionals
La líder del partit d'extrema dreta ha assenyalat que Aliança Catalana manté "contactes internacionals amb diferents Estats" per abordar un possible reconeixement d'un Estat català i que l'objectiu és anar ampliant-los progressivament. En aquesta llista de països, que no ha volgut fer pública, assegura que no estableix diferències en funció de les "posicions ideològiques", tot i que ha precisat que no inclou, "de moment", Rússia -en condemnar la seva invasió d'Ucraïna- ni tampoc l'Iran, mentre continuï sent una "teocràcia".
En aquesta línia, Orriols ha defensat que la seva formació "prioritza l'eix nacional" de la independència de Catalunya per damunt de la ideologia, malgrat que la seva activitat al Parlament apunta en sentit contrari, ja que el gruix de les seves propostes se centra en la lluita contra l'islam, una religió els seguidors de la qual, ha afirmat, no saben "contextualitzar" l'Alcorà. "No pots anteposar el dret de culte si aquest atempta contra el dret de les dones, els homosexuals, jueus o cristians", ha argumentat la líder d'Aliança Catalana. Tot i que ha reconegut que la Bíblia també es pot interpretar en aquesta línia, ha tancat el seu al·legat assegurant que els cristians sí que saben "contextualitzar i interpretar" aquest llibre sagrat.
Les dades sobre inseguretat
Com és habitual, l'alcaldessa de Ripoll també ha centrat bona part del seu discurs a relacionar la immigració amb la delinqüència i la inseguretat. Davant les dades que mostren que els fets delictius s'han mantingut estables en els últims anys, malgrat l'augment de la població estrangera, la diputada d'Aliança Catalana ha afirmat que no són "dades fiables" i ha acusat el Govern de manipular-les. "No hi ha interès a publicar la veritat", ha assegurat. I ha reblat: "Catalunya no és una ONG, [PSC i ERC] ens estan obligant a conviure amb gent salvatge".
Precisament sobre l'actual Govern de Salvador Illa també ha llançat diverses crítiques en considerar que "malversa els diners dels catalans" i ha defensat l'esmena a la totalitat presentada pel seu partit als pressupostos en assegurar que no comparteix el seu projecte. Tot i que el president no té lligats els vots necessaris perquè els comptes públics prosperin, Orriols dona per fet que ERC acabarà donant-los suport perquè, segons ella, no tenen "cap intenció ni interès" que es convoquin eleccions, un escenari que sí que ha exigit a Illa. "Ningú té interès que hi hagi noves eleccions, només Aliança Catalana", ha etzibat. A parer seu, uns nous comicis serien el més "lícit" per a "retornar la veu als catalans".
Acollir als iranians
Més enllà de la immigració a Catalunya, Orriols també ha afirmat que continua "amb molta esperança" la situació a l'Iran, ha defensat la "intervenció" dels Estats Units i Israel i ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de no "posicionar-se a favor dels drets humans". També ha plantejat la possibilitat de celebrar un referèndum sobre si entrar en el conflicte armat o no i ha negat "rotundament" que la seva formació mantingui vincles amb Israel. A més, malgrat el seu rebuig reiterat a la immigració, ha assegurat que seria partidària d'acollir la població iraniana que fugi del règim dels aiatol·làs, en considerar que "són gent plenament occidentalitzada" i que es poden "integrar" en la societat.
Preguntada per la seva polèmica posició sobre les pensions, la líder d'Aliança Catalana ha defensat implantar un "sistema mixt", tot i que no ha concretat en què consistiria exactament aquest model, que en alguna ocasió sí que ha puntualitzat que es basaria en un sistema de contribució privat. Durant la seva explicació, ha responsabilitzat la immigració del deteriorament del sistema actual, que, segons ha afirmat, "tots els governs han perpetuat", i ha sostingut que els serveis públics no poden continuar sent universals.
Per a Orriols, són especialment les persones que s'empadronen de manera fraudulenta sense tenir la nacionalitat les que "congestionen" el sistema, en particular el sanitari, tot i que no n'ha quantificat quantes són. "Els serveis públics entraran en fallida si continuem sent una ONG. No es pot deixar morir ningú, però s'ha de començar a passar factura", ha conclòs.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros