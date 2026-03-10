Tancament de files a Castella i Lleó
La mobilització per la guerra i l’expectativa de bons resultats que ofereixen les enquestes animen el PSOE de la comunitat autònoma, que encara no ha tancat ferides després de les ingerències i el canvi imposat per Ferraz fa un any.
Luis Ángel Sanz
La nova direcció socialista a Castella i Lleó ha tingut poc més d’un any per enfortir l’estructura d’un partit atomitzat i dividit en nou organitzacions provincials. El relleu a l’Executiva regional el febrer del 2025 no va arribar de manera natural ni pacífica. La direcció federal va forçar la sortida de l’anterior secretari general, Luis Tudanca, malgrat que en les eleccions del 2019 va guanyar el PP per primera vegada des de 1987 i el 2022 es va quedar a escassos 1,4 punts de la llista popular. La postura crítica de Tudanca amb el finançament autonòmic i la seva resistència al fet que Ferraz canviés les llistes de les generals de juliol del 2023 van avivar el seu enfrontament amb l’anterior secretari d’Organització, Santos Cerdán, que va provocar la seva marxa.La nova direcció socialista a Castella i Lleó ha tingut poc més d’un any per enfortir l’estructura d’un partit ja per si mateix molt atomitzat i dividit en nou organitzacions provincials. A més, el relleu en l’Executiva regional el febrer de 2025 no va arribar de forma natural ni pacífica. La direcció federal va forçar la sortida de l’anterior secretari general, Luis Tudanca, malgrat que en les eleccions de 2019 aconseguís guanyar el PP per primera vegada des de 1987 o que el 2022 es quedés a escassos 1,4 punts de la llista popular. La postura crítica de Tudanca amb el finançament autonòmic o la seva resistència a què Ferraz canviés les llistes de les generals de juliol de 2023 aprovades per les províncies van avivar el seu enfrontament amb l’anterior secretari d’Organització, Santos Cerdán, que va acabar provocant la seva marxa.
Tot i així, un any després del congrés regional, la majoria dels crítics en diverses províncies estan treballant amb la nova direcció amb l’expectativa d’obtenir un bon resultat. La majoria de les enquestes donen al PSOE un empat tècnic amb el PP o lleugerament per sota. En una comunitat amb nou circumscripcions, el repartiment d’escons pot variar per un grapat de vots. "Si Vox arriba finalment al 20%, pot passar qualsevol cosa, entre d’altres, pot fer pols el PP a l’arrabassar-li diversos últims escons".Tot i així, un any després del congrés regional, la majoria dels crítics a diverses províncies estan treballant amb la nova direcció amb l’expectativa d’un bon resultat. La majoria de les enquestes publicades, així com els trackings interns, donen al PSOE en pràctic empat tècnic amb el PP o lleugerament per sota. Això en una comunitat amb nou circumscripcions on el repartiment d’escons pot variar de forma important per un grapat de vots. "Si Vox arriba finalment al 20% pot passar qualsevol cosa, entre d’altres, pot fer pols al PP a l’arrabassar-lo diversos últims escons".
"Al PSOE som en general molt responsables; ningú farà soroll fins que es tanquin les urnes", expliquen a aquest diari fonts crítiques del partit. Admeten que la mobilització del No a la guerra, el vot útil de l’esquerra, el desgast del president popular, Alfonso Fernández Mañueco, o l’auge de Vox poden afavorir els socialistes. El PSOE té ara 28 diputats davant els 31 del PP (la majoria absoluta està en 42). Si Martínez, que té la total confiança de Ferraz, els manté o augmenta –això últim és molt difícil– i el PP baixa, la pau interna estarà relativament garantida, a excepció d’algunes guerres provincials, com al PSOE de Lleó, on la situació és molt dolenta."En el PSOE som en general molt responsables, tots estem recolzant i ajudant; ningú farà soroll fins que es tanquin les urnes", expliquen a EL PERIÓDICO fonts crítiques de la formació. Les mateixes admeten que la mobilització del No a la guerra, el vot útil de l’esquerra, el desgast del president popular, Alfonso Fernández Mañueco, o l’auge de Vox poden afavorir finalment els socialistes. El PSOE té ara 28 diputats davant els 31 del PP (la majoria absoluta està en 42). Si Martínez els manté o augmenta –això últim és considerat molt difícil– i el PP baixa, la pau interna estarà relativament garantida, a excepció d’algunes futures guerres provincials, com en el PSOE de Lleó, on la situació és molt dolenta.
El PSOECyL té només tres alcaldes en capitals de província: Carlos Martínez a Sòria, José Antonio Diez a Lleó i Miriam Andrés a Palència, crítics amb la direcció de Pedro Sánchez.El PSOECyL té només tres alcaldes en d’altres tantes de capitals de província: Carlos Martínez a Sòria, l’alcalde de Lleó, José Antonio Diez, i l’alcaldessa de Palència, Miriam Andrés, aquests dos últims molt crítics amb la direcció de Pedro Sánchez.
José Antonio Diez va demanar al febrer un congrés federal extraordinari "urgent" per "renovar lideratges". La tensió es va fer evident divendres quan Diez no va assistir al míting central de la campanya electoral a Lleó, on van anar Martínez i l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L’enfrontament de Diez amb el secretari general provincial, Alfonso Cendón, és total. Les posicions lleonistes de Diez, que recolza la creació d’una autonomia per a Lleó, li han guanyat el rebuig d’altres socialistes, com el ministre Óscar Puente. José Antonio Diez va arribar a demanar el mes de febrer passat un congrés federal extraordinari "urgent" per "renovar lideratges". Divendres passat, la tensió es va fer evident quan Diez ni si més no va assistir al míting central de la campanya electoral celebrat a la capital lleonesa en el qual hi va haver Martínez i l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L’enfrontament de Diez amb el secretari general provincial, el diputat Alfonso Cendón, un dels principals valedors del secretari general autonòmic, és total i palpable. Les posicions leonesistas de Diez, fins al punt de donar suport a la creació d’una autonomia per a Lleó, li han guanyat el rebuig d’altres importants dirigents socialistes, com el ministre val·lisoletà Óscar Puente, que s’ha enfrontat amb ell.
En el cas d’Andrés, l’alcaldessa de Palència va reclamar que les generals s’avancin abans de les municipals i autonòmiques, en contra de la posició de Sánchez.En el cas de Miriam Andrés, l’alcaldessa de Palència ha arribat a reclamar que les eleccions generals s’avancin perquè siguin abans dels comicis municipals i autonòmics, en contra de la posició oficial de Pedro Sánchez. Els dos principals regidors del PSOECyL estan molt enfrontats a Ferraz i mantenen certa distància amb Carlos Martínez.
Caça de bruixes de Cerdán
Les ferides de fa un any continuen obertes. L’entrada a la presó de Cerdán recorda aquesta situació al PSOECyL. "Cerdán va iniciar una caça de bruixes amb pràctiques mafioses i maniobres desestabilitzadores contra Tudanca", denuncien fonts del partit, "fins que el Comitè d’Ètica va tombar la decisió del Comitè Autonòmic perquè no es pogués presentar a les primàries". Finalment, Tudanca va renunciar a fer la batalla legal i va fer un pas a un costat "per evitar una guerra fratricida". Les ferides del que va passar fa un any continuen obertes. L’entrada a la presó de Santos Cerdán i la caiguda de l’abans totpoderós home de Sánchez en el partit no ha fet més que recordar aquella situació en el PSOECyL. "Santos Cerdán, ara a la presó, va iniciar una caça de bruixes amb pràctiques mafioses i maniobres desestabilitzadores contra Tudanca", denuncien fonts del partit, "fins que el Comitè d’Ètica va acabar tombant la decisió del Comitè Autonòmic [l’equivalent al Comitè Federal] perquè no es pogués presentar a les primàries, una decisió totalment il·legal," denuncien. Finalment, l’ara senador Luis Tudanca va renunciar a donar la ççbatallaççintereixçç legal i va fer un pas a un costat "per evitar una guerra fratricida", expliquen en el partit. I la direcció federal va trobar en l’alcalde de Sòria, Carlos Martínez, un dels regidors més votats i durant més temps d’Espanya (encadena ja quatre majories absolutes), el candidat ideal per substituir-lo.
