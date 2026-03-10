Trump intenta calmar sobre l’alça del cru i dona per "pràcticament completada" la guerra
"Tinc un pla per a tot", assegura el president dels EUA sense donar més detalls
Idoya Noain
El president dels EUA, Donald Trump, va mirar de llançar un missatge tranquil·litzador davant l’augment per la guerra de l’Iran del preu del petroli, la cotització del qual ronda els 100 dòlars per barril, el seu nivell més alt des del 2022. Ho va fer en una breu entrevista telefònica amb el tabloide New York Post, en la qual va declarar: "Tinc un pla per a tot".El president dels Estats Units, Donald Trump, ha mirat de llançar un missatge tranquil·litzador davant l’augment per la guerra de l’Iran del preu del petroli, la cotització del qual ronda el preu dels 100 dòlars per barril, el seu nivell més alt des de 2022. Ho ha fet en una breu entrevista telefònica amb el tabloide ‘New York Post’ en la que ha declarat sense donar cap tipus de detall: "Tinc un pla per a tot".
Unes hores després, i abans d’oferir una roda de premsa a Doral (Florida) convocada per a les 17.30 hores (22.30 hores a l’Espanya peninsular), el mandatari va llançar un altre missatge de calma. En una entrevista amb la CBS es va mostrar convençut que la guerra està "pràcticament completada". Aquestes paraules van fer que caigués el preu del petroli i que les borses recuperin algunes de les seves pèrdues.Unes hores després, i abans d’oferir una roda de premsa a Doral (Florida) convocada per a les 17.30 hores (22.30 a l’Espanya peninsular) el mandatari ha llançat un altre missatge de calma encara més contundent. En una altra breu entrevista amb CBS s’ha mostrat convençut que la guerra està "pràcticament completada". Aquestes paraules han fet que caigui el preu del petroli i han fet a les bosses recuperar algunes de les seves pèrdues.
En aquestes declaracions a CBS, Trump va dir que la guerra llançada en conjunció amb Israel, per a les operacions militars de la qual va marcar un termini de durada de "quatre o cinc setmanes", va "per davant del planificat". "No tenen Marina, no tenen comunicacions, no tenen força aèria. Els seus míssils han quedat reduïts a res. Estem destruint els seus drons a tot arreu, incloent en la seva fabricació. No els queda res, no tenen res en sentit militar", va assegurar.En aquestes declaracions a CBS, Trump ha dit que la guerra llançada en conjunció amb Israel, per a les operacions militars del qual va marcar la setmana passada un termini de durada que va estimar en "quatre o cinc setmanes", va "per davant del planificado"."No tenen marina, no tenen comunicacions, no tenen força aèria. Els seus míssils han quedat reduïts a res. Estem destruint els seus drons en tots llocs, incloent en la seva fabricació. Si el mires, no els queda res, no tenen res en sentit militar", ha assegurat.
En la seva entrevista amb CBS, Trump va dir que s’està plantejant prendre l’estret d’Ormuz. "Els vaixells estan travessant-lo però estic pensant a prendre control", va assegurar, sense explicar com.En la seva entrevista amb CBS Trump ha dit també que s’està plantejant prendre l’Estret d’Ormuz. "Els vaixells estan travessant-lo però estic pensant a prendre control", ha assegurat, sense explicar com podria fer alguna cosa així. La setmana passada va fer passos per frenar el cop al mercat energètic, incloent avalar les assegurances marítimes i prometre escorta militar a petrolers a l’estret d’Ormuz, però aquestes mesures no han tingut l’impacte esperat en el trànsit per l’important punt que transita una cinquena part del subministrament mundial de cruLa setmana passada ja va donar passos per tractar de frenar el cop al mercat energètic, incloent avalar les assegurances marítimes i prometre escorta militar a petrolers a l’Estret d’Ormuz, però aquestes mesures no han tingut l’impacte que buscava d’impulsar el trànsit per l’important punt pel qual transita una cinquena part del subministrament mundial de cru..Una altra opció que Trump tampoc descarta és la de confiscar petroli iranià, tot i que també ha valorat que és "massa aviat per parlar d’això". Així ho ha dit en una altra entrevista concedida aquest dilluns a la NBC. "Certament, hi ha gent parlant-ne", ha assegurat el mandatari, que ha esmentat Veneçuela, un país DEL QUAL, des de l’operació per treure del poder Nicolás Maduro, els EUA ja han aconseguit més de 80 milions de barrils, com va destacar en el seu discurs sobre l’estat de la Unió. Un problema afegit amb la presa de control de petroli iranià seria la possibilitat de tensar les relacions amb la Xina, que rep el 80% de les exportacions de cru del país.
En la seva entrevista amb el diari de Rupert Murdoch, Trump va allunyar l’opció d’enviar tropes a l’Iran per realitzar operacions especials prop d’una de les instal·lacions d’enriquiment d’urani pròxima a Teheran. Trump va negar informacions publicades aquest cap de setmana sobre aquesta possibilitat i va assegurar que la llum verda per a aquesta potencial missió no és "ni remotament a prop".En la seva entrevista amb el diari de Rupert Murdoch, Trump ha allunyat l’opció d’enviar tropes a l’Iran per realitzar operacions especials prop d’una de les instal·lacions d’enriquiment d’urani pròxima a Teheran. Sobre aquesta possibilitat s’havien publicat diverses informacions aquest cap de setmana però Trump les ha negat. "No hem pres cap decisió respecte a això", ha dit, i ha assegurat que la llum verda per a aquesta potencial missió no està "ni remotament a prop".
El mandatari va reaccionar a l’elecció de Mojtaba Khamenei, fill de l’assassinat aiatol·là Ali Khamenei, com a nou líder iranià. Trump va dir: "No estic content".El mandatari també ha reaccionat a l’elecció de Mojtaba Jameneí, fill de l’assassinat aiatol·là Ali Jameneí, com a nou líder iranià. Com ja va fer diumenge en unes declaracions a Fox News, Trump simplement ha dit: "No estic content". La setmana passada havia anomenat al nou líder suprem "pes lleuger" i "incompetent". A l’entrevista de l’NBC va afegir sobre la successió: "Crec que han comès un gran error. No sé si (Mojtaba Khamenei) durarà".
"Ràpida solució política"
En l’entrevista de NBC ha afegit sobre la successió: "Crec que han comès un gran error. No sé si (Mojtaba Jameneí) durarà". Després fonts anònimes de l’Administració citades per ‘The Wall Street Journal’ han explicat que el mandatari ha dit a assessors que recolzaria matar el nou líder suprem de l’Iran si no es mostra disposat a cedir a demandes dels EUA com posar fi al desenvolupament nucleaTru
Trump també va abordar ahir la guerra a l’Iran amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, amb l’objecte de trobar una "ràpida solució política" al conflicte. El líder republicà va trucar a Putin ahir a la tarda per "discutir una sèrie de temes de summa importància relacionats amb l’evolució actual de la situació internacional", va declarar l’assessor del Kremlin, Iuri Uixakov, en declaracions a la premsa recollides per l’agència de notícies russa Interfax.
Segons va indicar, el dirigent rus va traslladar a l’inquilí de la Casa Blanca "una sèrie de consideracions encaminades a una ràpida solució política i diplomàtica del conflicte iranià, tenint en compte, entre altres coses, els contactes mantinguts amb els líders dels països del golf Pèrsic, el president de l’Iran (Masoud Pezeshkian) i els dirigents d’alguns altres països".
