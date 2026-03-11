Experiència sensorial
El viatge subterrani més sorprenent de Catalunya: així és recórrer una mina de carbó en tren
El complex es va convertir en un dels principals productors de carbó de la comunitat autònoma
Patricia López Avilés
Catalunya destaca per oferir una enorme varietat d’espais i opcions de lleure, pensades per a tota mena de gustos i edats.
Des de grans ciutats amb una agenda cultural constant, fins a pobles petits plens d’encant, el territori permet combinar plans urbans amb experiències en plena natura.
Aquesta diversitat fa que sempre hi hagi alguna cosa nova per descobrir, tant per a qui viu a Catalunya com per a qui la visita.
Un pla original
Moltes de les propostes de lleure de la comunitat autònoma es caracteritzen per la seva originalitat: no es tracta només d’activitats convencionals, sinó d’experiències singulars que connecten història i paisatge, o iniciatives culturals en entorns poc habituals.
En aquest sentit, el municipi barceloní de Cercs, a la comarca del Berguedà (Barcelona) ofereix un pla d’allò més original, i és apte per a tota la família.
Experiència sensorial
I és que la localitat amaga la petita colònia minera de Sant Corneli, construïda entre 1895 i 1911, que acollia els treballadors de l’explotació minera de la Conca de Fígols.
Aquestes mines es van convertir durant més d’un segle en un dels principals productors de carbó de Catalunya per poder alimentar les fàbriques tèxtils i ferrocarrils.
Ara, la colònia acull el Museu de les mines de Cercs, una experiència sensorial que envolta tota la colònia i submergeix el visitant en un viatge immersiu que permet entendre com es treballava al sector miner.
El viatge en tren
La visita comença en un tren miner que recorre els primers 450 metres de la galeria de Sant Romà, reproduint així el trajecte que feien cada dia els treballadors del carbó.
A mesura que el tren avança, se submergeix en la foscor i humitat de la mina, per la qual cosa l’olfacte i la vista perceben estímuls als quals no estem acostumats.
La segona fase de l’itinerari és una visita guiada a peu per l’interior de la muntanya cap a l’exterior, mentre el guia explica els processos d’extracció del carbó.
Exposició i documentals
El passeig permet descobrir l’evolució de la tecnologia minera, des dels mètodes més rudimentaris i perillosos del segle XIX, on la força bruta era la principal eina, fins a la posterior mecanització.
L’experiència continua a l’exposició ‘Llums de mina’, una ruta per la història de la mineria a través d’una col·lecció de 51 làmpades que es feien servir per il·luminar les coves. Després d’això, es projecta un audiovisual al voltant dels 150 anys d’explotació de la Conca minera del Berguedà.
A més, s’han incorporat dos documentals sobre les reivindicacions més emblemàtiques dels miners: ‘Els fets de Fígols de 1932’ i ‘La Tancada de 1977’.
Preus i entrades
La part més emotiva de la visita és l’accés a la casa del miner, un pis de la colònia restaurat amb la mateixa aparença dels anys 40 del segle passat.
Explorar les estretes habitacions, la cuina i els quarts comuns permet comprendre de prop com era la vida quotidiana de les famílies, revelant com era el dia a dia fora dels jaciments.
Les entrades al museu s’han de comprar a la taquilla de la recepció. El passi general té un preu d’11 euros i una durada d’1 hora i 30 minuts. Per a joves de 13 a 18 anys, jubilats i grups a partir de 30 persones, el cost serà de 8,80 euros. Finalment, l’entrada per a nens de 5 a 12 anys serà de 4 euros.
Horaris
L’horari canvia segons l’època de l’any:
De gener a juliol
- Laborables: de 10 h a 14 h.
- Cap de setmana i festius: de 10 h a 15 h
Setmana Santa
- Dijous: de 10 h a 14 h.
- Divendres, dissabte i diumenge: de 10 h a 15 h.
- Dilluns de Pasqua: de 10 a 15 h i de 16 h a 19 h.
De l’1 al 17 d’agost
- Laborables: de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
- Cap de setmana i festius: de 10 h a 15 h i de 16 h a 19 h.
Del 18 al 31 d’agost
- Laborables: de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
- Cap de setmana i festius: de 10 h a 15 h.
De l’1 de setembre al 21 de desembre
- Laborables: de 10 h a 14 h.
- Cap de setmana i festius: de 10 h a 15 h.
Tots els dilluns romandrà tancat excepte festius. Del 22 de desembre al 7 de gener, el 23 d’abril i el dijous de Corpus Christi tanquen per descans personal.
