Brussel·les insta a reduir els impostos de la llum per reduir la factura en un 15%
La mesura suposaria una rebaixa a les llars de 200 euros a l’any / La Comissió emplaça els estats a dissenyar noves solucions de finançament
Sara Ledo
La Comissió Europea va presentar ahir un nou paquet energètic en què torna a instar els estats membre a rebaixar els impostos i altres càrrecs de la factura de la llum amb l’objectiu d’alleujar la butxaca dels ciutadans. La iniciativa podria suposar una rebaixa del 15% de la factura de la llum, que en el cas de les llars suposaria gastar 200 euros menys a l’any, segons fonts comunitàries.
A Espanya, la factura de la llum està gravada amb un IVA del 21% i un impost especial del 5,11%. En els dos casos, taxes molt per sobre de les recomanacions comunitàries. A més, les empreses generadores d’energia estan sotmeses a un impost del 7% sobre la producció, que traslladen al preu de l’electricitat en el mercat majorista i, per tant, acaben pagant els consumidors.
En línies generals la directiva europea sobre l’IVA permet als països establir un tipus mínim d’IVA del 5%. Brussel·les també insta els països a incloure una rebaixa d’aquells impostos que no tenen a veure amb el mateix consum energètic, però que s’inclouen en la factura. A més de rebaixar la càrrega impositiva, l’Executiu comunitari recomana reduir el cost de les xarxes elèctriques que s’imputa a la factura i que representa entre "un quart i un terç del preu de l’electricitat"; millorar la claredat i comparabilitat de les factures de la llum perquè els usuaris puguin canviar de companyia en menys de 24 hores –un canvi de proveïdor podria generar un estalvi mitjà de 152 euros per llar a l’any, segons els seus càlculs– i emplaça els estats a dissenyar noves solucions de finançament, més enllà dels ajuts directes.
Paquet d’Energia Ciutadana
Totes aquestes propostes formen part de l’anomenat Paquet d’Energia Ciutadana, un marc estructural amb què Brussel·les pretén reduir l’impacte dels alts preus energètics a les llars i empreses, que es mantenen per sobre dels nivells previs a la crisi d’Ucraïna (la llum és un 36% superior a la mitjana del període 2014-2020, mentre que el gas un 68% superior), així com combatre la pobresa energètica, i la presentació del qual ha coincidit amb l’escalada de preus de l’energia derivada del conflicte a l’Orient Mitjà.
"Els europeus tenen dificultats a l’hora de pagar la factura de la llum. I això ha de canviar. El paquet d’energia pot ajudar a produir aquest canvi", va defensar el comissari d’Energia, Dan Jorgensen. El Paquet d’Energia Ciutadana, a més d’advocar per preus més assequibles, també recomana als estats membre impulsar l’autoconsum i fomentar "les comunitats energètiques per multiplicar per deu la seva capacitat instal·lada d’energia renovable per al 2030 a la UE, cosa que permetrà la producció d’energia renovable per a entre 25 i 30 milions de llars". Les llars individuals es podrien estalviar entre 260 i 550 euros a l’any, mentre que per a les comunitats el benefici potencial ascendeix a entre 440 i 930 euros, segons els càlculs comunitaris.
A més, planteja nous instruments per augmentar la protecció de les llars vulnerables i amb escassetat d’energia, introduint més salvaguardes contra les desconnexions, així com reformes estructurals a llarg termini per abordar les causes subjacents de l’energia inassequible. Entre d’altres coses, la Comissió Europea preveu actualitzar les seves recomanacions sobre pobresa energètica per compartir bones pràctiques replicables pels països.
La Comissió Europea també va presentar ahir la seva estratègia d’inversió en energia neta que té per objectiu "aprofitar al màxim" les fonts pròpies d’energia a l’ajudar a "tancar la bretxa entre el capital privat actualment disponible i les inversions necessàries" a l’"eliminar el risc dels projectes i mobilitzar finançament privat per les xarxes [elèctriques], tecnologies innovadores d’energia neta i eficiència energètica".
