Collserola tanca tots els seus accessos després de detectar-se un primer cas de pesta porcina al municipi de Barcelona
El conseller Ordeig anuncia mesures ‘molt contundents’ els pròxims dies per intensificar la captura de senglars
Carlota Camps | María Jesús Ibáñez
Per quarta vegada en un mes, el virus de la pesta porcina africana (PPA) ha sortit del perímetre de la zona d’alt risc, on havia estat contingut durant les primeres setmanes. Aquest dimecres el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que s’ha trobat un senglar mort dins del terme municipal de Barcelona, fet que obliga a tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Collserola, que fins ara només estaven limitats durant la nit, des dels barris de la capital catalana que hi limiten.
Les restriccions que s’apliquen als municipis de l’anomenada zona zero s’amplien, doncs, també a la capital catalana, a més dels 18 municipis del Vallès Occidental i del Baix Llobregat.
Ordeig, que ja ha parlat amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per comunicar-los l’aparició del nou cas positiu i les mesures que implica, ha detallat que es tracta del mateix focus que la setmana passada es va detectar a Sant Just Desvern.
“Parlem d’un únic cas, de moment, que és just al límit amb aquest terme municipal veí”, ha dit el titular d’Agricultura, que ha avançat que aquest dijous es faran públiques exactament les limitacions d’accés al parc natural.
“Els veïns de la zona i els negocis que hi ha allà no tindran cap problema per continuar fent una vida normal”, ha assegurat Ordeig. Tot i això, ha reiterat que “caldrà prendre mesures perquè ara en aquesta zona s’intensificaran les captures: es col·locaran més trampes per intentar capturar tants senglars com sigui possible, i aquesta feina no es pot fer si hi ha gent a prop”. “Serem molt contundents en les tasques de captura”, ha afirmat.
A l’espera de reunir-se amb els responsables del parc natural, amb experts en PPA i amb representants del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España per coordinar totes les accions, el membre del Govern ha demanat la “comprensió dels ciutadans”. També ha demanat que, en la mesura del possible, s’eviti deixar menjar a l’abast dels senglars i que es limitin les sortides a zones boscoses i rieres, que és per on solen moure’s aquests animals.
“Serà impossible blindar, per exemple, el barri de La Floresta (Sant Cugat del Vallès), perquè allà no s’hi poden posar tanques, però cal intentar reduir la mobilitat”, ha afegit.
40 milions gastats en crisis ramaderes
Des que el passat octubre es va declarar el primer cas de Dermatosi nodular contagiosa a Girona i fins avui —amb l’arribada, mentrestant, de la Grip aviària a Lleida i de la pesta porcina a Barcelona—, la Conselleria d’Agricultura ha invertit ja prop de 40 milions d’euros en ajudes als ramaders i materials per a l’erradicació, sense comptar el cost de les més de 300 persones que encara avui treballen sobre el terreny per combatre la PPA.
“Hem analitzat l’evolució de la pesta porcina en altres països i hem vist que, en el nostre cas, el mar ens facilita el control, però el fet que s’hagi declarat en una àrea metropolitana molt poblada ho dificulta”, ha reflexionat Ordeig. Ha insistit una vegada més que “cal reaccionar ràpid i mantenir l’estratègia prevista”, en la qual el control de la població de senglars a Collserola és un factor clau.
De moment, el virus no ha arribat a cap explotació de bestiar porcí, de manera que la llotja de preus de Mercolleida, que marca el preu de referència del sector, continua mantenint els preus en nivells similars als de les darreres setmanes. Tot i així, els productors de porcs espanyols asseguren que des que es va declarar el primer cas el 28 de novembre a Cerdanyola del Vallès ja han deixat d’ingressar un 33% del que tenien previst, sobretot perquè diversos països han tancat les seves fronteres a la carn de porc espanyola.
