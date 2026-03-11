Costa i Ribera reivindiquen la defensa del dret internacional
El president del Consell Europeu aposta per buscar «solucions multilaterals» / Albares rebutja el "desordre" per evitar el "caos"
Irene Benedicto
El president del Consell Europeu, António Costa, es va desmarcar ahir d’Ursula von der Leyen al defensar que l’interès de la Unió Europea (UE) passa per "garantir que el món continuï basat en regles" i per apostar per "solucions multilaterals" davant la creixent fragmentació global. El dirigent portuguès va afirmar a més que els EUA "desafien l’ordre internacional basat en regles", però va insistir que la resposta europea no pot ser l’unilateralisme, sinó la defensa de la Carta de l’ONU i del dret internacional.
A aquesta presa de distància es va sumar després la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, que va explicitar la seva discrepància amb la presidenta de l’Executiu comunitari. Ribera va advertir que és "molt perillós" obrir un debat que "sembla qüestionar el dret internacional", va remarcar que "el respecte al dret internacional és una premissa bàsica" i va recordar que "correspon al Consell Europeu fixar posició" en matèria de política exterior, en un moment delicat per l’escalada al Pròxim Orient.
Els dos moviments arriben després del polèmic discurs de Von der Leyen de dilluns en què va assegurar que "Europa ja no pot ser la guardiana del vell ordre mundial d’un món que se n’ha anat i no tornarà". En les seves declaracions, Costa va apostar ahir per una política exterior "multidimensional", orientada a reforçar la cooperació amb la comunitat internacional i a protegir els principis de l’ONU.
El portuguès va descriure un context internacional marcat per una Rússia que "viola la pau", una Xina que altera el comerç i uns EUA que desafien l’ordre internacional basat en regles. Però, fins i tot amb aquest diagnòstic, va defensar que un món multipolar necessita més solucions multilaterals i no esferes d’influència en les quals la política de poder reemplaci el dret internacional. Costa va traslladar aquesta mateixa idea a la crisi del Pròxim Orient: va assenyalar l’Iran com a responsable de l’actual escalada i va reclamar el final dels atacs de Teheran i d’aliats com Hezbol·là, inclosos els dirigits contra estats membre com Xipre. No obstant, va remarcar que "la llibertat i els drets humans no s’aconsegueixen amb bombes" i va alertar dels efectes econòmics i estratègics que tindria una escalada més gran, especialment pel risc sobre l’estret d’Ormuz.
"Una reflexió en veu alta"
Hores després, Ribera va mirar de rebaixar l’abast de les paraules de Von der Leyen a l’emmarcar-les en una "reflexió en veu alta", va dir en una entrevista a Onda Cero. Si bé va admetre que el missatge de la presidenta no va ser "encertat", va negar que hi hagués una intenció deliberada de sembrar dubtes sobre la validesa del dret internacional. Va insistir que l’ordre internacional construït després de la Segona Guerra Mundial no pot quedar "en l’aire".
Des d’Espanya, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va deixar clara la posició del Govern i la distància amb el posicionament de la presidenta de la Comissió. Va apressar el bloc europeu a "defensar" l’ordre internacional basat en normes. "Aquests moments estan entre un ordre internacional i el desordre. I si continuem apostant pel desordre, arribarem al caos", va assenyalar un contundent Albares.
