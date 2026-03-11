Donald Trump torna a atacar Espanya: "No estan cooperant en absolut"
En unes breus declaracions, en què assenyala el govern de Pedro Sánchez i diu que ‘ho estan fent realment malament’, torna a amenaçar de tallar el comerç
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar aquest dimecres contra Espanya i ha acusat el govern de Pedro Sánchez de no cooperar. Ho ha fet en unes declaracions a la premsa abans de marxar de viatge a Ohio i Kentucky, on té diversos actes programats per a la tarda.
“No estan cooperant en absolut. Han estat molt dolents, gens bons”, ha dit Trump responent a una pregunta directa sobre Espanya d’un periodista, vuit dies després d’haver-se llançat contra el país i el govern per negar-se a autoritzar l’ús de les bases de Rota i Morón per a l’ofensiva militar dels EUA contra Iran.
En aquell atac, el dimarts passat, durant un acte a la Despatx Oval amb el canceller alemany Friedrich Merz, el republicà va assegurar que Espanya era “terrible” i va tornar a criticar durament que no compleixi amb la seva aportació a l’OTAN. Aquella vegada va arribar a amenaçar Espanya amb “tallar tot el comerç”, cosa que ha tornat a posar sobre la taula aquest dimecres. El que no ha usat ara, i que sí havia fet aleshores, va ser l’amenaça d’imposar un “embargament”.
“No sé què està fent Espanya”, ha declarat. “Han estat protegits (per l’OTAN). No volen pagar la seva part justa. I això ha estat així durant molts anys”, ha criticat.
El dimarts passat, en les seves crítiques a Espanya per les aportacions a l’OTAN, Trump va comptar amb el suport de Merz, les declaracions del qual van obrir una escletxa amb Espanya i van provocar mostres de rebuig per part de la Unió Europea.
Uns dies després, Trump va redoblar l’atac, va dir que Espanya era un país “perdedor” i l’acusà de ser “molt hostil” amb l’OTAN.
Abans de marxar, Trump va voler deixar al periodista, corresponsal de ABC, amb “les bones notícies”: “El poble d’Espanya és fantàstic, com vostè”, li va dir. “El seu lideratge, no tan bo”, va concloure.
"La guerra va genial"
Trump també ha reprès aquest dimecres la seva estratègia de concedir breus entrevistes individuals als mitjans de comunicació per transmetre el seu missatge sobre la guerra a Iran i, en una d’aquestes converses amb el portal Axios, d’uns meros cinc minuts, ha declarat taxativament que “la guerra va genial”.
Com ja havia fet dilluns, poc abans del tancament dels mercats, ha repetit la idea que el conflicte acabarà “avui mateix” i ha argumentat que “pràcticament no queda res per atacar”.
“En qualsevol moment que jo vulgui que acabi, acabarà”, ha declarat.
Sis setmanes
Trump també ha insistit que l’“Operació Fúria Èpica”, que va llançar fa 12 dies en una acció militar coordinada amb Israel, va “molt per davant del calendari” previst.
“Hem fet més dany del que creiem possible, fins i tot en el període original de sis setmanes”, ha declarat, canviant una vegada més els temps previstos del conflicte, que inicialment havia marcat en “quatre o cinc setmanes”.
Fonts estatunidenques i israelianes citades de manera anònima per Axios han explicat que es preparen per almenys dues setmanes més d’atacs a Iran. I el ministre de Defensa d’Israel, Israel Katz, ha afirmat aquest dimecres que el seu país continuarà la guerra “sense cap límit de temps, tot el que calgui, fins assolir tots els objectius i guanyar de manera decisiva la campanya”.
Estret d’Ormuz
Trump ha confirmat a l’entrevista que els EUA han enfonsat 16 embarcacions amb capacitat de sembrar mines navals a l’Estret d’Ormuz, el pas marítim estratègic pel qual circula una cinquena part del petroli mundial, controlat per Iran i que s’ha convertit en un dels nuclis neuràlgics del conflicte.
La intel·ligència dels EUA hauria detectat que Iran havia començat a desplegar aquestes mines, però no se sap el nombre exacte, que en qualsevol cas s’estima baix.
En un missatge en vídeo compartit a X, l’almirall Brad Cooper, al capdavant del Mando Central dels EUA, ha establert com a missió del seu país eliminar la capacitat d’Iran de projectar una imatge de poder i d’assetjar el trànsit marítim a Ormuz.
“Les forces estatunidenques continuen desplegant el seu poder de combat devastador contra el règim iranià”, ha dit.
“El poder de combat dels EUA està augmentant, el d’Iran està disminuint”.
