El G7, preparat per actuar "de manera urgent" per frenar el preu del petroli
Les grans economies demanen a l’Agència Internacional de l’Energia informació per dissenyar les seves mesures
David Page
Les potències del G7 de moment continuen sense prendre mesures per l’impacte als mercats energètics de la guerra a l’Orient Mitjà, però es mostren disposades a fer-ho amb rapidesa i contundència quan sigui necessari. Els països del septet (Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit) estan mantenint reunions successives a París, de moment, per estar preparats per actuar per estabilitzar els mercats energètics, sense especificar quan.
Els ministres de Finances del G7 es van reunir dilluns i ahir ho van fer els ministres d’Energia. De la primera trobada no va sortir un acord per alliberar part de les seves reserves estratègiques de petroli per pal·liar els efectes d’una pèrdua del subministrament pel bloqueig a l’estret d’Ormuz (per on passa una cinquena part de totes les exportacions mundials de cru) després dels atacs dels EUA i Israel sobre l’Iran. De la reunió d’ahir, els ministres d’Energia del G7 van sortir amb el missatge de disposició a actuar quan es consideri necessari.
Les potències globals asseguren estar a punt per actuar "de manera urgent, en el moment necessari i amb totes les eines possibles" per estabilitzar els preus del petroli després de la crisi provocada pels bombardejos a l’Iran, segons va confirmar el ministre francès d’Economia, Roland Lescure.
Petició d’informació
El G7 vol tenir a la seva mà totes les dades sobre la situació real del mercat de petroli i ha sol·licitat totes les dades a l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) –el grup especialitzat en energia dels països de l’OCDE– per tenir informació precisa perquè els governs puguin prendre les seves decisions. Amb aquestes xifres a la mà, el ministre francès de Finances va revelar que el G7 dissenyarà "les diferents possibilitats disponibles" i treballarà en la coordinació internacional per evitar l’explosió dels preus del cru.
L’Agència Internacional de l’Energia va convocar ahir una reunió extraordinària dels seus membres precisament per avaluar la seguretat del subministrament i les condicions del mercat, de cara a prendre una decisió sobre un eventual alliberament de les reserves de petroli d’emergència dels països que formen part de la institució.
Els països membres de l’AIE compten actualment amb més de 1.200 milions de barrils de reserves públiques de petroli d’emergència, a més de 600 milions de barrils de reserves industrials en virtut d’obligacions governamentals.
"En el moment necessari"
"Seguim la situació dels mercats molt de prop i estem a punt a reaccionar en tot moment. Ahir [en la reunió extraordinària dels ministres del G7 de Finances] ens vam posar d’acord sobre el principi i avui [en la dels ministres d’Energia] ens donem els mitjans de fer-ho, que passen per conèixer les dades de manera precisa", va indicar el ministre Lescure, sense precisar quines opcions es manegen i si segueix sobre la taula l’alliberament de reserves estratègiques per alimentar el mercat de cru.
Els països intervindran "en el moment necessari" i estan en disposició de fer-ho "molt ràpidament", sense més detalls. El ministre francès, el país del qual presideix aquest semestre el G7, va assenyalar que la tensió actual està generada pel tancament de l’estret d’Ormuz, però va indicar que els diferents països són conscients de la necessitat de coordinar els seus esforços per estabilitzar el mercat mentre es treballa en la reobertura. "Tothom és conscient de la situació i tothom vol estabilitzar el mercat i explorar els mitjans per fer-ho, inclosos els Estats Units", va afirmar Lescure al final de la reunió del G7 d’Energia.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt